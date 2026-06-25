Молодежь названа ключевым ресурсом суверенного развития России

На круглом столе в Москве обсудили роль молодежи в формировании будущего страны

Tекст: Валерия Городецкая

В России за последние годы сформирована масштабная система поддержки молодых граждан. В нее входят президентская платформа «Россия – страна возможностей», «Движение первых», «Юнармия» и другие проекты, направленные на развитие навыков, лидерских качеств и гражданской ответственности.

Открывая мероприятие, продюсер Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева подчеркнула особую роль молодежи в развитии страны. По ее словам, «сегодня Россия находится в точке исторического перелома, когда формируется образ нашего будущего». Она также отметила, что государству важно не только реагировать на внешние и внутренние вызовы, но и самостоятельно определять ценностную повестку.

Значение патриотического воспитания для подготовки будущих специалистов и управленцев отметил Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. По его мнению, именно осознание ответственности перед страной помогает молодым людям раскрывать свой потенциал. «Наше общество значительно отличается от западного. Наш приоритет – патриотическое воспитание. Это дает возможность формировать интеллектуальный потенциал страны, когда человек в первую очередь осознает себя гражданином Российской Федерации, патриотом своей страны, профессионалом своего дела», – заявил Головин.

Он также обратил внимание на роль наставничества в формировании личности. «Сообщество, которое формируется вокруг человека, определяет его будущее», – подчеркнул Герой России. Он добавил, что задача «Юнармии» заключается в сопровождении детских инициатив и помощи молодым людям в осознании своей роли в развитии государства.

Отдельное внимание участники круглого стола уделили новой профессии социального архитектора. Руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры, футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов охарактеризовал таких специалистов, как людей, способных проектировать общественные процессы и помогать молодежи ориентироваться в будущем.

«Социальный архитектор – это конструктор, который умеет заглянуть в многовариативность завтрашнего дня, имеет инструменты, чтобы определить "наш" ли это путь, построить дорожку и шаг за шагом сверять: "туда ли мы идем" – вместе с молодым поколением», – отметил спикер.

О необходимости привлечения молодых специалистов в государственный сектор рассказал директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин. Он считает, что важно создавать условия, при которых молодежь будет заинтересована в работе на государственной и муниципальной службе, а также в социальной сфере. «Наша общая задача сделать так, чтобы молодые люди не боялись приходить на государственную и муниципальную службу, становились учителями, врачами, воспитателями детских садов», – отметил эксперт.

Особое место в дискуссии заняла тема волонтерства. По словам директора по маркетингу платформы «Добро.РФ» Александра Назарова, за последние десять лет добровольческое движение в России значительно расширилось. «Президент поставил задачу, чтобы 45% молодых людей были вовлечены в волонтерскую деятельность. На «Добро.РФ» уже 10 миллионов пользователей», – сообщил он.

Назаров подчеркнул, что современные механизмы поддержки помогают молодым людям находить единомышленников и участвовать в общественно значимых инициативах. По его словам, «молодой человек сегодня думает о России и делает Россию сильной, участвует в ее жизни, в ее будущем».

В ходе обсуждения прозвучали и оценки процессов, происходящих в молодежной среде в западных странах. Профессор Collegium Intermarium и научный сотрудник Говардского университета Стивен Баскервиль заявил, что одной из наиболее серьезных проблем современного Запада является кризис института семьи.

«Большинство говорит про экономические проблемы, но ключевой кризис на Западе – это разрушение отношений между мужчинами и женщинами», – сказал эксперт. По его мнению, традиционный брак постепенно утрачивает значение для молодежи, уступая место новым моделям социальных отношений.

«Брак давно не стоит на первом месте у западной молодежи, он уступает место дейтинг-приложениям, которые заменяют многие мероприятия для молодых людей, заменяют церковь, заменяют другие отношения», – пояснил он.

Говоря о причинах происходящих изменений, Баскервиль отметил: «Одна из основных причин – подъем идеи радикального феминизма. Эта идеология оказывает разное влияние на мужчин и на женщин, на молодежь».

Баскервиль считает, что распространение радикального феминизма через медиа и университетскую среду снижает привлекательность института брака для мужчин и женщин. По его мнению, женщины все чаще отказываются от семейной модели под влиянием идеологических установок, а мужчины, в свою очередь, опасаются судебных рисков, связанных с возможной потерей имущества, доходов и даже свободы.