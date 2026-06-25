Индонезия заявила о готовности нарастить закупки российской нефти

Министр Индонезии Джакарта заявила о готовности нарастить закупки нефти России

Tекст: Дарья Григоренко

«Что касается объемов, то они могут быть увеличены. Мне еще нужно посмотреть детали контракта», – заявил глава ведомства журналистам в Джакарте, передает РИА «Новости».

Соглашение было оформлено через государственное агентство нефти и газа Lemigas, входящее в структуру министерства энергетики.

По словам Лахадалии, этот шаг стал практической реализацией договоренностей на высшем уровне. Министр напомнил о соглашении между президентом России Владимиром Путиным и лидером Индонезии Прабово Субианто, а также упомянул о проведенных им лично переговорах с российским коллегой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член Национального энергетического совета Индонезии Сатья Видья Юдха объяснил доступ к дешевым российским энергоресурсам вступлением страны в БРИКС.

В середине мая министр энергетики Бахлил Лахадалия анонсировал начало первых поставок топлива в течение одной или двух недель.

В апреле стороны договорились о закупке Джакартой 150 миллионов баррелей нефти по специальной цене.