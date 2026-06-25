Столичного косметолога отдали под суд за смерть женщины после укола

Материалы уголовного дела столичного врача переданы в суд для рассмотрения по существу, пояснили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел 31 марта в клинике на Новослободской улице. Жертвой неквалифицированных действий стала женщина 1967 года рождения.
«Тверская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении косметолога... Она, самостоятельно изготовив раствор, лично произвела инъекцию раствора в область живота пациентки, что привело к гибели женщины вследствие острой интоксикации препаратом», – пояснили в прокуратуре.
Специалист ввела клиентке смесь с анестетиком, не проверив концентрацию действующего вещества. Во время проведения липосакции в кабинете отсутствовали врачи реаниматолог и анестезиолог. Фигурантка полностью признала свою вину.
В апреле СК возбудил уголовное дело после гибели пациентки московского салона красоты.