МОК: Cки-альпинизм войдет в программу зимних ОИ-2030

МОК утвердил ски-альпинизм дополнительным видом спорта на зимних ОИ-2030

Tекст: Мария Иванова

Ски-альпинизм был утвержден в качестве дополнительного вида спорта на зимних Олимпийских играх 2030 года решением сессии Международного олимпийского комитета, передает РИА «Новости».

Как уточнила пресс-служба МОК в соцсети, голосование прошло на 146-й сессии организации, которая сейчас проходит в Лозанне.

До этого ски-альпинизм официально не входил в программу Игр 2030 года во Французских Альпах. Согласно решению, на Олимпиаде планируется провести пять стартов по ски-альпинизму в двух дисциплинах.

Этот вид спорта сочетает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск и использование альпинистских навыков для прохождения сложных участков.

Ски-альпинизм уже вошел в программу Олимпиады 2026 года в Италии, где российский спортсмен Никита Филиппов завоевал серебро в спринте и стал единственным российским призером Игр.

МОК по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026, включая ски-альпинизм, вел переговоры с международными федерациями зимних видов спорта.