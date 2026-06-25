Объем наличных на руках россиян и бизнеса вырос на рекордную с 2020 года сумму

Объем наличных в России вырос на рекордные 1,4 трлн рублей

Tекст: Мария Иванова

С января по 24 июня объем наличных денег в обращении в России вырос на 1,4 трлн рублей, что стало максимальным приростом с 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦБ. Только в июне на руках у граждан и бизнеса прибавилось 338,6 млрд рублей.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что доля наличных в денежной массе остается на исторически низком уровне – около 14,5% и менее 30% от объема депозитов населения. Он ожидает, что номинальный рост наличности продолжится во втором полугодии. «Но по мере завершения туристического сезона ситуация немного успокоится», – заверил Федоров.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее объясняла, что повышенный спрос на наличные связан с разными факторами, но напрямую не влияет на инфляцию и денежно-кредитную политику. По данным ЦБ, доля показателя М0 в составе агрегата M2 с начала года выросла незначительно: с около 14% год назад до примерно 14,4% по итогам апреля, и по историческим меркам остается низкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина на апрельской пресс-конференции сообщила о росте спроса на наличные в начале 2026 года при минимальной доле таких средств в денежной массе.

Центробанк в своем информационно-аналитическом комментарии отметил заметное увеличение объема наличных в обращении в марте из-за отключений мобильного интернета и формирования запасов денег населением и бизнесом.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила о росте спроса на наличные из-за стремления граждан создать резерв на случай сбоев безналичной оплаты.