КМЗ вдвое опередил сроки поставок аэролодок для МЧС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Даниленко рассказал, что холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) выполняет контракт на поставку аэролодок 650-К для МЧС России в два раза быстрее установленного плана, передает РИА «Новости».

Изначальное соглашение на сумму 1,3 млрд рублей, заключенное в ноябре 2025 года, предполагало сборку 57 судов до декабря 2027 года. Позже стороны подписали дополнительное соглашение на выпуск еще пяти единиц техники.

«Контракт выполняется с опережением графика вдвое: с ноября 2025 года по июнь 2026 года КМЗ изготовил и передал ведомству 56 аэролодок, и сейчас поставка выходит на завершающий этап. КМЗ успешно испытал аэролодку из финальной партии», – сообщил Даниленко.

Испытания подтвердили полную готовность судов к эксплуатации в сложных ледовых и погодных условиях. По словам руководителя предприятия, ускоренные темпы производства позволят спасателям быстрее обновить парк техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций и мониторинга труднодоступных районов. Проект также продемонстрировал эффективность отлаженной производственной кооперации внутри холдинга.

Аэролодки 650-К представляют собой суда на воздушной подушке с воздушным винтом, способные передвигаться по болотам, снегу и льду. Оснащенная двигателем мощностью около 400 лошадиных сил, машина разгоняется до 190 километров в час по воде и свыше 200 километров в час по льду. Судно вмещает до шести человек, имеет грузоподъемность до 1,5 тыс. килограммов и способно преодолевать расстояния до 600 километров без дозаправки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2026 года Кингисеппский машиностроительный завод передал МЧС крупную партию скоростных аэролодок модели 650-К.

В мае холдинг вывел на ходовые испытания новейший катер РК-950 для обслуживания атомных ледоколов.

В августе прошлого года предприятие успешно завершило тестирование патрульных катеров РПК-640 и ПК-500 с новыми китайскими двигателями.