В Белом доме заявили, что двери Америки закрыты для ищущих убежища

В Белом доме объявили о запрете принимать беженцев в стране

Tекст: Катерина Туманова

«Трамп давно давал понять, что хочет депортировать многих иммигрантов, ранее находившихся под защитой программы временной защиты (TPS). Во время своей президентской кампании он ложно утверждал, что жители Спрингфилда, штат Огайо, гаитянского происхождения убивают и едят домашних животных своих соседей, а также заявлял, что иммигранты «отравляют кровь» страны», – напомнила Washington Post (WP).

Верховный суд США постановил 25 июня, что американская администрация может отменить временный защитный статус для более чем 356 тыс. иммигрантов из Сирии и Гаити.

После решений суда, вынесенных в четверг, Стивен Миллер, замглавы аппарата Белого дома и автор значительной части положений иммиграционной политики Трампа, заявил, что ожидает депортации лиц, утративших статус временной защиты (TPS).

«Если у вас больше нет статуса в этой стране, вас должны депортировать», – сказал он.

Тем не менее, многие обладатели статуса временной защиты (TPS) еще не получили решения о депортации и имеют некоторое время, чтобы либо оспорить свою депортацию, либо найти другой способ остаться в Соединенных Штатах.

Как правило, лица, имеющие временную защиту (TPS), могут подать заявление о предоставлении убежища в течение года после утраты своего статуса, если у них есть обоснованные опасения преследования в стране происхождения, заявил Остин Роуз, главный юрист Центра защиты прав иммигрантов Amica. Однако они все еще могут быть задержаны, и многие заявления о предоставлении убежища быстро отклоняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, численность населения США в 2026 году может впервые уменьшиться на фоне ужесточения миграционной политики властей и снижения рождаемости. Bloomberg сообщало что политика Белого дома привела к сокращению населения в ряде штатов США. Афганский мигрант в США продавал ковры с изображением трагедии 11 сентября.