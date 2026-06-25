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    25 июня 2026, 12:22 • Новости дня

    Франция начала внедрение квантовых технологий в сферу обороны

    Франция открыла оборонный кампус Defence Quantum Campus для нужд вооруженных сил

    Tекст: Мария Иванова

    Новый Defence Quantum Campus начал работу в пригороде Парижа, чтобы ускорить внедрение квантовых технологий в оборону и укрепить европейские позиции в этой сфере.

    «Франция создала новый Квантовый кампус для нужд обороны, призванный ускорить внедрение квантовых технологий в вооруженных силах и не допустить отставания Европы от США и Китая в этой сфере, которая считается критически важной для будущего экономического и военного могущества. Кампус… начал работать 1 июня в пригороде Парижа», – говорится в материале Euractiv. Проект получил название Defence Quantum Campus.

    Как отмечает Euractiv, квантовые технологии в обороне рассматриваются для постквантовой криптографии, защищающей каналы связи от атак с применением квантовых компьютеров, навигации с квантовыми датчиками без использования GPS, а также для улучшения систем обнаружения. Ксавье Грисон, главный инженер кампуса по вооружениям, заявил, что цель состоит в достижении к 2032 году вычислительной мощности, превосходящей самые мощные традиционные компьютеры, передает РИА «Новости».

    По данным издания, кампус должен стать связующим звеном между исследователями, оборонными компаниями, стартапами и инвесторами, чтобы превратить научный потенциал Франции в «реальные военные возможности». Отдельное направление работы – развитие международного сотрудничества в сфере квантовых вычислений, прежде всего с государствами Евросоюза.

    Грисон подчеркнул, что США остаются важным партнером, однако сотрудничество с ними связано с определенными сложностями. По его словам, становится все труднее выстраивать «сбалансированное сотрудничество» и одновременно сохранять суверенитет в области новых технологий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не раз выступал в поддержку развития квантовых вычислений в стране. В мае он сообщил, что Париж намерен выделить 1,5 млрд евро на стратегию в сфере квантовых технологий и производство полупроводников в рамках европейской инициативы Advanced Semiconductor Technologies. Во время апрельского визита Макрона в Южную Корею Париж и Сеул подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в областях искусственного интеллекта, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение связей между промышленностью и академической средой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft представила топологический квантовый чип Majorana 2 для создания коммерческого квантового компьютера к 2029 году.

    Франция и Индия договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, искусственного интеллекта и квантовых технологий в рамках года франко-индийских инноваций.

    Франция выступает главным инициатором наращивания военного присутствия стран ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе до уровней, сопоставимых с пиком времен холодной войны.

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    24 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров рассказал о тайных визитах посланников Франции и Британии

    Лавров: Париж и Лондон отправляли своих представителей на переговоры в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия направляли своих представителей в Москву для проведения закрытых переговоров, несмотря на жесткую публичную риторику касательно украинского конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, российское внешнеполитическое ведомство подтвердило контакты с западными дипломатами, передает РИА «Новости». Выступая на форуме «Примаковские чтения», руководитель министерства Сергей Лавров поделился подробностями этих встреч.

    «Сам президент Макрон направлял гонцов, их принимали, и, скажу честно, были гонцы и из Лондона», – отметил министр иностранных дел. При этом он подверг резкой критике официальную позицию Европейского союза.

    По словам дипломата, подход европейских политиков к переговорам остается абсолютно неадекватным реальности. Комментируя высказывания главы Евросовета Антониу Кошты, Лавров подчеркнул, что Брюссель отказывается от роли посредника, предпочитая лишь усиливать давление на Москву. Он добавил, что подобные амбиции наглядно демонстрируют живой неоколониальный менталитет Европы.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на попытки французских властей установить скрытые дипломатические каналы связи с Москвой.

    Замглавы МИД России Александр Грушко обвинил Евросоюз в отсутствии практической готовности к диалогу по Украине.

    До этого Лавров назвал переговоры с Европой дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


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    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

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    24 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Американские военные ликвидировали высокопоставленного главаря ИГ в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате точечного удара американской авиации на северо-западе Сирии был убит один из ключевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    Об успешной операции по ликвидации высокопоставленного члена ИГ сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает РИА «Новости».

    «Силы Центрального командования США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ», – говорится в официальном заявлении американского военного ведомства.

    Детали операции и имя убитого командира на данный момент не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американские военные нанесли авиаудары по позициям террористической группировки в Сирии.

    В декабре прошлого года авиация США атаковала десятки складов оружия боевиков.

    В августе американские силы уничтожили на севере страны потенциального главаря сирийской ячейки.

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    25 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России расширили зону контроля у Любицкого Запорожской области, они продвинулись вперед и заняли позиции в лесополосе на территории восточной части населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия. По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта – в лесополосе», – сказал он ТАСС.

    Ранее Марочко отмечал, что бойцы вплотную подошли к поселку. После этого начались активные боестолкновения за полный контроль над этой территорией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области.


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    25 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За время спецоперации выпуск отечественной бронетехники вырос вчетверо, при этом боевые машины получили более 200 конструктивных улучшений.

    Производитель тяжелой бронетехники «Уралвагонзавод» с начала спецоперации существенно увеличил объемы выпуска продукции военного назначения, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы отмечается, что предприятие выпускает всю линейку тяжелой бронетехники для российской армии, включая новейшие танки Т-90М.

    «С начала специальной военной операции производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности», – говорится в релизе концерна.

    В связи с ростом потребности в боевых машинах завод перешел на круглосуточный режим работы. Была проведена программа перемещения персонала, позволившая быстро сосредоточить ресурсы на выпуске танков. Конвейер, как подчеркивает предприятие, заработал без сбоев, ежемесячные объемы выпуска и поставок в войска начали расти, параллельно развернулась масштабная работа по улучшению тактико-технических характеристик бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы по опыту спецоперации.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов сообщил о непрерывной модернизации танка Т-90М с установкой всеракурсной системы противодействия беспилотникам.

    Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения и значительном увеличении объемов производства и поставок бронетехники с началом спецоперации.

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    25 июня 2026, 06:57 • Новости дня
    Боец «Охотник» рассказал о спасении детей из Родинского под бронежилетами

    Tекст: Катерина Туманова

    Двоих детей трех и пяти лет вместе с бабушкой российские военнослужащие вывозили из опасной зоны на протяжении трех суток, укрывая в автомобиле тяжелой защитной экипировкой, рассказал замкомандира 5-го комендантского полка с позывным «Охотник».

    Операция по спасению мирных жителей проходила при поддержке всех родов войск на Добропольском направлении. Родители спасенных малышей ранее погибли от рук украинских боевиков из-за подозрений в симпатиях к России, передает Минобороны.

    «Было привлечено максимальное количество личного состава, военнослужащие были расставлены на самых опасных участках следования. Данных детей – три года и пять лет – вместе с родной бабушкой я посадил к себе в машину. Мы укрыли их максимальным количеством бронежилетов», – приводит ТАСС слова «Охотника.

    Военнослужащий добавил, что для обеспечения безопасности на маршруте активировали все доступные средства радиоэлектронной борьбы. Процедура вывода семьи в тыловые районы заняла трое суток, сейчас спасенные находятся в пункте временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с помощью дрона спасли семью из Волчанска. ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра.


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    25 июня 2026, 10:02 • Новости дня
    Американская Anduril нацелилась на завод Nissan для военных дронов

    Reuters: Anduril наладит производство военных БПЛА на японском заводе Nissan

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anduril заинтересовалась заводом Nissan Oppama в Японии, где с 1961 года выпустили около 18 млн автомобилей и планировали закрытие в 2028 году.

    Переговоры о покупке завода Oppama ведет американская оборонная компания Anduril, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Площадка принадлежит автопроизводителю Nissan и расположена недалеко от Токио. Цель возможной сделки – развернуть на японском предприятии производство военных беспилотников.

    В материале подчеркивается, что завод Oppama стал символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автозаводов, построенных в стране после окончания Второй мировой войны. Предприятие открылось в 1961 году, на его конвейере выпустили около 18 млн автомобилей. Ранее Nissan объявил о планах закрыть завод в 2028 году.

    «Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии», – говорится в сообщении. В Nissan отказались комментировать ход переговоров с Anduril и отметили, что решение о будущем владельце завода пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Anduril, поставляющая БПЛА на Украину, провалила испытания своих беспилотников и систем противодействия дронам.

    Техногиганты Anduril и Meta работают над созданием устройств расширенной реальности для армии США с использованием ИИ и платформы Lattice.

    Токийская корпорация Terra Drone подписала второй инвестиционный контракт с украинскими производителями армейских дронов, вызвав дипломатический скандал и протест Москвы.

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