Цены на газ в Европе опустились до 475 долларов

Цены на газ в Европе снизились до 475 долларов за тысячу кубов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость газа на лондонской бирже ICE в четверг днем опустилась на 1,2%, достигнув 475 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Июльские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке 479 долларов. К 14:12 по московскому времени показатель снизился до 474,5 доллара.

Средние котировки в марте подскочили почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда они впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены упали примерно до 540 долларов, однако в середине мая вновь ненадолго пробили шестисотую отметку.

Максимум за время ближневосточного обострения зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». Абсолютный исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года и составил 3892 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг биржевая цена газа на хабе TTF удержалась около 478 долларов за тысячу кубометров.

Во вторник стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE опустилась до примерно 493 долларов за тысячу кубометров.

18 июня стоимость июльских фьючерсов по индексу TTF на европейских биржах упала ниже 480 долларов за тысячу кубометров.