  • Новость часаЧисло жертв мощного землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек
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    25 июня 2026, 22:59 • Новости дня

    США выделили Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 млн долларов через своих партнеров, сообщил Госдепартамент США.

    Вашингтон предоставит Каракасу 150 млн долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, передает РИА «Новости».

    «В дополнение к непосредственному участию в поисково-спасательных операциях, обеспечению воздушных перевозок и координации действий, США мобилизуют помощь Венесуэле на сумму 150 млн долларов через своих партнеров», – сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

    Из общего объема выделенных средств 50 млн долларов направят в рамках новых двусторонних соглашений организациям, работающим непосредственно на венесуэльской территории. Оставшиеся 100 млн долларов поступят в качестве взноса в специальный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

    Помимо прямой финансовой поддержки американская сторона планирует оказывать профильным структурам содействие в логистике. Также представители Вашингтона помогут наладить взаимодействие спасателей с временными органами власти республики.

    В результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы погибли 188 человек.

    Власти Венесуэлы объявили чрезвычайное положение из-за масштабных разрушений.

    Десять государств и ряд международных организаций предложили Венесуэле свою помощь.

    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

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    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек

    Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 164 человек

    Землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
    @ RAYNER PENA/EPA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 164 человек и 971 пострадавших, множество раненых нуждается в медицинской помощи и эвакуации.

    На территории Венесуэлы в результате землетрясения выросло число жертв, передает РИА «Новости». По последним данным, подтверждена гибель 164 человек, еще 971 человек получил ранения различной степени тяжести.

    Официальные сведения озвучила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. В телеобращении, которое транслировал канал TeleSUR, она заявила: «По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения». Руководство страны продолжает уточнять последствия стихии и сводки о пострадавших.

    Власти Венесуэлы продолжают собирать информацию о состоянии раненых и последствиях землетрясения.

    Ранее сообщалось что подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение и рассказала об оползнях в шести штатах.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования венесуэльским властям в связи с трагическими последствиями землетрясения.

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    25 июня 2026, 08:27 • Новости дня
    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках

    USGS: В ближайшие сутки в Венесуэле произойдут афтершоки магнитудой выше 5,0

    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
    @ Pedro Mattey/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после сильного землетрясения ожидается серия афтершоков, среди которых возможны толчки магнитудой более 5,0 в течение ближайших суток.

    Геологическая служба США USGS прогнозирует высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле после недавнего землетрясения, передает ТАСС. По оценке специалистов, в течение 24 часов могут произойти ощутимые афтершоки.

    В официальном прогнозе USGS говорится: «С вероятностью 89%, произойдет один или более [подземный толчок магнитудой 5,0 и выше]». Ведомство также указывает, что сохраняются «значительные шансы» на еще более мощные афтершоки магнитудой 6,0 и выше.

    Вероятность толчков магнитудой от 6,0 в течение ближайших суток оценивается в 23%. При этом, по расчетам службы, шанс регистрации таких афтершоков в течение недели после основного землетрясения возрастает до 43%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от венесуэльского города Валенсия были зарегистрированы подземные толчки силой до 7,2 балла и объявлена угроза цунами.

    Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле в диапазоне от 1 до 5% ВВП страны.

    Посольство России в Каракасе из-за сильных толчков эвакуировало персонал из здания дипмиссии, пострадавших и разрушений на ее территории нет.

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    25 июня 2026, 21:30 • Новости дня
    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии

    Сейсмолог Чебров: Между землетрясениями в Венесуэле и Японии нет прямой зависимости

    Сейсмолог объяснил несвязность между собой землетрясений в Венесуэле и Японии
    @ Михаил Макеев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Венесуэльские и японские землетрясения произошли в рамках собственных независимых тектонических процессов и никак не связаны друг с другом, а общая сейсмическая активность на планете не растет, сказал газете ВЗГЛЯД директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, комментируя серию разрушительных подземных толчков в Венесуэле и Японии.

    «Венесуэла и Япония имеют совершенно разные тектонические системы, и связывать произошедшие там события нет никаких оснований. Двойное землетрясение в Венесуэле – это одно растянутое событие. Эта страна расположена на стыке Южноамериканской и Карибской тектонических плит, которые постоянно движутся относительно друг друга, накапливая напряжение в земной коре. Когда оно резко высвобождается, происходит землетрясение», – говорит Чебров.

    А в Японии тем временем происходили свои собственные тектонические процессы, продолжает собеседник. Более того, это абсолютно незначительное для данной страны событие – локальное, ни на что не повлиявшее. Более того, и Венесуэла, и Япония исторически сейсмически активные регионы. У каждого из этих землетрясений есть свои региональные причины, и искать между ними прямую зависимость не следует.

    Сейсмолог также опроверг распространенное представление о нарастании сейсмической активности на Земле. «Если внимательно посмотреть, никакого усиления на самом деле не происходит. Количество сильных землетрясений в единицу времени в среднем не меняется. В основном путаница возникает из-за того, что совершенствование регистрирующей аппаратуры позволяет фиксировать все больше слабых толчков, которые раньше просто не попадали в каталоги и не были известны широкой общественности», – подчеркивает он.

    Эксперт также подчеркивает, что большинство сильных землетрясений происходит именно там, где их и следует ожидать – в сейсмических поясах на границах тектонических плит. Необъяснимые случаи существуют, но они крайне редки и не встречались в последнее время.

    «Что касается прогнозов, то пока надежных технологий краткосрочного предупреждения о сейсмической активности не существует. Есть зоны, где землетрясение более вероятно – та же Камчатка. Но назвать конкретное время, когда оно будет, невозможно», – заключил Чебров.

    В ночь со среды на четверг у побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения – магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. По данным на 25 июня, число погибших достигло 164 человек, пострадали более 970. Власти объявили в стране чрезвычайное положение, зафиксированы оползни в шести штатах. Впоследствии сейсмологи зарегистрировали еще десять афтершоков магнитудой до 4,5, что усугубило последствия катастрофы. Отмечается, что толчки магнитудой 7,5 стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года.

    Параллельно с событиями в Венесуэле в ночь на четверг землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии, а его отголоски почувствовали даже жители российских Курил – острова Кунашир. За последние десять дней подземные толчки фиксировались также в Крыму, Грузии, у берегов Крита, на Камчатке, в Индонезии, на Кубе и Филиппинах.

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    25 июня 2026, 11:34 • Новости дня
    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков

    В Венесуэле зафиксировали десять афтершоков после разрушительных землетрясений

    В Венесуэле зафиксировали десять новых подземных толчков
    @ Javier Campos/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью центральные регионы южноамериканской республики столкнулись с новыми подземными толчками магнитудой до 4,5, что усугубило последствия недавней природной катастрофы.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых подземных толчков, пишет издание El Nacional.

    Магнитуда афтершоков варьировалась от 2,4 до 4,5, при этом очаги находились на глубине от 4,8 до девяти километров. Шесть из них пришлись на штат Ла-Гуайра, который сильнее всего пострадал от двух мощных землетрясений накануне.

    «Ла-Гуайра переживает настоящую трагедию», – заявила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.

    По предварительным данным властей, жертвами стихии стали 32 человека, еще более 700 получили ранения. Однако эти цифры не учитывают ситуацию в Ла-Гуайре, где проживает полмиллиона человек и масштабы разрушений еще предстоит оценить.

    Политик также сообщила о временном закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений инфраструктуры. В здании воздушной гавани обрушились участки крыши и стен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения из-за мощных подземных толчков.

    В результате масштабных разрушений погибли 32 человека. В штате Ла-Гуайра после серии землетрясений рухнул восьмиэтажный прибрежный отель.

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    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

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    25 июня 2026, 06:13 • Новости дня
    Геологическая служба США: Ущерб от землетрясения Венесуэле может достичь 5% ВВП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки на территории Венесуэлы могут привести к серьезным экономическим последствиям для этой страны, они оцениваются в 5% ВВП государства, сообщили в Геологической службе США.

    Американское ведомство пересмотрело прогноз экономических последствий недавнего землетрясения в Венесуэле, передает РИА «Новости».

    По обновленным данным американских специалистов, финансовые потери государства окажутся менее масштабными, чем предполагалось изначально.

    «Предполагаемый экономический ущерб составляет от одного до 5% ВВП Венесуэлы», – говорится в сообщении службы.

    Ранее аналитики Геологической службы США выступали с более пессимистичными оценками. Первоначальные расчеты показывали, что экономические потери страны могли составить от 2 до 20% национального ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощные подземные толчки произошли недалеко от венесуэльского города Валенсия. Исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес объявила чрезвычайное положение.

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    25 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт после землетрясения

    Венесуэла мобилизовала медиков и закрыла главный аэропорт
    @ Ariana Cubillos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Два мощных подземных толчка разрушили жилые здания в Каракасе и Маракае, вынудив правительство страны объявить режим общенационального чрезвычайного положения.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны после двух сильных землетрясений, передает El Nacional. В ходе телевизионного обращения она призвала медицинских работников немедленно явиться на рабочие места.

    «Я хочу попросить врачей, медсестер и весь медицинский персонал в целом направиться на свои рабочие места, чтобы мы могли оказать помощь людям, которых доставляют в отделения неотложной помощи как больниц, так и частных медицинских центров», – заявила Родригес. Точных данных о количестве жертв стихийного бедствия пока не приводится.

    Главный аэропорт страны Майкетия, обслуживающий Каракас, временно закрыт из-за серьезных структурных повреждений. По всей стране приостановлены школьные занятия, а некоторые учебные заведения переоборудуются в центры распределения гуманитарной помощи. Власти превентивно отключили подачу природного газа и остановили работу метрополитена в Каракасе для облегчения спасательных операций.

    Серьезные разрушения зафиксированы в муниципалитете Чакао в Каракасе, а также в городе Маракай, где полностью обрушились несколько зданий. Мэр Чакао Густаво Дуке сообщил об успешном спасении 16 человек из-под завалов. Ряд стран, включая США, Мексику и Колумбию, уже предложили Венесуэле гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за двух мощных землетрясений.

    В результате стихийного бедствия погибли 32 человека. Сейсмологи назвали эти подземные толчки самыми сильными в государстве с 1900 года.

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    25 июня 2026, 17:41 • Новости дня
    Геологическая служба США спрогнозировала сильные афтершоки в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты предупреждают о высоком риске разрушительных афтершоков на территории Венесуэлы. Об этом заявил помощник координатора программы Геологической службы США по опасности землетрясений Уильям Барнхарт.

    Барнхарт детально оценил возможные последствия продолжающейся подземной стихии для местной инфраструктуры, передает РИА «Новости». «Некоторые из них, вероятно, окажутся достаточно сильными, чтобы вызвать мощные колебания почвы и дополнительный ущерб», – подчеркнул американский эксперт.

    Ранее Геологическая служба США спрогнозировала высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле.

    Венесуэльский фонд сейсмологических исследований зарегистрировал десять новых афтершоков магнитудой до 4,5.

    Власти южноамериканской республики подтвердили гибель 164 человек в результате стихийного бедствия.

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    25 июня 2026, 21:35 • Новости дня
    Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 188 человек

    Власти Венесуэлы сообщили о гибели 188 человек при землетрясении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По меньшей мере 188 человек погибли и 1520 пострадали в результате разрушительного землетрясения на территории Венесуэлы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

    «На данный момент мы, к сожалению, должны сообщить о 188 погибших венесуэльцах в результате землетрясения. Ранения получили 1520 человек, они доставлены в больницы и получают необходимую помощь», – заявил политик в телевизионном обращении к нации, передает РИА «Новости».

    Парламентарий добавил, что 157 человек все еще числятся пропавшими без вести. Кроме того, более 200 местных жителей оказались заблокированы под завалами обрушившихся зданий. Спасатели продолжают активные поисковые работы в зонах бедствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти подтвердили гибель 164 человек.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении режима чрезвычайного положения.

    В северном штате Ла-Гуайра обрушилось восьмиэтажное здание прибрежного отеля.

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    25 июня 2026, 15:31 • Новости дня
    Захарова сообщила о планах отправить гуманитарную помощь в Венесуэлу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва изучает варианты отправки гуманитарных грузов в Венесуэлу, параллельно выясняя информацию о состоянии находящихся в республике соотечественников, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    Дипломат также добавила, что на территории посольства в столице Венесуэлы не зафиксировано разрушений и пострадавших. Сотрудники российской дипмиссии поддерживают постоянный контакт с местными властями.

    Сейчас профильные специалисты продолжают собирать актуальные данные о согражданах, находящихся на территории южноамериканской республики.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России оперативно рассмотреть запрос Венесуэлы о помощи.

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования властям пострадавшей от землетрясения страны.

    Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших среди организованных отечественных туристов.

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    25 июня 2026, 19:38 • Новости дня
    Посольство: Сведений о пострадавших в результате землетрясения в Венесуэле россиянах нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мощные подземные толчки на северо-западе Венесуэлы, по предварительным данным, обошлись без жертв и пострадавших среди граждан России, сообщили в посольстве РФ в Каракасе.

    «Посольство России в Венесуэле внимательно следит за ситуацией, связанной с произошедшим на северо-западе страны землетрясением. На текущий момент данных о пострадавших или погибших гражданах Российской Федерации не поступало», – говорится в заявлении ведомства.

    Сотрудники миссии уточнили, что обращений от соотечественников в связи с последствиями стихийного бедствия пока не зафиксировано. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с диаспорой и компетентными местными властями для мониторинга обстановки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительного землетрясения в Венесуэле стали 32 человека.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям южноамериканской республики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о проработке вариантов отправки гуманитарной помощи пострадавшим.

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    25 июня 2026, 09:26 • Новости дня
    Мощное землетрясение обрушило восьмиэтажный отель на побережье Венесуэлы

    CNN сообщил об обрушении отеля Hotel Eduard в штате Ла-Гуайра

    Tекст: Мария Иванова

    Прибрежный восьмиэтажный отель в городе Макуто на севере Венесуэлы рухнул после серии землетрясений.

    О трагедии на побережье сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные канала CNN. «В среду в городе Макуто, в северном венесуэльском штате Ла-Гуайра, обрушился большой прибрежный отель», – говорится в материале.

    Уточняется, что рухнуло главное здание комплекса Hotel Eduard, которое насчитывало восемь этажей и 106 номеров.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила о тяжелых последствиях серии мощных подземных толчков. Разрушения жилых домов и других строений зафиксированы в Каракасе, а также в штатах Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалькон.

    Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации и развернули поисково-спасательные работы. Корреспонденты с места событий передают, что в столице республики есть разрушения и погибшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла недалеко от крупного города Валенсия

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

    По данным Родригес, подземные толчки привели к масштабным разрушениям и гибели по меньшей мере 32 человек и более чем 700 пострадавшим.

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    25 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венесуэлы, где в результате землетрясения погибли 32 человека и более 700 получили ранения.

    Телеграмма Владимира Путина в адрес уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы», – отмечается в документе.

    Владимир Путин попросил передать слова сочувствия родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он подчеркнул, что Москва выражает чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время.

    На северо-западе Венесуэлы произошли две серии сильных подземных толчков. По оценке Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго достигла 7,5.

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года.

    Правительство Венесуэлы объявило режим общенационального чрезвычайного положения.

    Жертвами стихийного бедствия стали 32 человека.

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