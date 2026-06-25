Астрономы нашли суперпухлые планеты легче сахарной ваты

Найдены две гигантские экзопланеты легче сахарной ваты

Tекст: Мария Иванова

Международная команда ученых при участии Оксфордского университета обнаружила эти объекты, передает РИА «Новости».

В релизе университета отмечается: «Международная группа под руководством Оксфордского университета обнаружила редкие «супер-пухлые» планеты: две гигантские планеты с одной из самых низких когда-либо зарегистрированных плотностей... Их плотность даже ниже, чем у сахарной ваты, которая обычно имеет плотность около 0,05 грамма на кубический сантиметр».

Планетам присвоили названия TOI-791 b и TOI-791 c. Они обращаются вокруг карликовой звезды типа F7 на расстоянии примерно 1,1 тыс. световых лет от Земли. Обнаружение стало итогом восьми лет наблюдений в Антарктиде с помощью телескопа ASTEP.

Ученым помогли месяцы непрерывной темноты, позволившие отследить необычно долгие транзиты планет, каждый из которых длился по 11 часов. Исследователи полагают, что оба газовых гиганта родились из одного облака газа и пыли вокруг молодой звезды. Планеты находятся в редком гравитационном резонансе 5:3, их взаимное притяжение вызывает колебания, по которым астрономы рассчитали массу объектов.

В дальнейшем специалисты намерены исследовать атмосферы этих экзопланет с помощью космического телескопа James Webb.

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