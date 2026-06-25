В МИД России раскритиковали Apple за удаление российских сервисов

Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев

Tекст: Денис Тельманов

Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

«Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.