Кремль потребовал от Apple объяснений из-за удаления приложений VK

Песков: Удаление приложений из AppStore ставит под вопрос надежность Apple

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с удалением приложений из AppStore, передает ТАСС. По его словам, подобные действия ставят под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг.

«Это не первый раз, когда Apple из российского сегмента AppleStore удаляет наши приложения, приложения российского производства», – заявил Песков.

По словам Пескова, Москва ожидает от американской корпорации официальных разъяснений по поводу удаления сервисов VK. Если объяснений не последует, российская сторона сделает выводы о целесообразности дальнейшего взаимодействия с компанией.

Песков также заявил, что текущая ситуация затрагивает интересы десятков миллионов людей по всему миру. Активным пользователям заблокированных программ придется отказаться от устройств Apple и перейти на платформу Android.

Ранее американская корпорация Apple без предупреждений удалила все приложения холдинга VK из App Store.

До этого из-за исключения из магазина приложений владельцы устройств на iOS лишились возможности получения системных оповещений от мессенджера «Макс».