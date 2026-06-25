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    25 июня 2026, 14:32 • Новости дня

    Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

    I24: Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Израиля приступили к освобождению ряда территорий в южной части соседнего государства, сообщил израильский новостной портал I24.

    Портал I24 со ссылкой на американского чиновника пишет, этот шаг «стал своеобразным знаком доброй воли» со стороны еврейского государства, передает РИА «Новости».

    «Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к выводу войск из части буферной зоны на юге Ливана в качестве жеста «доброй воли». Эти территории займет армия Ливана», – указывается в публикации издания.

    Несмотря на передачу контроля над отдельными участками, израильские военные пока не планируют полностью уходить из региона.

    В начале июня представители Израиля и Ливана достигли соглашения о реализации режима прекращения огня.

    Несколькими днями ранее израильское оборонное ведомство объявило о продолжении военных операций в южной части соседней страны.

    В мае ливанское движение «Хезболла» нанесло десятки ударов по позициям ЦАХАЛ из-за нарушений перемирия.

    23 июня 2026, 15:53 • Новости дня
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    CNN: Сбитый над Ираном американский пилот рассказал о дронах-медузах
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасенный в Иране летчик американского истребителя рассказал о необычных беспилотниках, двигавшихся как единая система и напоминавших медузу.

    После спасения пилот истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле, поделился деталями воздушного инцидента. Он описал группу взаимосвязанных иранских беспилотников, которые двигались абсолютно синхронно. Мелкие аппараты летели под крупными, напоминая щупальца медузы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Рассказ военного спровоцировал серьезные споры в американском разведывательном сообществе. До этого инцидента спецслужбы США не располагали данными о наличии у Тегерана подобных систем. Специалисты называют такую технологию «сетевым взаимодействием».

    Согласно первоначальным оценкам, именно эта необычная группа дронов могла сыграть ключевую роль в уничтожении самолета. При этом официальное расследование истинных причин крушения истребителя все еще продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в апреле сбили американский истребитель F-15E.

    Американские спецназовцы успешно эвакуировали выжившего члена экипажа.

    Вооруженные силы США в июне уничтожили несколько иранских ударных беспилотников над Ормузским проливом.

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    24 июня 2026, 22:34 • Новости дня
    Посольство Израиля потребовало от Украины реакции на нацистское шествие в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство Израиля на Украине потребовало официальной реакции властей Украины на нацистское шествие в украинской столице, сообщили в дипмиссии.

    Израильские дипломаты потребовали официальной реакции местных правоохранительных органов на нацистское шествие в украинской столице, передают РИА «Новости». В посольстве отметили, что 21 июня участники марша выкрикивали нацистские лозунги и демонстрировали характерное приветствие.

    «Выражаем обеспокоенность в связи с этой акцией, которая оскорбляет память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством», – подчеркнули представители дипмиссии.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков Андрея Мельника, одного из главарей ОУН-УПА (экстремистские организации, запрещенные в РФ). Кроме того, он присвоил наименование «Имени героев УПА» отдельному центру специальных операций ВСУ.

    В мае МИД Израиля жестко осудил решение украинских властей перезахоронить останки лидера националистов Андрея Мельника.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные действия Киева открытой политикой реабилитации нацистских преступников. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на приверженность бывших украинских президентов нацистской идеологии.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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    24 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с одного из крупнейших месторождений на юге страны и резко снизить объемы добычи, следует из официального заявления ВОС.

    Иракская госкомпания Basra Oil Company (BOC), управляющая добычей в районе Басры, распорядилась прекратить перекачку сырья с месторождения «Западная Курна – 2» и значительно сократить его добычу, передает ТАСС.

    «Нефтяная компания Basra Oil Company приняла решение полностью остановить перекачку нефти на «Западной Курне – 2» и сократить добычу на месторождении до 50 тыс. баррелей в сутки», – говорится в официальном заявлении BOC. Персоналу поручено хранить добытое сырье в имеющихся резервуарах.

    Руководство компании объяснило этот шаг продолжающимися форс-мажорными обстоятельствами в регионе. Кроме того, решение связано с логистическими трудностями, вызванными нехваткой танкеров для транспортировки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирака ввели режим форс-мажора на месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом.

    В январе правительство страны одобрило передачу управления нефтедобычей на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company.

    Осенью прошлого года российская компания «ЛУКОЙЛ» приостановила работы на этом объекте на фоне американских санкций.

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    23 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Израиль испугался усиления Ирана в Ливане из-за США

    Axios: Соглашение США и Ирана ограничило свободу действий Израиля в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    Подписанный Вашингтоном и Тегераном меморандум вызвал серьезную тревогу израильского руководства из-за риска легализации иранского влияния и ограничения военных маневров ЦАХАЛ в Ливане.

    Руководство еврейского государства крайне встревожено тем, что администрация США фактически признает позиции Тегерана, передает Axios.

    Подписанный на прошлой неделе меморандум о взаимопонимании предписывает сторонам прекратить боевые действия и гарантировать суверенитет соседней арабской республики.

    Израильские чиновники опасаются подрыва многомесячных усилий по ослаблению местных военных группировок. «Биби в истерике из-за этого», – заявил источник издания, упомянув прозвище премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Политик поручил доверенному лицу Рону Дермеру срочно задействовать связи в команде Дональда Трампа.

    Согласно новому документу, создается специальный механизм деэскалации, куда израильская делегация не вошла. Американские представители при этом уверены, что прямой канал связи пойдет региону исключительно на пользу. Во вторник дипломаты проведут очередной раунд консультаций при посредничестве госсекретаря Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с международной изоляцией из-за несогласия с американо-иранским соглашением.

    Вооруженные силы Израиля и ливанское движение «Хезболла» согласились на перемирие при посредничестве США и Катара.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми жесткими ударами из-за активности проиранских группировок в Ливане.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    23 июня 2026, 21:09 • Новости дня
    Суд взыскал с Аллы Пугачевой долги за коммунальные услуги

    Суд обязал Аллу Пугачеву выплатить 17 тыс. рублей за коммуналку

    Суд взыскал с Аллы Пугачевой долги за коммунальные услуги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная певица Алла Пугачева накопила задолженность за тепло и электроэнергию, которую теперь обязана погасить по решению столичной инстанции.

    Инстанция обязала артистку погасить задолженность за услуги ЖКХ на сумму более 17 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    «Московская объединенная энергетическая компания» подала два заявления о взыскании платы за жилую площадь, тепло и электроэнергию. «Заявления ПАО «МОЭК» к Пугачевой Алле Борисовне удовлетворены на суммы 8722 рубля 19 копеек и 8658 рублей девять копеек», – сообщили в инстанции.

    Напомним, исполнительница вместе с детьми переехала в Израиль осенью 2022 года. Осенью 2023 года она ненадолго возвращалась в Россию для записи нескольких песен, после чего вновь уехала за границу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Московская объединенная энергетическая компания направила иск о взыскании задолженности с певицы.

    В апреле артистка разместила около 120 млн рублей на счетах в российских банках. В прошлом году «Мосэнергосбыт» подал иск к ее супругу Максиму Галкину (признан иноагентом) из-за неоплаченной электроэнергии.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    24 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Ливан потребовал вывода израильских войск на переговорах в Вашингтоне

    Al Hadath: Ливан в США потребовал вывода израильских войск

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Вашингтоне ливанская делегация потребовала вывода израильских войск с юга страны, сообщил саудовскому телеканалу Al Hadath американский источник.

    «Израиль придерживается принципа «шаг взамен на другой шаг» и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру «Хезболлах», и действий на земле», – рассказал источник Al Hadath.

    Он отметил, что именно механизм начала вывода израильских войск остается главным препятствием для соглашения, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что Израиль добивается размещения ливанской армии на стратегически важной возвышенности Али эт-Тахер на юге Ливана до ухода своих подразделений, а также проведения ею поисков и проверки созданных «Хезболлой» подземных тоннелей в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Израиль заявил о неограниченном сроке присутствия в Ливане. Белый дом заявил, что сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана.

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    23 июня 2026, 21:01 • Новости дня
    Рубио заявил о незаконности сборов за проход через Ормузский пролив

    Рубио: Никому не разрешено взимать плату за проход через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ни одной стране не разрешено брать плату за проход судов через Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, ни одно государство мира не имеет права устанавливать тарифы на навигацию в Ормузском проливе, передают «Вести».

    «Ни одной стране не разрешается делать это в международных водах. Это предусмотрено действующим законодательством», – подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

    Рубио также добавил, что подобная практика противоречит глобальным нормам. По его словам, принцип свободного судоходства действует на всех международных путях, и Вашингтон ожидает сохранения аналогичного подхода в данном регионе.

    Ранее Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

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    23 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Рубио допустил «некоторые решения» Трампа на отказ Ирана принять МАГАТЭ

    Рубио: Отказ Ирана принимать МАГАТЭ заставит Трампа принять некоторые решения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп вынужден будет принять некоторые решения из-за отказа Ирана принимать инспекторов МАГАТЭ, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американская администрация отреагирует на нежелание Тегерана сотрудничать с международными организациями, передает РИА «Новости».

    Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию журналистам во время поездки на Ближний Восток.

    «Мы знаем, что они согласились сделать, и теперь они это сделают или нет. Если сделают, процесс будет продолжаться. Если нет, президент должен будет принять некоторые решения», – сказал Рубио.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс ожидал прибытия инспекторов МАГАТЭ на иранские объекты уже на этой неделе. Однако официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи отверг планы проведения проверок на поврежденных ядерных комплексах. Рубио признался, что точные причины такой реакции ему неизвестны.

    Глава Госдепартамента предположил, что проблема кроется во внутриполитических раскладах Ирана.

    Президент США сообщил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    Неделей ранее американская разведка усомнилась в готовности Тегерана к подобным уступкам.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал скорое заключение мирного соглашения между странами.

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    23 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    Иран и США завершили подготовку к следующему этапу переговоров
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к следующему этапу иранско-американских переговоров при участии Катара и Пакистана завершилась, сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

    Гарибабади «объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.

    По словам замглавы иранского МИД, предстоящие переговоры пройдут с участием спикера иранского парламента, главы МИД Ирана, вице-президента США, а также премьер-министров Пакистана и Катара.

    Как уточнил телеканал, в рамках достигнутых договоренностей созданы четыре специализированные рабочие группы: по прекращению санкций, по ядерной тематике, по реконструкции и экономическому развитию, а также по мониторингу и осуществлению договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации Тегерана и Вашингтона 22 июня провели технические переговоры по реализации американо-иранского меморандума и созданию профильных групп.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

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    24 июня 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил об отказе выводить войска из Южного Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана.

    По его словам, подобное решение останется неизменным даже в случае прямого призыва со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Даже если будет требование Америки, мы не уйдем из Южного Ливана», – заявил министр.

    Кац подчеркнул, что власти не допустят возвращения 200 тыс. мирных жителей в районы, которые сейчас контролируют израильские военные. По его словам, в этих зонах безопасности больше не будет ни местного населения, ни боевиков. Министр пояснил, что ранее присутствие гражданских лиц сопровождалось закладкой взрывных устройств и нападениями на солдат.

    Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии на юге Ливана.

    Обострение конфликта в этом регионе привело к гибели четырех военнослужащих ЦАХАЛ.

    Власти еврейского государства категорически отвергли идею остановки боевых действий ради глобальных договоренностей Вашингтона.

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    24 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    Стартовал проход судов через Ормузский пролив в рамках плана эвакуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная морская организация (IMO) при ООН в среду сообщила о начале транзита судов через Ормузский пролив, пишет Reuters.

    Вывод морского транспорта осуществляется в соответствии с утвержденной программой эвакуации, передает РИА «Новости».

    «Корабли уже начали проходить в рамках плана», – заявили в пресс-службе IMO, пишет Reuters.

    Напомним, Международная морская организация ООН приступила к выводу экипажей заблокированных в Персидском заливе судов.

    Президент США Дональд Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Навигационные системы впервые с момента обострения ситуации зафиксировали движение по установленному официальному коридору.

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    23 июня 2026, 11:56 • Новости дня
    Иран заявил о полном открытии Ормузского пролива

    Представитель Ирана при ООН Бахрейни объявил об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

    Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил снятие ограничений на судоходство в регионе, передают РИА «Новости».

    «Мы видим, что за последние дни через Ормузский пролив прошло много нефти... Ормузский пролив полностью открыт для судов, включая коммерческие суда», – заявил дипломат.

    Ранее, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялись консультации между Тегераном и Вашингтоном. В диалоге также приняли участие государства-посредники в лице Катара и Пакистана.

    Президент США объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства после переговоров в Швейцарии.

    Ранее американский лидер сообщил о предстоящем открытии маршрута для разминирования.

    До этого глава Белого дома анонсировал снятие блокады по итогам сделки с Ираном.

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