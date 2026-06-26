Рютте назвал Россию «долгосрочной угрозой» для НАТО

Tекст: Катерина Туманова

«Россия остается для нас нынешней и долгосрочной угрозой. Она инвестирует 40% своего бюджета в оборону, круглосуточно производя военную технику и быстро учась на войне с Украиной», – заявил Рютте.

Генсек НАТО отметил, что Китай также продолжает модернизировать свои вооруженные силы и расширять ядерный потенциал без какой-либо прозрачности.

Упорно развивает свою ядерную программу и получает ценный опыт КНДР, и, наконец, Иран. Рютте указал на то, как недавние действия США серьезно подорвали ядерную и баллистическую ракетную программу Ирана.

«Но мы должны сохранять бдительность», – призвал он.

Рютте добавил, что названные страны работают вместе и вовсе не разделяют интересы стран НАТО.

«Именно с этим мы и боремся. И нет никаких сомнений в том, что у нас, коллективно, есть все необходимое для успеха. Но мы должны обеспечить преобразование нашей экономической мощи в военные возможности», – подчеркнул генсек НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин сообщил о планах углубить военное сотрудничество с Россией. Рютте заявил, что НАТО не участвует в попытках ЕС установить контакт с Россией, хотя в феврале одобрил идею возвращения к диалогу с Россией. В июне Рютте рассказал о создании НАТО 3.0.



