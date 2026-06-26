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    26 июня 2026, 02:23 • Новости дня

    Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Южноамериканская команда проявила характер в матче с немцами, обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ благодаря двум забитым мячам.

    Футболисты сборной Эквадора одержали волевую победу над командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы E, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев, передает РИА «Новости».

    Победу южноамериканской команде принесли точные удары Нильсона Ангуло на девятой минуте и Гонсало Платы на 77-й минуте.

    В составе немецкой сборной единственный мяч забил Лерой Сане на второй минуте игры. Примечательно, что гол Сане стал вторым в списке самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира, уступив лишь мячу Эрнста Ленера в 1934 году.

    По итогам группового этапа Эквадор набрал четыре очка, занял третье место в квартете и второй раз в своей истории вышел в плей-офф турнира. Впервые подобного успеха команда добилась в 2006 году.

    Сборная Германии с шестью баллами сохранила первую строчку и сыграет в 1/16 финала. Второе место в группе досталось Кот-д'Ивуару (шесть очков), а замкнула таблицу команда Кюрасао (одно очко).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.


    23 июня 2026, 20:38 • Новости дня
    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества

    Bild: Работавшая с 1627 года старейшая пивоварня ФРГ подала заявление о банкротстве

    Проработавшая 399 лет немецкая пивоварня обанкротилась из-за цены электричества
    @ Public Domain

    Tекст: Денис Тельманов

    Пивоварня Hofbrauhaus Wolters в Брауншвейге, основанная четыре века назад, столкнулась с финансовым крахом из-за падения продаж и высоких издержек на электричество и логистику, сообщает газета Bild.

    Немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters, ведущая историю с 1627 года, подала заявление о банкротстве, передает РИА «Новости».

    «Одна из старейших пивоварен Германии обанкротилась: Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, выпускающая пиво под маркой Wolters, подала заявление о банкротстве», – отмечает газета Bild. Ключевой причиной закрытия стало резкое снижение спроса на продукцию. В 2025 году потребление пива упало на 5,8%, и негативная тенденция сохранилась в 2026 году.

    Ситуацию усугубили выросшие производственные расходы. Предприятие не смогло справиться с увеличением затрат на электроэнергию и логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года число корпоративных банкротств в Германии достигло максимума за последние двадцать лет.

    В прошлом году продажи пива в стране упали ниже рекордной отметки в 8 млрд литров.

    Ранее эксперты спрогнозировали массовое закрытие немецких пивоваренных предприятий на фоне резкого падения спроса.

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    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    @ Bundeswehr/Damen Naval

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    @ Ardan Fuessmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме GSMR, сообщил представитель концерна.

    «В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях», – приводит сообщение Deutsche Bahn NTV.

    В компании заверили, что специалисты уже работают над устранением причин сбоя. По данным немецких СМИ, остановлено движение поездов по всей стране. По некоторым сведениям, не работает даже городская электричка в Берлине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной скоростной экспресс из Берлина в Лейпциг совершил вынужденную остановку из-за падения проводов контактной сети, при этом два пассажира получили легкие травмы.

    Руководство Deutsche Bahn во главе с гендиректором Эвелин Паллой анонсировало «десятилетие обновления» и планирует инвестировать значительные средства в приведение железнодорожной инфраструктуры Германии в порядок.

    Министр транспорта Германии Патрик Шнидер предупредил о возможной угрозе для демократии из-за регулярных опозданий поездов и устаревшей инфраструктуры.

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    24 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии рассматривают возможность поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию до 70 лет для предотвращения коллапса существующей системы социального обеспечения, сообщили СМИ.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался в поддержку постепенного повышения пенсионного возраста в стране до 70 лет, сообщает The Guardian.

    По мнению политика, такие шаги необходимы для сохранения стабильности социальных выплат.

    Мерц подчеркнул, что реализация подобных мер позволит избежать краха пенсионной системы. Ожидается, что правительство Германии одобрит соответствующие изменения до начала июльских каникул, передает RT.

    Специальная экспертная комиссия выступила с инициативой привязать возраст выхода на заслуженный отдых к показателям роста продолжительности жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года канцлер ФРГ предупредил граждан о снижении реальных доходов из-за старения населения.

    Позже разногласия по пенсионному законопроекту поставили правящую коалицию на грань развала.

    В апреле тысячи немцев вышли на масштабные протесты против урезания социальных гарантий.

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    24 июня 2026, 22:05 • Новости дня
    Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126

    Tекст: Вера Басилая

    Акции Rheinmetall подешевели на 20% после сообщений в СМИ, что Германия решила отказаться от плана строительства фрегатов F126.

    Стоимость ценных бумаг оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%. Падение произошло на фоне информации об отказе Министерства обороны Германии от возведения шести крупных фрегатов класса F126. Одним из ключевых исполнителей этого заказа должна была выступить корпорация Rheinmetall, пишет «Коммерсантъ».

    Масштабная программа стартовала в 2020 году и оценивалась в 12,8 млрд евро. Ожидалось, что корабли длиной 166 метров и водоизмещением 10 тыс. тонн станут самыми большими в немецком флоте со времен Второй мировой войны. Однако амбициозная инициатива столкнулась с серьезными финансовыми и техническими сложностями.

    В результате глава военного ведомства Борис Писториус решил закупить восемь менее крупных фрегатов Meko A-200 у конкурирующей компании TKMS. На этом фоне ее котировки подскочили на 14%. При этом негативная динамика затронула и других производителей оружия, включая RENK, Hensoldt, Leonardo и Saab.

    Власти Германии отменили закупку шести противолодочных кораблей F126.

    Ранее министерство обороны страны рассматривало вариант передачи этого заказа немецкому концерну Rheinmetall.



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    24 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга
    Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции покинуть свой пост на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Во время выступления канцлера в бундестаге депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм предложил ему последовать примеру британского премьера Кира Стармера, ушедшего в отставку при рейтинге в 19%, передает РИА «Новости».

    «Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» – заявил оппозиционный политик, обращаясь к главе правительства.

    В ответ на критику Мерц подчеркнул намерение продолжить работу. По его словам, правящая коалиция полна решимости решать проблемы страны шаг за шагом. Кроме того, канцлер в очередной раз исключил возможность сотрудничества с правыми силами из АдГ.

    Ранее сообщалось, что уровень одобрения работы канцлера ФРГ упал до критических 15%.

    В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства.

    Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.

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    23 июня 2026, 20:51 • Новости дня
    Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести ЧМ

    Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести мировых первенствах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Узбекистана и стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.

    Он поразил ворота соперника на шестой минуте встречи, открыв счет и выведя португальцев вперед со счетом 1:0. Ранее Роналду делил рекорд по числу результативных чемпионатов мира с Лионелем Месси, передает ТАСС.

    Роналду сорок 41. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

    С декабря 2022 года форвард выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал», пять раз завоевывал «Золотой мяч».

    Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии включила Криштиану Роналду в состав на чемпионат мира 2026 года, и этот мундиаль стал для форварда шестым.

    Капитан португальцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа в Хьюстоне вышел в стартовом составе в 41 год и 132 дня и установил рекорд как самый возрастной игрок основы на мировых первенствах.

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 17-й мяч на чемпионатах мира в игре с Австрией и установил новый бомбардирский рекорд турнира.

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    24 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Писториус призвал сделать НАТО более европейским

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

     «Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.

    Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.

    Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

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    23 июня 2026, 21:46 • Новости дня
    Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует выступить в поддержку инициативы главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению дипломатических контактов с Москвой, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

    «Мы призываем Фридриха Мерца проявить лидерские качества», – заявил сопредседатель АдГ на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Политик добавил, что Мерцу следует начать смену политического курса и содействовать председателю Евросовета в открытии дипломатических каналов.

    Ранее СМИ сообщали о недовольстве крупных стран Евросоюза, в том числе Германии, предварительными контактами Кошты с Россией. Главе Евросовета пришлось оправдываться за свою инициативу на последнем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

    Политик назвал создание неформального канала связи необходимой базой для возможных мирных инициатив.

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    23 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    США разрешили сборной Ирана приехать на ЧМ за два дня до матча

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти пошли на уступки иранским футболистам, разрешив им прибыть на решающий матч чемпионата мира за два дня до игры, это произошло после того, как иранская сторона пригрозила пожаловаться в ФИФА.

    Власти Соединенных Штатов позволили сборной Ирана по футболу приехать на следующий матч чемпионата мира за два дня до игры. Такое решение было принято после угрозы иранской стороны подать официальную жалобу в ФИФА, передает РИА «Новости».

    «Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», – заявил официальный представитель министерства внутренней безопасности США.

    Он добавил, что в пятницу иранцы проведут решающую встречу группового этапа против команды Египта, после чего должны будут покинуть американскую территорию в тот же вечер.

    Представитель ведомства пояснил, что ограничения связаны с вопросами безопасности на стадионах, в местах размещения и на тренировочных базах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты сборной Ирана прилетели в США всего за сутки до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Главный тренер команды Амир Галенои пожаловался на дискриминацию спортсменов на турнире.

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    23 июня 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о попытках нацистской Германии выставить СССР агрессором

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов сравнил тактику гитлеровской Германии с современными действиями стран Запада.

    Российский лидер отметил схожесть исторических и современных методов работы западных стран против Москвы, передает РИА «Новости».

    «Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что даже после вероломного нападения 22 июня 1941 года гитлеровская Германия пыталась выставить Советский Союз и Иосифа Сталина агрессорами. По словам главы государства, подобные концепции до сих пор обсуждаются в некоторых квазинаучных кругах.

    Ранее Путин отметил усиление попыток переписывания истории Второй мировой войны.

    Глава государства на параде Победы напомнил о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма.

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    24 июня 2026, 03:54 • Новости дня
    Поезда возобновили движение в Германии после масштабного сбоя

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожное сообщение в Германии восстанавливается после того, как движение было полностью приостановлено из-за серьезных технических неполадок, сообщает глава железных дорог Германии Эвелин Палла.

    «После 90-минутного перерыва все поезда снова курсируют. Нам удалось стабилизировать ситуацию с помощью аварийной системы. Теперь нам предстоит выяснить причину», – заявила Палла.

    Массовые скопления людей наблюдались только на двух вокзалах – в Гельзенкирхене и Киле. В Гельзенкирхене находились тысячи поклонников, возвращавшихся с концерта Хелены Фишер, а в Киле в эти дни проходит Кильская неделя, пишет Bild.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за сбоя в цифровой радиосистеме.

    Палла весной анонсировала масштабную программу обновления инфраструктуры.

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    24 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Обновление радиосвязи парализовало поезда в Германии

    Bild: Причиной остановки поездов в Германии могло стать обновление радиосвязи

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети был вызван техническими проблемами при обновлении системы цифровой связи, пишет Bild.

    Причиной глобальной остановки поездов компании Deutsche Bahn по всей территории Германии могла стать замена элементов в системе радиосвязи GSM-R, передает РИА «Новости».

    Накануне поздно вечером перевозчик был вынужден прекратить движение всех составов из-за масштабных неполадок.

    Проблема затронула как поезда дальнего следования, так и региональные маршруты. Кроме того, в Берлине и Мюнхене перестали курсировать наземные городские электрички. «К техническому сбою, по всей видимости, привела замена компонентов в системе радиосвязи», – отмечает издание.

    Официального подтверждения данной информации от представителей Deutsche Bahn пока не поступало. Глава компании Эвелин Палла уточнила, что перебои в движении продолжались полтора часа, после чего ситуацию удалось стабилизировать благодаря запуску аварийной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

    Спустя полтора часа железнодорожное сообщение восстановилось с помощью аварийной системы.

    Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.

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    25 июня 2026, 03:17 • Новости дня
    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – одержали уверенную победу в матче третьего тура группового этапа ЧМ по футболу, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.

    Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев, передает РИА «Новости».

    Дублем в составе победителей отметился Винисиус Жуниор, забивший на седьмой и компенсированной минутах первого тайма. Еще один мяч на 60-й минуте провел Матеус Кунья.

    Винисиус с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В стартовом составе бразильцев третий матч подряд отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, которого заменили на 82-й минуте. Его одноклубник Луис Энрике провел всю игру на скамейке запасных.

    Первый матч на чемпионате после травмы провел Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте. Бразильцы набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места.

    Шотландия с тремя баллами осталась третьей, ее судьба решится позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф.

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    23 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекорда

    Der Spiegel: Ущерб от магазинных краж в Германии достиг рекорда в 4,3 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Потери немецкой розничной торговли из-за воровства в 2025 году достигли исторического максимума, превысив 4,3 млрд евро.

    Ущерб от краж в магазинах Германии в 2025 году вырос до рекордных 4,3 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. Эта сумма на 3,1% больше показателя предыдущего года. Потери розничной торговли растут уже четвертый год подряд.

    Большая часть ущерба, около 3,05 млрд евро, пришлась на кражи со стороны покупателей. При этом треть таких преступлений совершается организованными преступными группами. Сотрудники торговых компаний украли товаров на 910 млн евро, а работники сервисных служб – еще на 370 млн евро.

    За период с 2020 по 2025 год общий объем ущерба увеличился почти на 29%. Рост краж со стороны покупателей составил более 41%. Издание отмечает, что такая динамика отчасти связана с высокой инфляцией: потребительские цены выросли более чем на 20%, а продукты питания подорожали примерно на 35%.

    Ассоциация розничной торговли Германии призвала к более жесткому преследованию магазинных воров и улучшению оснащения правоохранительных органов. Ранее представители отрасли уже требовали снизить возраст наступления уголовной ответственности, который сейчас составляет 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году сумма ущерба от магазинных воров в Германии составила 3 млрд евро. Годом ранее число подобных преступлений в ФРГ возросло почти на четверть.

    Торговые компании в Литве из-за массового воровства также потеряли миллионы евро.

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