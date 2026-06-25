  • Новость часаЗахарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция расплачивается жизнями за свое отношение к кондиционерам
    Молдавия составила черный список российских артистов
    АвтоВАЗ запланировал регистрацию семи новых брендов в России
    Генерал НАТО заявил о наращивании войск возле Калининграда
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений
    Московский суд оштрафовал Apple на полмиллиона рублей
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс
    Полянский назвал ОБСЕ полумертвой структурой без позитивной повестки
    Следком предложил признать использование ИИ отягчающим обстоятельством
    25 июня 2026, 17:57 • Новости дня

    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млдр. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Альметьевский городской суд вынес заочный приговор украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов в России) за организацию кражи российской нефти на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Коломойский, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В пресс-центре уточнили, что четверо граждан Украины сейчас находятся в межгосударственном розыске. По версии следствия, в 2006 и 2007 годах осужденные создали преступное сообщество.

    Фигуранты дела организовали незаконную поставку нефти российской компании на территорию Украины. Объем похищенного сырья составил 858,6 тыс. тонн, а общая стоимость превысила 10 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года суд в Адыгее взыскал в доход России многомиллиардное имущество Игоря Коломойского.

    В феврале прошлого года приставы обратили в федеральную собственность более 500 объектов недвижимости украинского олигарха.

    Осенью прошлого года Росимущество выставило на торги изъятые активы бизнесмена.

    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

    Комментарии (2)
    24 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена привлечь к ответственности прибалтийские республики за ущемление прав русскоязычного населения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

    Медведев подчеркнул готовность использовать все доступные инструменты защиты, передает ТАСС. Политик напомнил о существовании профильной конвенции 1965 года.

    «В ней предусмотрено право государства-участника на обращение в Международный суд ООН. Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», – сказал Медведев.

    Напомним, Министерство иностранных дел России готовит иск к прибалтийским республикам из-за дискриминационной политики.

    В конце мая официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о завершении досудебной стадии урегулирования спора.

    Российские дипломаты решили перевести претензии к Латвии, Литве и Эстонии в судебное русло из-за притеснений русскоязычного населения.

    Комментарии (16)
    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

    Комментарии (5)
    25 июня 2026, 16:01 • Новости дня
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула

    Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата

    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Румынии в Москве Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении генерального консула в Петербурге персоной нон грата и объявили о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.

    В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.

    В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.

    Комментарии (7)
    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


    Комментарии (3)
    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

    Комментарии (11)
    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Московского патриархата решили вступиться за получившую реальный срок девушку после получения от нее письма с искренними извинениями за кощунственный перформанс.

    Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил о подготовке обращения в инстанцию, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ уже передан стороне защиты. «По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике – о смягчении наказания», – рассказал представитель РПЦ.

    В апреле девушка использовала пасхальный символ в качестве чаши для курения в одном из столичных баров. Видеозапись поступка была опубликована в социальных сетях, что привело к возбуждению уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Подсудимая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение.

    Мировой судья 27 мая приговорил фигурантку к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Суровое наказание обусловлено наличием непогашенной условной судимости за незаконное хранение наркотических средств, вынесенной годом ранее. Апелляционная жалоба на решение суда будет рассмотрена 25 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая суд приговорил Ксению Белоусову к трем годам колонии. Адвокат Игорь Упоров допустил последующее смягчение наказания вышестоящими инстанциями. Месяцем ранее столичные следователи завершили расследование этого уголовного дела.

    Комментарии (7)
    25 июня 2026, 15:15 • Новости дня
    Молдавия составила черный список российских артистов
    Молдавия составила черный список российских артистов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии обнародовали перечень из более чем двух десятков исполнителей из России, чьи выступления на территории страны признаны нежелательными.

    Официальный документ с именами деятелей российской эстрады появился на портале министерства культуры Молдавии, передает ТАСС.

    В списке оказались такие известные исполнители, как Леонид Агутин, Диана Арбенина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев и Александр Серов.

    Кроме того, нежелательными гостями признаны Егор Крид, Люся Чеботина, Сергей Шнуров, Сергей Жуков и Василий Вакуленко. В список также вошли Нурлан Сабуров, Виктория Складчикова, Йегуда Моргенштерн (признан иноагентом в России), Алексей Долматов и другие популярные артисты.

    В марте власти Молдавии ввели санкции против нескольких российских журналистов и артистов.

    Месяцем позже жители Кишинева потребовали отменить концерт группы «Машина времени».

    В прошлом году местная общественная организация призвала запретить выступления Басты и коллектива «Руки вверх».

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 04:35 • Новости дня
    Спасатели нашли возможный след пропавшего в Приморье вертолета

    МЧС: Найдено возможное местонахождение вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В Тернейском округе Приморского края зафиксировали радиопомехи, которые могут указывать на местонахождение исчезнувшего несколько дней назад вертолета Robinson R-44, сообщили ГУ МЧС России по региону.

    Специалисты зафиксировали подозрительный сигнал в 12 километрах к северо-западу от населенного пункта Светлая. Эти радиопомехи могут помочь в обнаружении пропавшего вертолета Robinson R44, говорится в сообщении Max-канала ведомства.

    Для проверки предполагаемых координат Дальневосточное управление Росавиации направило дополнительный борт Ми-8 из Хабаровска.

    К масштабной поисковой операции присоединились две наземные группы  спасателей из Находки и Рудной Пристани. Во Владивостоке вылета ожидает еще один вертолет Ми-8, который отправится на помощь сразу после улучшения погодных условий.

    Связь с воздушным судном, выполнявшим мониторинг лесных пожаров, прервалась днем 21 июня. На борту находились два человека, при этом аварийный маяк в момент происшествия не сработал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж пропавшего воздушного судна выходил на связь за час до своего исчезновения. Росавиация приостанавливала поисково-спасательную операцию из-за наступления темноты и плохой погоды. СК завел уголовное дело после пропажи вертолета в Приморье.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года

    Внешний госдолг России упал до минимума с прошлого лета

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем государственных обязательств перед иностранными кредиторами сократился на 2 млрд долларов, достигнув самых низких значений с августа 2025 года.

    В конце весны внешняя задолженность России составила 54,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    С начала текущего года обязательства страны перед нерезидентами уменьшились на 2,4 млрд долларов. Меньший показатель фиксировался лишь в августе прошлого года на уровне 53,9 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. В апреле также внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 22:28 • Новости дня
    Пушилин сообщил о трех погибших и четырех раненых после атак дронов ВСУ в ДНР
    Пушилин сообщил о трех погибших и четырех раненых после атак дронов ВСУ в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате ударов украинских дронов по территории Донецкой Народной Республики погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Трагедия произошла в Калининском районе Горловки: при ударе по многоквартирному жилому дому погибли молодой человек 2004 года рождения и две женщины 1939 и 1951 годов рождения, сообщил в Max-канале Денис Пушилин.

    Он добавил, что в результате дрон-атак ранения средней степени тяжести получила женщина 1975 года рождения. В Волновахском муниципальном округе близ села Ближнее во время полевых работ пострадали двое мужчин 1966 и 1981 годов рождения, а на трассе Донецк – Мариуполь около села Калинино был ранен мужчина 1970 года рождения.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР уточнил, что в результате атак БПЛА были повреждены два жилых дома, автобус, спецтехника, а также девять автомобилей в Донецке, Горловке, Мариуполе, Светлодарске, Углегорске и на автодороге Донецк – Мариуполь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак дронов ВСУ 22 июня пострадали 18 мирных жителей ДНР. На следующие день дроны ВСУ ранили семерых мирных жителей республики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Боевики «Азова» и иностранные наемники заблокированы в Константиновке
    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млдр. рублей
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске
    СК предложил разрешить конфискацию преступных активов после смерти фигуранта
    Золото продолжило дешеветь третий день подряд
    Москвичи назвали главные темы для обсуждения с партнером до брака