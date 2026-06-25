Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом

Тему совещания президент определит сам, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня глава государства проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Тему совещания президент определит сам, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня глава государства проводил оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
В ходе совещания глава государства отметил достижения отечественного авиастроения, сообщается на сайте Кремля. «Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», – подчеркнул российский лидер.
«Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе», – добавил президент.
Путин заявил, что работы по развитию отечественного авиастроения хотелось бы вести быстрее и в более крупных масштабах, однако уже достигнутые результаты он назвал важным успехом. По словам главы государства, один из опытных летчиков-испытателей, с которым он общался, отметил, что санкции способствовали созданию рынка для российских производителей. Это, как подчеркнул президент, позволило восстановить и укрепить инженерные школы, а также создало условия для дальнейшего развития отрасли.
В конце мая глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал скорую выдачу сертификата на новейший отечественный авиадвигатель ПД-8.
Незадолго до этого госкорпорация «Ростех» завершила серию масштабных испытаний данной силовой установки.
Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.
Путин: На Западе открыто заговорили о подготовке к войне с Россией
По его словам, международная ситуация далека от стабильной, а конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты», – сказал глава государства.
Выступая на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Путин отметил, что вооруженное противостояние на Ближнем Востоке не прекращается. Он добавил, что серьезно повысился конфликтный потенциал в том числе на пространстве Евразии.
Ранее Путин заявил о развязанной странами НАТО войне против Москвы.
Глава государства указал на противостояние страны со всем коллективным Западом.
В конце прошлого года он подтвердил готовность государства к немедленному реагированию на военный конфликт с европейскими странами.
Путин назвал реалии на земле главной основой для переговоров по Украине
«На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел», – приводит слова Путина РИА «Новости».
«Но будем исходить из того, что есть», – добавил глава государства. Он подчеркнул, что Россия будет «двигаться уверенно по всем направлениям», обеспечивая безопасность граждан и решая экономические вопросы как в регионах, так и в масштабах всей страны. Опорой для этого послужат стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления Вооруженных сил.
В феврале 2025 года МИД России назвал стамбульский документ основой для обсуждения урегулирования конфликта.
Глава государства подчеркнул важность наращивания поставок современной техники собственного производства для увеличения авиационной мобильности населения, сообщается на сайте Кремля. «Нет никаких сомнений в том, что совместными усилиями государства, авиастроителей и авиакомпаний мы сделаем все необходимое для того, чтобы российские авиаперевозчики выполняли рейсы в основном на наших, отечественных самолётах», – заявил Путин.
Для решения этой задачи требуется определить прогнозную потребность авиакомпаний, исходя из реального спроса на пассажирские перевозки.
«Прошу сегодня доложить эти параметры. По сути, речь идет об огромном, долгосрочном заказе, которым должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолётов и освоении новых линеек воздушных судов. Особо отмечу, что система заказов должна быть выстроена при координирующей роли Минтранса, Минпромторга, авиакомпаний», – отметил глава государства.
Отечественные самолеты по надежности и техническим параметрам должны успешно конкурировать с зарубежными аналогами, подчеркнул президент. По его словам, российская промышленность уже обладает перспективными моделями.
«В их числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближнемагистральный новый «Сухой Суперджет», как вы помните, мы начали это делать с партнерами из Италии, Франции, они ушли, мы все заместили и, более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что было вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. И конечно, Ил-114–300 для регионального сообщения», – отметил Путин.
При этом отечественные суда по качеству, надёжности, по своим техническим параметрам должны конкурировать, и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными.
Объединенная авиастроительная корпорация собрала первые серийные лайнеры SJ-100 и МС-21.
Президент Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.
Также Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным невыполнением правительственных планов по развитию гражданской авиации.
Во время оперативного совещания с членами правительства 23 июня президент Владимир Путин заявил о смене тактики Киева по мере ухудшения обстановки на фронте, передает официальный канал Кремля в Max.
«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – сказал Путин.
«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – добавил президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин объяснил переход ВСУ к террористическим методам неспособностью сдержать натиск российских войск.
Главным мотивом атак по гражданской инфраструктуре президент назвал попытку раскачать российское общество.
При этом глава государства выразил уверенность в полном провале планов противника по разобщению граждан страны.
«Наши ребята сейчас добирают практически Константиновку. Но там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается», – подчеркнул президент на встрече с выпускниками военных вузов, передает РИА «Новости».
Напомним, оставшиеся в Константиновке украинские солдаты попали в полное окружение.
За прошедшие сутки бойцы российской армии очистили от противника 128 зданий.
Передовые отряды Вооруженных сил России закрепились на северной окраине города.
«Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот», – заявил российский лидер во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передает РИА «Новости».
В начале июня Путин заявил об активном продвижении Вооруженных сил России на всех участках фронта.
Позже глава государства отметил неспособность противника сдержать этот натиск.
В конце прошлого года российский лидер сообщил об отступлении украинских подразделений на всей линии боевого соприкосновения.
Экскурсию провели руководители отрасли, включая главу ОАК Вадима Бадеху и главных конструкторов машин, передает РИА «Новости». Позднее здесь же состоится совещание по вопросам развития авиации.
В поездке президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф и другие высокопоставленные лица. Им представили турбовинтовой Ил-114-300 вместимостью до 68 пассажиров, призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26.
«Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году и примерно такого же количества в 2027-м, в дальнейшем мощности производства будут наращиваться», – заявлял ранее глава Минтранса Андрей Никитин.
Также делегация оценила ближнемагистральный узкофюзеляжный SJ-100 и базовую версию среднемагистрального лайнера МС-21-310. Последний способен перевозить 175 человек на расстояние свыше 3800 километров. Изначально оба самолета создавались в международной кооперации, однако западные санкции потребовали ускоренного импортозамещения всех систем и комплектующих.
Из-за ухода иностранных партнеров сроки старта серийного выпуска несколько раз переносились. Теперь начало поставок полностью импортозамещенных версий SJ-100 и МС-21 запланировано на 2027 год.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных лайнеров SJ-100 и МС-21.
Глава компании Вадим Бадеха пообещал выпустить первые пассажирские самолеты Ил-114-300 до конца текущего года.
Первый вице-премьер Денис Мантуров озвучил сроки получения сертификатов на новые воздушные суда.
Путин: ВСУ пытаются раскачать российское общество атаками на гражданские объекты
По словам главы государства, противник пытается посеять неуверенность среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».
«Знаете, наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооруженных сил», – сказал российский лидер во время встречи с выпускниками военных и силовых вузов, включая академии Минобороны, МЧС, ФСБ.
«А то, что на фронте, они за скобки выносят. Ну, там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут идут. Придем туда, куда нужно», – добавил президент.
Ранее Путин объяснил атаки украинских беспилотников желанием внести раскол в общество. По его словам, неспособная сдержать натиск российских войск армия противника прибегать к методам террора.
Глава государства подчеркнул отсутствие реальных оснований для организации дипломатических контактов между сторонами, передает РИА «Новости».
«Нет, такие обращения не создают предпосылок. Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», – заявил российский лидер.
Президент добавил, что украинская сторона постоянно просит о личной встрече. «Вот он направил эту бумажку. Они же постоянно об этом говорят: мы хотим личных встреч. Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. А как это понимать?», – добавил президент
Ранее Путин счел послание Зеленского неприемлемым.
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал это открытое письмо провокационным пиар-ходом.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил о возможности приезда главы киевского режима в Москву для переговоров.
Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками силовых ведомств заявил, что Вооруженные силы России ведут активные боевые действия на линии фронта, передает РИА «Новости».
«Но там же долбят ребята (ВС РФ – прим. ВЗГЛЯД) каждый день, каждый божий день», – сказал глава государства.
Владимир Путин подчеркнул, что вооруженные силы Украины наносят удары по гражданской инфраструктуре России. При этом украинское командование старается не обсуждать ситуацию непосредственно на фронте и собственное положение, фактически «вынося за скобки» происходящее там.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил о неспособности украинской армии сдержать натиск российских войск и о переходе противника к террористическим атакам по гражданским объектам и пассажирскому транспорту.
Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств рассказал о катастрофической нехватке личного состава в ВСУ и ежемесячных потерях украинской армии на уровне около 40 тыс. человек.
«В силу большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импрортозаместить. Причем мы посмотрели сейчас технику, которую показывали… По ряду направлений, безусловно, добились не только того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов превышает иностранные, западные показатели», – заявил глава государства, его слова приводит канал Кремля в Max.
В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Виталий Савельев и Юрий Трутнев, глава Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.
Напомним, во время визита в Жуковский глава государства занял кресло пилота в импортозамещенном лайнере SJ-100.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных пассажирских самолетов SJ-100 и МС-21.
Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал окончание сертификационных испытаний этих машин до конца текущего года.
Глава государства подчеркнул, что действия противника против мирного населения бессмысленны с военной точки зрения, передает ТАСС.
«Все эти террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по автобусу с белорусскими детьми, по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения», – заявил российский лидер.
Он также добавил, что Вооруженные силы России продолжают уверенно продвигаться вперед. По словам президента, армия успешно освобождает один населенный пункт за другим.
Ранее президент сообщил о переходе украинских сил к тактике ударов по гражданской инфраструктуре.
Российский лидер объяснил такие действия неспособностью противника сдержать натиск Вооруженных сил России.
Месяцем ранее Путин связал атаку украинских беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске с попыткой отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.
Президент подчеркнул, что последствия западных санкций против российской авиационной отрасли затронули не только Россию, но и зарубежные компании, поскольку «как перевозчики, так и производители» в итоге «понесли определенный ущерб», передает ТАСС.
По словам президента, Россия уже смогла преодолеть негативный эффект от санкций: «Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций и попыток экономической изоляции России со стороны недружественных правительств. Столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями международных перевозок».
В качестве примера он упомянул проект МС-21. «Там с крылом возникли проблемы. Это, к сожалению, отодвинуло всю эту программу. Но все-таки наши компании, в данном случае Росатом, справились с этими задачами», – подчеркнул Путин.
Напомним, перед совещанием глава государства осмотрел отечественные самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21 в подмосковном Жуковском.
В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация объявила о завершении сборки первых серийных пассажирских лайнеров нового поколения.
Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал получение сертификата на импортозамещенный самолет SJ-100 до конца текущего года.
«В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты», – заявил Путин на совещании о развитии отечественной авиации в ОЛИИ им. Громова, передает официальный сайт Кремля.
В связи с этим Минтрансу поручено оперативно доложить обновленные данные по ожидаемому пассажиропотоку. Кроме того, ведомство должно подготовить перечень дополнительных шагов для максимального обеспечения спроса населения на авиаперелеты.
Ранее Путин отметил негативное влияние антироссийских санкций на западных авиаперевозчиков.
В апреле глава государства провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.
В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин призвал активно расширять маршрутную сеть полетов по стране.