Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Премьер Венгрии Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в Евросоюз

Tекст: Денис Тельманов

Поспешное открытие новых глав переговоров о присоединении Киева к Европейскому союзу несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам, ожидающим своей очереди годами. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что позицию Будапешта против форсирования переговоров по Украине разделяют и другие европейские государства, передает РИА «Новости».

По его словам, спустя всего неделю после начала обсуждений Евросоюз уже предлагает одобрить открытие новых переговорных глав.

«Это не логично и не честно по отношению к странам Западных Балкан... ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы», – подчеркнул политик на правительственном брифинге.

Мадьяр отметил, что ко всем кандидатам необходимо применять подход, основанный на реальных результатах и заслугах, иначе Евросоюз рискует потерять доверие.

Ранее в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании первого кластера переговоров с Киевом. При этом Украина и Молдавия получили статус кандидатов в 2022 году, что, как признавали в ЕС, было во многом символическим решением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия выступила против открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

До этого венгерский премьер-министр Петер Мадьяр настоял на вычеркивании пункта об ускоренной интеграции Киева из итоговой декларации объединения.

Политик также указал на серьезные разногласия среди европейских стран по данному вопросу.