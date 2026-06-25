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    25 июня 2026, 15:09 • Новости дня

    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске

    Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений

    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио отрицает достижение каких-либо соглашений по Украине на саммите на Аляске, называя озвученные там инициативы лишь предварительными предложениями.

    Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.

    «На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.

    Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.

    В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.

    Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.

    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    23 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение американских властей перепрофилировать автомобильные заводы под выпуск вооружений свидетельствует о масштабной милитаризации экономики страны на фоне истощения арсеналов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Вашингтона переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, передает РИА «Новости».

    По его словам, такие действия прямо указывают на милитаризацию американской экономики.

    «Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики», – подчеркнул представитель Кремля.

    По мнению Пескова, эти шаги вполне объяснимы, учитывая недавние военные действия в зоне Персидского залива против Ирана и продолжающиеся масштабные поставки американских вооружений для Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских автоконцернов выпускать ракеты Patriot и Tomahawk.

    Неделей ранее компания General Motors запланировала совместное производство оружейных деталей с корпорацией Lockheed Martin.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов оценил срок переформатирования автомобильных мощностей в десять лет.

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    24 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    @ Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После урегулирования ситуации на Украине Россия способна возобновить использование долларов при проведении внешнеторговых операций, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», – заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал огромной стратегической ошибкой прошлых властей США попытку использовать доллар как оружие. Глава государства обратил внимание на крепкую базу американской экономики, но указал на растущий госдолг и подрыв международного доверия к валюте.

    В свою очередь руководитель МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» 24 июня подчеркнул падение репутации доллара. Министр отметил, что осознание ненадежности западных валют, применяемых как инструмент экономической войны, будет лишь усиливаться на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России планов по отказу от доллара.

    В апреле министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность продления разрешения на покупку российской нефти.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой использование американской валюты в качестве оружия.

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    24 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    @ Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал для американцев «стрельбой себе в ногу», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, это направление остается без сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Дональда Трампа, пишут «Известия».

    «Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», – подчеркнул дипломат. Он пояснил, что США ухудшили условия работы своих авиаперевозчиков по сравнению с компаниями других стран. Те, кто пользуется правом пролета над российской территорией, могут выстраивать оптимальные маршруты.

    Замглавы МИД подчеркнул, что отсутствие прямых рейсов осложняет контакты между людьми и деловые связи. Москва продолжает выступать за возобновление авиасообщения, считая, что для решения регуляторных аспектов необходима лишь политическая воля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Министерство иностранных дел России направило американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения.

    Официальная реакция от Вашингтона на данную инициативу так и не поступила.

    Соединенные Штаты категорически отказываются обсуждать возможность возвращения прямых рейсов между странами.

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    24 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: США начали считать американцами детей российских дипломатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос гражданства детей российских дипломатов стал серьезной проблемой в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    «Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами – это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», – заявил Лавров.

    Глава российской дипломатии подчеркнул, что навязывание семьям сотрудников консульств американского гражданства для их детей абсолютно недопустимо. По его мнению, ситуация, при которой ребенок российского дипломата будет подчиняться исключительно законам США, не может произойти, передает РБК.

    При этом министр отметил, что Москва остается открытой к диалогу, а администрация США продолжает поддерживать контакты. По словам Лаврова, продолжение разговора всегда лучше, чем молчание и нагнетание страхов.

    Напомним, американские власти стали присваивать гражданство детям российских дипломатов по «праву почвы».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия Вашингтона формой политического давления.

    Москва намерена требовать от американцев подтверждения дипломатического иммунитета каждого конкретного новорожденного.

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    23 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров высказался о целях саммита на Аляске

    Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман для вооружения Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не хочет даже думать», что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что саммит на Аляске мог быть организован для довооружения Киева, передает ТАСС.

    «Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – отметил глава ведомства в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

    По словам министра, реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.

    «Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – указал Лавров.

    В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения» заявил, что Москва наблюдает «элементы дрейфа» в позиции США относительно договоренностей в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы прошлогодним договоренностям с США.

    До этого министр заявил о постепенном исчезновении конструктивного духа этих переговоров.

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    24 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Минфин США исключил из санкционных списков сына Потанина и бывших банкиров

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон отменил персональные ограничения в отношении ряда российских граждан, среди которых оказался сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина Иван Потанин, и несколько представителей отечественного финансового сектора.

    Американский Минфин исключил из санкционных списков россиян, среди которых есть бывшие банкиры, передает РИА «Новости». В числе граждан, с которых сняли ограничения, оказался Иван Потанин, сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина.

    Ограничения также сняты с бывших руководителей банка «ФК Открытие» Надии Черкасовой, Ирины Кремлевой и Виктора Николаева. Кроме того, из-под санкций выведены экс-зампред правления Новикомбанка Герман Белоус и бывший член наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Клюкин.

    Персональные меры против Ивана Потанина были введены в декабре 2022 года в качестве вторичных санкций из-за связей с отцом. Теперь же документ Минфина США освобождает от ограничений не только его, но и гражданина России Максима Смирнова.

    Помимо физических лиц, санкции отменены в отношении двух грузовых судов. Ограничения сняты с сухогрузов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», а также с турецких компаний Ida Asansor и Dein Danismanlik.

    В конце мая американские власти вывели из-под действия рестрикций 11 физических лиц и два танкера.

    В апреле Министерство финансов США исключило из санкционного перечня бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон снял ограничительные меры с трех человек и трех зарубежных организаций.

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    24 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США выкупить европейские «Северные потоки»

    Лавров: США хотят выкупить европейские «Северные потоки» для перепродажи газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти намерены приобрести европейскую инфраструктуру «Северных потоков», сообщил глава МИД Сергей Ларов.

    По его словам, главная цель Вашингтона заключается в последующей перепродаже российского голубого топлива, передает РИА «Новости».

    «Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», – заявил министр на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Лавров пояснил, что по этим магистралям невозможно транспортировать ничего, кроме российского газа. По его словам, Россия продолжит закачивать топливо, а США займутся его реализацией с хорошей наценкой.

    Ранее Лавров рассказал о планах Вашингтона выкупить поврежденные трубопроводы за бесценок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление США контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

    В прошлом году западные СМИ сообщали об обсуждении покупки американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток».

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    24 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Лавров усомнился в якобы «разрешении» Трампа бить вглубь России

    Лавров усомнился в якобы разрешении Трампа бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал выдачей желаемого за действительное информацию об одобрении президентом США Дональдом Трампом атак на российскую территорию.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в достоверности публикаций о договоренностях между американским лидером и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Речь идет о слухах касательно согласия США на удары вглубь страны.

    «Вчера «Киевская правда», есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», – подчеркнул дипломат на форуме «Примаковские чтения».

    Кроме того, глава МИД подтвердил обсуждение возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам министра, российская сторона готова принять посланников по их просьбе и внимательно выслушать.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных дат визита американских посланников в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.

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    23 июня 2026, 02:09 • Новости дня
    МОК лишил медали легкоатлетку Гулиеву

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации Екатерины Гулиевой, которая с 2021 года представляет Турцию, сообщает МОК.

    На тех соревнованиях российская бегунья финишировала третьей, а серебро получила уже позже, после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой. Победительницей забега тогда стала легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня, передает РИА «Новости».

    В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных базы московской антидопинговой лаборатории LIMS. Ее апелляция была отклонена в мае 2025 года.

    После нового решения МОК медали финального забега перераспределены так: кенийка Памела Джелимо получит серебряную награду, американка Алисия Монтано станет бронзовым призером. Гулиевой сейчас 35 лет, с 2021 года она выступает за сборную Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской бегуньи Екатерины Поистоговой на лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 800 метров.

    CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров.

    CAS оставил в силе перераспределение медалей командных соревнований Олимпиады 2022 года по фигурному катанию после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.

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    23 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    Рябков: Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности и напомнил о неизменности российской позиции по урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в обозримом будущем не видит перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе», – сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве.

    По его словам, обстановка в мире и линия ближайших союзников США, в том числе ядерных держав Британии и Франции, носят глубоко деструктивный характер и представляют опасность для европейской и международной безопасности.

    Он подчеркнул, что Москва раз за разом напоминает об императиве подключения этих стран к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности, однако готовности к этому нет, и, как отметил дипломат, в каждом аспекте возникает новая проблема.

    Говоря об урегулировании на Украине, Рябков отметил, что подход России не меняется и Москва по-прежнему опирается на понимания, достигнутые без малого год назад на саммите России и США на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он указал, что позиция строится на принципах, сформированных в ходе этих договоренностей. Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что внешняя ситуация для России меняется: бесконечные попытки выдвигать ультиматумы, требовать уступок и шагов, не соответствующих российской линии, формируют деструктивный фон и мешают дальнейшим договоренностям, однако сам подход Москвы остается прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР заявил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без коренного изменения политики Вашингтона.

    МИД России тогда исключил возможность уступок в диалоге по стратегической стабильности с США из-за отсутствия необходимых изменений в двусторонних отношениях.

    Ранее Россия отметала возможность даже «пристрелочного диалога» с США по контролю над вооружениями из-за деструктивного курса Вашингтона.

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    24 июня 2026, 15:30 • Новости дня
    Лавров назвал хоккейный матч России и США шагом к взаимопониманию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящий хоккейный матч между российскими и американскими командами послужит небольшим, но значимым этапом в поиске путей сближения народов двух стран, заявил руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    «Вот сейчас будет хоккейный матч Россия – США, который пройдет первого июля с участием Вячеслава Фетисова, других действующих и бывших известных мастеров, ученых, музыкантов. Это частный случай, но именно это сейчас и надо делать», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Другим примером стремления к диалогу дипломат назвал недавний рабочий визит отечественных депутатов за океан. Поездка состоялась благодаря приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны. Ради этой встречи парламентариям пришлось добиваться отмены визовых ограничений.

    Руководитель ведомства резюмировал, что подобные небольшие шаги способствуют формированию базового доверия. Он добавил, что внешнеполитическая работа часто складывается из мелких деталей, без которых невозможно выстроить общую картину международных отношений.

    Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи анонсировал проведение хоккейного матча между российскими и американскими игроками 1 июля в Москве.

    Весной делегация депутатов Госдумы вернулась из Вашингтона после визита по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны.

    В середине июня американская конгрессвумен назвала полезными для всех сторон торговые и дипломатические отношения двух стран.

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    24 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на невозможность украинских ударов без поддержки США и Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные не смогли бы наносить удары по российской территории без прямого содействия со стороны Соединенных Штатов и Британии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» обратил внимание на позицию западных стран в текущем конфликте, передает ТАСС.

    «Господин Кир Стармер вообще говорил, что переговоры не нужны», – отметил глава МИД России. По его словам, западные государства не просто рассуждали, а предпринимали конкретные шаги для эскалации ситуации.

    Лавров подчеркнул, что иностранные союзники делали все возможное для наращивания террористической активности Киева. Министр добавил, что без прямой американской помощи в наведении и получении данных для целеуказания осуществлять подобные удары по России было бы невозможно.

    Британские военные специалисты оказывают поддержку ВСУ при атаках вглубь территории нашей страны.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал Украину полностью беспомощной без помощи Лондона.

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