Концерт Анны Нетребко прошел с аншлагом в Лондоне

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие состоялось в среду вечером при полном аншлаге. Оперная дива выступила под аккомпанемент концертмейстера Большого театра Павла Небольсина. Билеты на концерт были полностью распроданы еще в феврале, передает РИА «Новости».

Обстановка возле Ковент-Гардена оставалась спокойной. В отличие от осеннего визита артистки в Британию, обошлось без провокаций со стороны активистов с украинскими флагами. Концерт посетили граждане России, Китая, Индии, Японии и других государств.

Зрители активно делились впечатлениями в социальных сетях Instagram* и Facebook* (запрещены в РФ как экстремистские). «Только что приехала в Королевскую оперу Ковент-Гарден на концерт Анны Нетребко. Как мне кажется, она лучшая сопрано своего поколения», – написала одна из посетительниц.

Другие гости отметили прекрасную атмосферу вечера, несмотря на рекордную жару. Сама певица также опубликовала видео с благодарностью, назвав лондонскую публику потрясающей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале оперная певица начала процесс ликвидации своего бизнеса в России.

Летом прошлого года суд Нью-Йорка дал ход иску артистки против театра «Метрополитен-опера» из-за дискриминации по национальному признаку.

После длительного перерыва европейские концертные площадки возобновили сотрудничество с российскими исполнителями вопреки протестам активистов.