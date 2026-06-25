Эстония сдала тюремные камеры в аренду Швеции

Президент Эстонии Карис утвердил закон об аренде Швецией 400 камер в Тарту

Tекст: Мария Иванова

Глава Эстонии в среду, 24 июня, провозгласил закон о ратификации соглашения со Швецией об аренде тюремных мест, передают РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

В канцелярии президента сообщили: «Президент Эстонии Алар Карис в среду, 24 июня, провозгласил закон о ратификации соглашения между Эстонской Республикой и Королевством Швеция об исполнении тюремных наказаний».

Ранее Эстония и Швеция подписали соглашение, по которому Стокгольм сможет арендовать в тюрьме в Тарту 400 камер для размещения 600 заключенных. Как уточняется, парламенты двух стран уже одобрили документ: риксдаг Швеции ратифицировал договор 3 июня, а парламент Эстонии утвердил его 10 июня.

По данным канала, речь идет об аренде именно тюремных мест, что позволит Швеции направлять осужденных в эстонскую тюрьму в Тарту для отбывания наказания на основании двустороннего соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония еще в прошлом году начала переговоры со Швецией, Великобританией и Нидерландами об аренде мест в своих тюрьмах.

Правительство Эстонии 12 июня одобрило сделку по передаче Швеции в аренду 400 камер в тюрьме Тарту общей вместимостью до 600 человек.

Финляндия после изучения вопроса назвала размещение своих заключенных в эстонских тюрьмах экономически невыгодным по сравнению с содержанием их у себя.