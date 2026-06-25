Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске

Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений

Tекст: Елизавета Шишкова

Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.

Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.

В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.

Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.