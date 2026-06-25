Сметанкина принесла России золото юниорского ЧМ по стрельбе

Россиянка Сметанкина выиграла юниорский ЧМ по стрельбе из пистолета

Tекст: Мария Иванова

Российская спортсменка София Сметанкина заняла первое место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров среди юниорок на чемпионате мира в Зуле, передает РИА «Новости».

Она набрала 540 очков при двенадцати «иксах». Индийская стрелок Айшвария Балехосур также показала 540 очков, но с 11-ю «иксами» и стала второй.

Бронзовую медаль взяла Ариюнзая Амарбаясгалан, выбив 535 очков. В командных соревнованиях на той же дистанции победу одержала сборная России в составе Ислама Шамсутдинова, Богдана Панфилова и Владислава Макарова, набрав 1672 очка. Второе место заняла команда Индии с результатом 1610, третьими стали стрелки с Украины, показав 1604 очка.

Международная федерация спортивной стрельбы ISSF ранее допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах в индивидуальном нейтральном статусе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стендовый стрелок из России Лада Денисовав прошлом году была номинирована в финальную часть голосования за звание лучшей спортсменки года по версии ISSF.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о предстоящих приятных сюрпризах в вопросе допуска российских спортсменов к международным стартам. Всемирная федерация стрельбы из лука World Archery допускает российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.