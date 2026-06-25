Родригес поблагодарила Путина за соболезнования в связи с землетрясением

Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами

Tекст: Вера Басилая

Глава государства подчеркнул важность наращивания поставок современной техники собственного производства для увеличения авиационной мобильности населения, сообщается на сайте Кремля. «Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших, отечественных самолётах», – заявил Путин.

Для решения этой задачи требуется определить прогнозную потребность авиакомпаний, исходя из реального спроса на пассажирские перевозки.

«Прошу сегодня доложить эти параметры. По сути, речь идет об огромном, долгосрочном заказе, которым должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолётов и освоении новых линеек воздушных судов. Особо отмечу, что система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга, авиакомпаний», – отметил глава государства.

Отечественные самолеты по надежности и техническим параметрам должны успешно конкурировать с зарубежными аналогами, подчеркнул президент. По его словам, российская промышленность уже обладает перспективными моделями.

«В их числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближнемагистральный новый «Сухой Суперджет», как вы помните, мы начали это делать с партнерами из Италии, Франции, они ушли, мы все заместили и, более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что было вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. И конечно, Ил-114–300 для регионального сообщения», – отметил Путин.

При этом отечественные суда по качеству, надёжности, по своим техническим параметрам должны конкурировать, и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными.

Объединенная авиастроительная корпорация собрала первые серийные лайнеры SJ-100 и МС-21.

Президент Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.

Также Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным невыполнением правительственных планов по развитию гражданской авиации.