Слабая магнитная буря накрыла Землю из-за дыры на Солнце

В ИКИ РАН зафиксировали магнитную бурю уровня G1 из-за корональной дыры

Tекст: Мария Иванова

По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, геомагнитное возмущение началось около полуночи 25 июня.

Первые часы фиксировались лишь умеренные колебания магнитного поля, но примерно три часа назад они усилились до уровня слабой бури G1. В лаборатории сообщили: «Наблюдается слабая магнитная буря уровня G1».

Исследователи объяснили, что причиной события стал быстрый рост скорости солнечного ветра под влиянием корональной дыры на Солнце. Эта корональная дыра хорошо различима на свежих снимках, где, как отметили специалисты, она вновь имеет необычную форму. По их словам, текущее развитие ситуации полностью укладывается в прогноз, составленный накануне, и сейчас наблюдается примерный пик бури, существенного усиления не ожидается.

Июнь в целом проходит по умеренному сценарию: за месяц отмечено только четыре дня с магнитными бурями. По характеристикам текущая активность заметно уступает пиковым событиям XXI века, на которые ученые приводят отдельные архивные графики наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля оказалась в зоне воздействия быстрого солнечного ветра 24 и 25 июня с риском слабых магнитных бурь.

Ранее астрономы фиксировали на Земле слабую магнитную бурю уровня G1, вызванную воздействием массивной корональной дыры на Солнце.

В марте планетарная магнитная буря со стабильным индексом G1.7 оказывала влияние на энергетическую инфраструктуру и радиосвязь на высоких широтах.