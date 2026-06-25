Минюст предложил начать оформлять сделки иноагентов через нотариусов

Tекст: Дарья Григоренко

Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме отметил, что ранее были выявлены многочисленные случаи обхода действующего законодательства, передает РИА «Новости».

«Поэтому мы немного поработали в этом направлении, увидели проблему и понимаем, и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. У нас хороший нотариальный институт, может и попробовать этот формат для того, чтобы не было возможности уйти от финансовых приобретений», – сказал Свириденко.

Замминистра добавил, что соответствующую инициативу предложат к рассмотрению уже в текущем году. По данным ведомства, до этого фигуранты реестра часто переписывали активы на доверенных лиц, чтобы избежать строгих финансовых ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных специальных рублевых счетах для иностранных агентов.

Осенью прошлого года депутат Андрей Луговой предложил обязать иноагентов совершать все сделки только лично на территории страны из-за использования ими доверенностей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать новые меры в отношении таких лиц.