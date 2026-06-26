Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

Матч заключительного тура группового этапа прошел в Филадельфии. Ивуарийцы победили благодаря дублю Николя Пепе, отличившегося на седьмой и 64-й минутах встречи, передает РИА «Новости».
Набрав шесть очков, африканская команда заняла второе место в группе E вслед за сборной Германии. Команда Кюрасао, которая дебютировала на турнире под руководством экс-тренера сборной России Дика Адвоката, заработала один балл и завершила выступление.
В 1/16 финала сборная Кот-д'Ивуара сыграет с командой, занявшей второе место в группе I – французами или норвежцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф.