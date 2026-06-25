Путин обсудил с Совбезом внутреннюю безопасность России и отношения с соседями

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности. На повестке дня стояли вопросы защиты национальных интересов и укрепления связей с сопредельными государствами, передает РИА «Новости».

«У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. Второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки», – сказал президент.

Для детального обсуждения заявленных тем глава государства передал слово директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

В середине июня президент предложил Совету безопасности сосредоточиться на вопросах защиты парламентских выборов.

В мае Путин заслушал подробный доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева о текущей работе ведомства.