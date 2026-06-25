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    25 июня 2026, 10:02 • Новости дня

    Американская Anduril нацелилась на завод Nissan для военных дронов

    Reuters: Anduril наладит производство военных БПЛА на японском заводе Nissan

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Anduril заинтересовалась заводом Nissan Oppama в Японии, где с 1961 года выпустили около 18 млн автомобилей и планировали закрытие в 2028 году.

    Переговоры о покупке завода Oppama ведет американская оборонная компания Anduril, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Площадка принадлежит автопроизводителю Nissan и расположена недалеко от Токио. Цель возможной сделки – развернуть на японском предприятии производство военных беспилотников.

    В материале подчеркивается, что завод Oppama стал символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автозаводов, построенных в стране после окончания Второй мировой войны. Предприятие открылось в 1961 году, на его конвейере выпустили около 18 млн автомобилей. Ранее Nissan объявил о планах закрыть завод в 2028 году.

    «Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии», – говорится в сообщении. В Nissan отказались комментировать ход переговоров с Anduril и отметили, что решение о будущем владельце завода пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Anduril, поставляющая БПЛА на Украину, провалила испытания своих беспилотников и систем противодействия дронам.

    Техногиганты Anduril и Meta* работают над созданием устройств расширенной реальности для армии США с использованием ИИ и платформы Lattice.

    Токийская корпорация Terra Drone подписала второй инвестиционный контракт с украинскими производителями армейских дронов, вызвав дипломатический скандал и протест Москвы.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    24 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Песков спрогнозировал появление сопоставимого по силе с ядерным оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В перспективе могут появиться новые виды вооружений, которые по своему разрушительному потенциалу не уступят ядерным средствам поражения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков допустил создание нового оружия, сопоставимого по мощи с ядерным, передает ТАСС.

    «Сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия», – заявил Песков на «Примаковских чтениях».

    По словам пресс-секретаря главы государства, современная система глобальной безопасности подверглась серьезной эрозии. Песков отметил, что в настоящий момент только ядерное сдерживание способно уберечь человечество от масштабной войны, хотя оно и не гарантирует защиту от региональных конфликтов.

    Ранее Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

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    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

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    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


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    24 июня 2026, 15:46 • Новости дня
    Американские военные ликвидировали высокопоставленного главаря ИГ в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате точечного удара американской авиации на северо-западе Сирии был убит один из ключевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

    Об успешной операции по ликвидации высокопоставленного члена ИГ сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), передает РИА «Новости».

    «Силы Центрального командования США 19 июня нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный лидер ИГ», – говорится в официальном заявлении американского военного ведомства.

    Детали операции и имя убитого командира на данный момент не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американские военные нанесли авиаудары по позициям террористической группировки в Сирии.

    В декабре прошлого года авиация США атаковала десятки складов оружия боевиков.

    В августе американские силы уничтожили на севере страны потенциального главаря сирийской ячейки.

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    24 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Неизвестный слепил лазером макаку Панч в японском зоопарке

    Неизвестный направил лазерный луч на вольер с макакой Панчем в японском зоопарке

    Tекст: Мария Иванова

    Обитатели японского зоопарка Итикава, включая знаменитого детеныша макаки Панча, не пострадали из-за действий неизвестного хулигана, направившего в вольер красный лазерный луч.

    Инцидент произошел в зоопарке Итикава около недели назад, передает РИА «Новости». В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как кто-то направляет красно-розовый лазерный луч на вольер и самих японских макак. Администрация учреждения оперативно отреагировала на ситуацию.

    «Что касается инцидента с направлением луча лазерной указки, мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается», – говорится в заявлении зоопарка.

    Руководство призвало посетителей незамедлительно сообщать охране о людях с лазерными указками, напомнив также о строгом запрете на использование фотовспышек.

    Детеныш макаки по кличке Панч прославился на весь мир после публикации видео, где брошенный матерью малыш обнимает плюшевого орангутана. Ранее, в середине мая, в этом же зоопарке задержали двух американцев за проникновение в вольер с обезьянами. Один из них был в костюме и маске-смайлике, а второй снимал происходящее на видео, за что оба получили штраф в 300 тыс. иен (около 1880 долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский зоопарк допустил введение полного запрета на видеосъемку макаки Панча из-за проникновения иностранцев в вольер.

    В феврале ученые объяснили причины отказа матери от этого детеныша.

    Плюшевая игрушка малыша стала настоящим бестселлером в японских магазинах IKEA после появления истории с Панчем.

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    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

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    25 июня 2026, 04:44 • Новости дня
    Мощное землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

    Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг на северо-востоке Японии произошло землетрясение предварительной магнитудой 6,9, однако предупреждение о цунами не было выпущено, сообщило метеорологическое агентство.

    «Землетрясение произошло в 7.30 утра у тихоокеанского побережья префектуры Иватэ на глубине 50 км в Тихом океане», – передает агентство Kyodo.

    По данным Японского метеорологического агентства, в Хасиками оно достигло верхней границы 6 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, в Хатинохе – нижней границы 6 баллов (оба показателя в префектуре Аомори).

    Интенсивность в верхней границе 6 баллов означает, что невозможно стоять или передвигаться,  большая часть незакрепленной мебели будет перемещаться, а предметы падать, говорится в сообщении агентства.

    Японское метеорологическое агентство в Саннохе в префектуре Аомори землетрясение зафиксировало верхнюю границу 5 баллов, а в Мориоке и других частях префектуры Иватэ. Землетрясение затронуло также префектуры Хоккайдо и Акита, Фукусима, Мияги и Ямагата, а также Токио и соседние префектуры.

    По словам операторов, на атомных электростанциях Хигасидори и Онагава, расположенных соответственно в префектурах Аомори и Мияги, а также на атомных электростанциях Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима, никаких отклонений не зафиксировано.

    Также не поступало сообщений о неполадках на заводе по переработке отработанного ядерного топлива и временном хранилище отработанного топлива в префектуре Аомори.

    В беседе с журналистами премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что ее правительство собирает информацию для оценки последствий землетрясения, и призвала жителей сильно пострадавших районов «сохранять бдительность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение произошло у берегов японской Окинавы. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рядом с Токио. В Японии решили эвакуировать свыше 180 тыс. человек из-за угрозы цунами.

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    25 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России расширили зону контроля у Любицкого Запорожской области, они продвинулись вперед и заняли позиции в лесополосе на территории восточной части населенного пункта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия. По той информации, которая мне приходит, наши военнослужащие закрепились на восточной окраине данного населенного пункта – в лесополосе», – сказал он ТАСС.

    Ранее Марочко отмечал, что бойцы вплотную подошли к поселку. После этого начались активные боестолкновения за полный контроль над этой территорией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области.


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    25 июня 2026, 06:57 • Новости дня
    Боец «Охотник» рассказал о спасении детей из Родинского под бронежилетами

    Tекст: Катерина Туманова

    Двоих детей трех и пяти лет вместе с бабушкой российские военнослужащие вывозили из опасной зоны на протяжении трех суток, укрывая в автомобиле тяжелой защитной экипировкой, рассказал замкомандира 5-го комендантского полка с позывным «Охотник».

    Операция по спасению мирных жителей проходила при поддержке всех родов войск на Добропольском направлении. Родители спасенных малышей ранее погибли от рук украинских боевиков из-за подозрений в симпатиях к России, передает Минобороны.

    «Было привлечено максимальное количество личного состава, военнослужащие были расставлены на самых опасных участках следования. Данных детей – три года и пять лет – вместе с родной бабушкой я посадил к себе в машину. Мы укрыли их максимальным количеством бронежилетов», – приводит ТАСС слова «Охотника.

    Военнослужащий добавил, что для обеспечения безопасности на маршруте активировали все доступные средства радиоэлектронной борьбы. Процедура вывода семьи в тыловые районы заняла трое суток, сейчас спасенные находятся в пункте временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России с помощью дрона спасли семью из Волчанска. ВС России спасли почти 200 человек из Красноармейска. Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра.


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