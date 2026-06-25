  • Новость часаЗемлетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек
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    25 июня 2026, 13:52 • Новости дня

    Родригес поблагодарила Путина за соболезнования в связи с землетрясением

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за соболезнования в связи с землетрясением.

    Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес выразила признательность главе российского государства Владимиру Путину за слова поддержки после разрушительного землетрясения, передает РИА «Новости».

    «Мы выражаем глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и словами солидарности в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в Венесуэле», – написала Родригес в своем Telegram-канале.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венесуэлы из-за гибели людей после разрушительного землетрясения.

    Число жертв  землетрясения достигло 164 человек.

    Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.

    24 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Путин: Россия входит в четверку государств, которые могут делать свои двигатели
    Путин: Россия входит в четверку государств, которые могут делать свои двигатели
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия входит в четверку стран, способных самостоятельно осуществлять полный производственный цикл выпуска авиационных двигателей, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова.

    В ходе совещания глава государства отметил достижения отечественного авиастроения, сообщается на сайте Кремля.  «Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», – подчеркнул российский лидер.

    «Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе», – добавил президент.

    Путин заявил, что работы по развитию отечественного авиастроения хотелось бы вести быстрее и в более крупных масштабах, однако уже достигнутые результаты он назвал важным успехом. По словам главы государства, один из опытных летчиков-испытателей, с которым он общался, отметил, что санкции способствовали созданию рынка для российских производителей. Это, как подчеркнул президент, позволило восстановить и укрепить инженерные школы, а также создало условия для дальнейшего развития отрасли.

    В конце мая глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал скорую выдачу сертификата на новейший отечественный авиадвигатель ПД-8.

    Незадолго до этого госкорпорация «Ростех» завершила серию масштабных испытаний данной силовой установки.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.

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    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
    Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации поручил сделать все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы на отечественных самолетах.

    Глава государства подчеркнул важность наращивания поставок современной техники собственного производства для увеличения авиационной мобильности населения, сообщается на сайте Кремля. «Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших, отечественных самолётах», – заявил Путин.

    Для решения этой задачи требуется определить прогнозную потребность авиакомпаний, исходя из реального спроса на пассажирские перевозки.

    «Прошу сегодня доложить эти параметры. По сути, речь идет об огромном, долгосрочном заказе, которым должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолётов и освоении новых линеек воздушных судов. Особо отмечу, что система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга, авиакомпаний», – отметил глава государства.

    Отечественные самолеты по надежности и техническим параметрам должны успешно конкурировать с зарубежными аналогами, подчеркнул президент. По его словам, российская промышленность уже обладает перспективными моделями.

    «В их числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближнемагистральный новый «Сухой Суперджет», как вы помните, мы начали это делать с партнерами из Италии, Франции, они ушли, мы все заместили и, более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что было вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. И конечно, Ил-114–300 для регионального сообщения», – отметил Путин.

    При этом отечественные  суда по качеству, надёжности, по своим техническим параметрам должны конкурировать, и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными.

    Объединенная авиастроительная корпорация собрала первые серийные лайнеры SJ-100 и МС-21.

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.

    Также Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным невыполнением правительственных планов по развитию гражданской авиации.

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    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

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    24 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в подмосковном Жуковском
    @ Юрий Кочетков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на территорию ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском, чтобы осмотреть отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

    Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.

    В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.

    «Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.

    Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.

    Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.

    Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.

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    24 июня 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская авиатехника по многим параметрам превосходит западные аналоги, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации на площадке Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

    «В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импрортозаместить. Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали… По ряду направлений, безусловно, добились не только того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные, западные показатели», – заявил глава государства, его слова приводит канал Кремля в Max.

    В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Виталий Савельев и Юрий Трутнев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

    Напомним, во время визита в Жуковский глава государства занял кресло пилота в импортозамещенном лайнере SJ-100.

    Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных пассажирских самолетов SJ-100 и МС-21.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал окончание сертификационных испытаний этих машин до конца текущего года.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации отметил, что западные перевозчики и производители авиатехники сами пострадали от антироссийских ограничений.

    Президент подчеркнул, что последствия западных санкций против российской авиационной отрасли затронули не только Россию, но и зарубежные компании, поскольку «как перевозчики, так и производители» в итоге «понесли определенный ущерб», передает ТАСС.

    По словам президента, Россия уже смогла преодолеть негативный эффект от санкций: «Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попыток экономической изоляции России со стороны недружественных правительств. Столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями международных перевозок». 
    В качестве примера он упомянул проект МС-21. «Там с крылом возникли проблемы. Это, к сожалению, отодвинуло всю эту программу. Но все-таки наши компании, в данном случае Росатом, справились с этими задачами», – подчеркнул Путин.

    Напомним, перед совещанием глава государства осмотрел отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация объявила о завершении сборки первых серийных пассажирских лайнеров нового поколения.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал получение сертификата на импортозамещенный самолет SJ-100 до конца текущего года.

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    24 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин предупредил о риске невыполнения планов по пассажирским авиаперевозкам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным невыполнением правительственных планов по развитию объема перевозок авиатранспортом.

    «В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты», – заявил Путин на совещании о развитии отечественной авиации в ОЛИИ им. Громова, передает официальный сайт Кремля.

    В связи с этим Минтрансу поручено оперативно доложить обновленные данные по ожидаемому пассажиропотоку. Кроме того, ведомство должно подготовить перечень дополнительных шагов для максимального обеспечения спроса населения на авиаперелеты.

    Ранее Путин отметил негативное влияние антироссийских санкций на западных авиаперевозчиков.

    В апреле глава государства провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

    В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин призвал активно расширять маршрутную сеть полетов по стране.

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    25 июня 2026, 12:02 • Новости дня
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    После землетрясения в Венесуэле более 9 тыс. человек пропали без вести
    @ RONALD PENA R/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле создали цифровую платформу для поиска пропавших без вести из-за масштабных перебоев со связью после двух мощных землетрясений. Спустя несколько часов работы платформы было подано 9166 заявлений о пропавших без вести.

    После двух сильных землетрясений, вызвавших серьезные проблемы со связью, в стране запустили цифровую платформу desaparecidosterremotovenezuela.com, сообщает El Nacional.

    Сайт работает как гражданский канал, позволяющий сообщать о пропавших без вести или подтверждать, что близкие находятся в безопасности.

    «После землетрясения многие семьи до сих пор не знают о своих. Если вы не можете связаться с кем-то, сообщите об этом здесь. А если вы уже нашли его, дайте нам знать, чтобы его имя приносило спокойствие, а не тревогу», – говорится в главном сообщении проекта.

    В первые часы работы платформа зарегистрировала 9721 пользователя. Согласно статистике сайта, 9166 человек остаются пропавшими без вести, а 555 граждан уже найдены живыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами разрушительных землетрясений в Венесуэле стали 32 человека.

    Исполняющая обязанности президента Делси Родригес объявила о введении общенационального режима чрезвычайного положения.

    Минувшей ночью сейсмологи зафиксировали десять новых подземных толчков.

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    25 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии РФ в Каракасе

    Посол Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипмиссии в Каракасе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Мощные подземные толчки потребовали срочной эвакуации дипломатического представительства России в Каракасе, сообщил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

    Российские дипломаты покинули здание посольства в Венесуэле после сильного землетрясения, заявил посол РИА «Новости».

    «Мы эвакуировались из здания посольства. Пострадавших нет, разрушений на территории тоже нет. Позднее будет проведена оценка состояния здания», – сообщил глава дипломатической миссии.

    Он отметил, что подземные толчки ощущались очень интенсивно. Сначала возникло ощущение приближающегося поезда метро, а затем последовали сильные удары снизу.

    В социальных сетях появились кадры с последствиями подземных толчков. На видеозаписях заметны повреждения строений, обрушения стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. Официального подтверждения информации о пострадавших пока не поступало.

    Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,2 в 56 километрах от Валенсии. Геологическая служба США оценила силу стихии в 7,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейсмологи зарегистрировали за сутки 22 июня 19 землетрясений у берегов Севастополя. У берегов Крыма 23 июня  зафиксировали серию из 22 землетрясений. Ученый Андрей Корженков   назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    25 июня 2026, 08:27 • Новости дня
    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках

    USGS: В ближайшие сутки в Венесуэле произойдут афтершоки магнитудой выше 5,0

    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
    @ Pedro Mattey/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после сильного землетрясения ожидается серия афтершоков, среди которых возможны толчки магнитудой более 5,0 в течение ближайших суток.

    Геологическая служба США USGS прогнозирует высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле после недавнего землетрясения, передает ТАСС. По оценке специалистов, в течение 24 часов могут произойти ощутимые афтершоки.

    В официальном прогнозе USGS говорится: «С вероятностью 89%, произойдет один или более [подземный толчок магнитудой 5,0 и выше]». Ведомство также указывает, что сохраняются «значительные шансы» на еще более мощные афтершоки магнитудой 6,0 и выше.

    Вероятность толчков магнитудой от 6,0 в течение ближайших суток оценивается в 23%. При этом, по расчетам службы, шанс регистрации таких афтершоков в течение недели после основного землетрясения возрастает до 43%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от венесуэльского города Валенсия были зарегистрированы подземные толчки силой до 7,2 балла и объявлена угроза цунами.

    Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле в диапазоне от 1 до 5% ВВП страны.

    Посольство России в Каракасе из-за сильных толчков эвакуировало персонал из здания дипмиссии, пострадавших и разрушений на ее территории нет.

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    24 июня 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин из кресла пилота осмотрел кабину импортозамещенного лайнера SJ-100
    Путин из кресла пилота осмотрел кабину импортозамещенного лайнера SJ-100
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в ЛИИ имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском поднялся на борт импортозамещенного образца SJ-100.

    Он прошел в кабину экипажа и занял кресло пилота, передает РИА «Новости». Этот ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет до 2022 года серийно выпускался в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций первоначальный проект был остановлен.

    «Импортозамещенный «Суперджет» выполнил более 80% сертификационных полетов», – рассказывал на ПМЭФ-2026 глава Ростеха Сергей Чемезов. Планируется, что сертификация самолета завершится до конца 2026 года, а начало поставок обновленной версии лайнера ожидается в 2027 году.

    Напомним, в среду президент России прибыл на территорию ЛИИ имени Громова для осмотра отечественной авиационной техники.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах завершить сертификационные испытания импортозамещенного SJ-100 в текущем году.

    Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о завершении сборки первых серийных пассажирских лайнеров.

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    25 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение

    Tекст: Катерина Туманова

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес призвала венесуэльский народ к единству перед лицом ситуации, вызванной двумя землетрясениями магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера, которые произошли в стране в среду.

    Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение в стране и сообщила об оползнях в шести штатах после землетрясения, передает портал Infobae.

    «Государственные службы продолжают работу и развертывание по всей стране. В ближайшие несколько дней на этой неделе занятий в стране не будет. Мы активировали всю государственную и частную сеть здравоохранения, особенно в наиболее пострадавших районах», – заявила она в официальном сообщении.

    Она также сообщила, что Венесуэла зафиксировала 20 афтершоков после основных землетрясений, и призвала население к сотрудничеству.

    «Мы хотим попросить населения о максимальном сотрудничестве. Дома, получившие значительные структурные повреждения, должны быть эвакуированы», – сказала она.

    Родригес подчеркнула, что произошло серьезное событие, и некоторые штаты особенно пострадали.

    «В столице произошли обрушения зданий в различных районах; Миранда и Ла-Гуайра также сильно пострадали. Инциденты произошли в Арагуа, Карабобо и Фальконе», – добавила она.

    Власти пока не предоставили данные о количестве погибших и пострадавших по всей стране, но местные чиновники и очевидцы сообщали о обрушениях зданий, спасательных операциях и растущем числе раненых, передает Reuters.

    «У нас обрушились здания, дома и коттеджи, и мы принимаем меры, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства и гражданскую помощь. Пожарная служба и полиция приведены в боевую готовность», – заявил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой до 7,1 балла, в некоторых районах доходившее до 7,2 и 7,5. Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран.


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    25 июня 2026, 08:18 • Новости дня
    Жертвами землетрясения в Венесуэле стали 32 человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и десяткам человеческих жертв, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.

    «На данный момент мы располагаем данными о 32 погибших, не считая цифр, которые может дать штат Ла-Гуайра, и более чем о 700 пострадавших, поступивших в отделения неотложной помощи государственных больниц и частных медицинских центров», – заявила Родригес, передает РИА «Новости».

    По ее словам, именно этот регион пострадал сильнее всего. Там обрушились десятки зданий, поэтому спасатели ведут напряженную работу по поиску выживших под завалами.

    Соединенные Штаты мобилизовали группы спасателей и медиков для помощи венесуэльской стороне, заявил и.о. заместителя госсекретаря США Джереми Левин.

    Совместно с партнерами планируется отправка гуманитарных грузов и других необходимых ресурсов.

    Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что ведомство находится на прямой связи с венесуэльскими властями для координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб государству в 5% ВВП.

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    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

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