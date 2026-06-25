После землетрясения магнитудой 7,2 в Японии пострадали десять человек

Tекст: Мария Иванова

Число пострадавших при мощном землетрясении у берегов Японии выросло до десяти человек, передает канал NHK.

Подземные толчки магнитудой 7,2 произошли в 7.30 по местному времени, что соответствует 1.30 мск, в море в районе префектуры Иватэ. Очаг залегал на глубине 44 км, толчки ощущались в Токио, однако предупреждение о цунами не объявлялось, отмечает РИА «Новости».

По данным телеканала, в префектуре Аомори пострадали девять человек. Четверо получили травмы в городе Хатинохэ, двое – в поселке Хасиками, еще по одному пострадавшему зарегистрированы в городах Аомори, Тохоку и Такко. Все они отделались легкими повреждениями.

Еще один человек пострадал в городе Камайси в префектуре Иватэ. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, однако по мере поступления информации их число было пересмотрено и увеличилось вдвое.

Ранее сообщалось что в результате мощных подземных толчков на севере Японии пять жителей, включая пожилую женщину и ребенка в лифте, получили травмы.

В январе в результате землетрясения магнитудой 6,4 на западе страны минимум девять человек пострадали в префектурах Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима.