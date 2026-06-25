Минюст: Макаревич получает доходы через третьих лиц

Свириденко сообщил о получении Макаревичем доходов через посредников

Tекст: Дарья Григоренко

«На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича, я могу ошибиться, но там не более 100 тыс. рублей… Что-то же он где-то зарабатывает», – отметил чиновник во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА «Новости».

Свириденко подчеркнул неправдоподобность ситуации, при которой артист получил столь незначительную сумму за все время пребывания в статусе иностранного агента. По его мнению, исполнитель намеренно использует третьих лиц для обхода действующих ограничений.

Согласно новому законодательству, иноагенты обязаны открывать специальные рублевые счета для зачисления гонораров, дивидендов и доходов от аренды недвижимости. Воспользоваться этими средствами разрешается исключительно после официального снятия соответствующего статуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года Госдума приняла закон об обязательных спецсчетах для доходов иностранных агентов.

Вскоре после этого представитель Андрея Макаревича* заявил о полном отсутствии у музыканта бизнеса и имущества на территории России.

Осенью прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перечислять на такие специальные счета российские пенсии уехавших лиц.