Tекст: Дарья Григоренко

Пастухов раскрыл схему легализации захвата отечественного морского транспорта. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он пояснил механизм действий недружественных стран, передает РИА «Новости».

«Они опираются на статью 110 конвенции ООН по морскому праву, которая говорит о том, что военный корабль вправе досмотреть судно, проверить документы, чтобы убедиться, что там все в порядке, все легально», – заявил представитель СВР.

По его словам, документ не регламентирует дальнейшие шаги при обнаружении нарушений, что позволяет задерживать корабли и экипажи.

После ареста моряков судят в стране задержания, а транспортные средства конфискуют и передают киевским властям. В качестве примера спикер привел сухогруз Caffa под иностранным флагом, который шведский суд изъял и направил на Украину.

Кроме того, разведка располагает данными о разочаровании западных государств в собственной санкционной политике. Инициаторы ограничений признают, что рестрикции не достигают поставленных целей в отношении России и наносят ущерб их собственной экономике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня шведский суд допустил передачу украинским властям арестованного сухогруза Caffa.

Позже Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI захватывать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

Министерство иностранных дел России обвинило западные страны в разбое на морских коммуникациях.