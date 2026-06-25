  • Новость часаСкачко высмеял фейковой «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
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    Самолет МС-21 дал новый повод для гордости
    Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Новейший легкий истребитель Як-130М впервые поднялся в небо
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до шести человек
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу
    Трамп похвалил Зеленского
    Индонезия заявила о готовности нарастить закупки российской нефти
    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    25 июня 2026, 06:25 • Новости дня
    Трамп высказался об ударе по иранской школе для девочек в Минабе

    Трамп заявил о непричастности США к удару по школе в Минабе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, никогда не станет известно, кто виновен в смертоносном ударе по школе для девочек в Иране 28 февраля, в результате которого погибли десятки детей.

    «Я не знаю, смогут ли они когда-нибудь решить этот вопрос. Я не знаю, удастся ли когда-нибудь решить этот вопрос в плане выяснения, кто виноват, потому что ракеты летали повсюду, и это ужасно, что произошло подобное, но ракеты летали повсюду. Кто-то сказал, что это была наша ракета, может быть, это и не наша ракета, но я не видел ничего, что заставило бы меня поверить в это. Я не думаю, что это были мы», – приводит слова Трампа Reuters.

    В марте агентство Reuters впервые сообщило, что предварительное внутреннее расследование американских военных показало вероятную причастность американских военных к смертельному удару в Минабе на юге Ирана. С тех пор Пентагон активизировал расследование, но не подтвердил никаких результатов.

    Источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству в марте, что удар мог быть результатом использования США устаревших данных для наведения на цель. Преднамеренное нападение на школу будет квалифицироваться как военное преступление согласно международному гуманитарному праву.

    Американские официальные лица публично заявляли, что Вашингтон не стал бы бить по школам. Удар в Минабе вызвал всеобщее возмущение. Управление ООН по правам человека назвало атаку «абсолютно ужасающей».

    Первоначально Трамп бездоказательно утверждал, что ответственность за инцидент несет Иран. С тех пор он заявил, что об ударе он знает недостаточно и  расследование продолжается, а целенаправленного удара на школу никто не наносил.

    Напомним, удар по начальной школе для девочек в Минабе произошла 28 февраля, когда началась совместная военная операция США и Израиля против Ирана. Похороны 168 погибших детей прошли в Иране 3 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон организовал расследование обстоятельств ракетного обстрела иранской школы. Власти Ирана установили личности атаковавших школу в Минабе пилотов. ВВС Ирана показали розовые «Шахед-136» в память о погибших девочках в Минабе.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    25 июня 2026, 10:14 • Новости дня
    Трамп похвалил Зеленского

    Sky News: Трамп похвалил Зеленского за успехи в конфликте с Россией

    Трамп похвалил Зеленского
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского мужественным, отметив его способность удерживать позиции в конфликте с Россией.

    Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме, передает Sky News. Американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, побеждает ли украинская сторона в текущем конфликте.

    «Он справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что он справляется довольно хорошо», – заявил Трамп. Он добавил, что Владимир Зеленский проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами.

    Слова президента прозвучали на фоне сообщений о разрушении железнодорожного моста в Крыму и ударах беспилотников по российской инфраструктуре. В то же время лидеры Германии, Франции, Италии, Польши и Британии на встрече в Берлине подтвердили намерение и дальше поддерживать Киев.

    Уходящий британский премьер Кир Стармер призвал усилить санкционное давление на российскую экономику и предоставить Украине больше военной помощи. Тем временем глава МИД Британии Иветт Купер анонсировала новый пакет поддержки на сумму почти 290 млн фунтов стерлингов для восстановления и энергетической безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация на недавнем саммите G7 попыталась заручиться поддержкой Дональда Трампа. Американский лидер выразил готовность оказать помощь Киеву при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

    До этого Владимир Зеленский упрекнул президента США в слабом давлении на Москву.

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    24 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Экс-глава МИД Украины Кулеба усомнился в изменении позиции Трампа по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил недоверие к информации о том, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к конфликту с Россией.

    Экс-министр иностранных дел Украины не верит в реальную смену взглядов американского лидера. Ранее западная пресса сообщала, что Трамп начал склоняться на сторону Киева под давлением европейских политиков во время недавнего саммита G7, передают «Вести».

    «Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7. Перед этим он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным и после разговора с ним заявил, что все прекрасно», – приводит слова Кулебы издание «Страна.ua».

    Кроме того, ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Вашингтон не может выступать объективным посредником в урегулировании ситуации. По его словам, это связано с поставками американского оружия Киеву и санкционным давлением на Москву.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об изменении отношения президента США к украинскому кризису.

    На саммите G7 американский лидер предложил европейским союзникам сделку по поддержке Киева в обмен на помощь с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал невозможность нейтрального статуса Вашингтона из-за поставок вооружений украинской стороне.

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    25 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    @ Yuri Gripa/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме выразил разочарование большинством европейских союзников по НАТО

    Американский лидер раскритиковал партнеров по Североатлантическому альянсу, назвав ситуацию с Испанией настоящим кошмаром. Трамп во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выразил недовольство действиями европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что разочарован Британией, Германией и Францией, а ситуацию с Испанией назвал полным кошмаром.

    «Думаю, будь на этом месте кто-то другой, мы бы сегодня вообще не встречались, скажу вам честно, потому что нас подвели», – сказал Трамп журналистам.

    Глава Белого дома подчеркнул, что при другом руководстве НАТО подобного контакта могло бы и не состояться. Рютте, в свою очередь, согласился с тем, что НАТО подвела Соединенные Штаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT отметила, что Рютте стал генсеком НАТО благодаря умению успокаивать Трампа. Рютте анонсировал масштабную трансформацию Североатлантического альянса. FT сообщила о страхе НАТО разозлить президента США урезанием бюджетов.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров рассказал о тайных визитах посланников Франции и Британии

    Лавров: Париж и Лондон отправляли своих представителей на переговоры в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия направляли своих представителей в Москву для проведения закрытых переговоров, несмотря на жесткую публичную риторику касательно украинского конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, российское внешнеполитическое ведомство подтвердило контакты с западными дипломатами, передает РИА «Новости». Выступая на форуме «Примаковские чтения», руководитель министерства Сергей Лавров поделился подробностями этих встреч.

    «Сам президент Макрон направлял гонцов, их принимали, и, скажу честно, были гонцы и из Лондона», – отметил министр иностранных дел. При этом он подверг резкой критике официальную позицию Европейского союза.

    По словам дипломата, подход европейских политиков к переговорам остается абсолютно неадекватным реальности. Комментируя высказывания главы Евросовета Антониу Кошты, Лавров подчеркнул, что Брюссель отказывается от роли посредника, предпочитая лишь усиливать давление на Москву. Он добавил, что подобные амбиции наглядно демонстрируют живой неоколониальный менталитет Европы.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на попытки французских властей установить скрытые дипломатические каналы связи с Москвой.

    Замглавы МИД России Александр Грушко обвинил Евросоюз в отсутствии практической готовности к диалогу по Украине.

    До этого Лавров назвал переговоры с Европой дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада.

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    24 июня 2026, 15:02 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрывом переговоров из-за Ормузского пролива

    Трамп заявил о готовности прервать диалог при взимании Ираном пошлин в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Тегерана, заявив о возможном прекращении мирных переговоров.

    Поводом для такого шага могут стать попытки взимать плату за проход судов в Ормузском проливе, заявил он, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что американская сторона получила от Ирана гарантии отсутствия подобных сборов. «Если это ложная информация, переговоры будут немедленно прекращены!» – подчеркнул Трамп.

    Политик добавил, что иранские власти опровергли сообщения СМИ о взимании пошлин. Тегеран заверил Вашингтон, что не требует никаких страховых выплат или иных сборов с проходящих через пролив кораблей.

    Накануне Трамп объявил о полном открытии Ормузского пролива для судоходства.

    Американский лидер заявил о согласии Тегерана на сохранение свободного режима навигации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал бесплатный проход торговых судов по этому маршруту в течение двух месяцев американо-иранских переговоров.

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    24 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

    «Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.

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    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

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    24 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 490 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продолжила снижение, опустившись ниже психологически важной отметки в 490 долларов за тысячу кубометров.

    Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 494,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К 14.00 по московскому времени котировки снизились до 487,4 доллара, показав падение на 1,6% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.

    Весной этого года на рынке наблюдалась высокая волатильность. В марте средние цены взлетели почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с начала 2023 года. Пик пришелся на 19 марта, когда стоимость достигла 853,7 доллара после сообщений о повреждении линий по производству СПГ.

    В апреле газовые котировки скорректировались вниз на 14%, опустившись примерно до 540 долларов. Однако во второй половине мая цены вновь кратковременно преодолевали рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года на отметке 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов опустилась до 493 долларов за тысячу кубометров.

    На прошлой неделе газовые котировки закрепились вблизи отметки в 490 долларов.

    В начале месяца биржевые цены на топливо превысили 600 долларов за тысячу кубических метров.

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    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    25 июня 2026, 04:23 • Новости дня
    Судьи МУС оспорили в суде американские санкции Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Трое судей Международного уголовного суда (МУС) обратились в американский суд с требованием признать незаконными санкции, введенные администрацией Дональда Трампа.

    Иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка, истцами выступают судьи Кимберли Прост из Канады, Соломи Босса из Уганды и Рейн Алапини-Гансу из Бенина, передает ТАСС.

    Они оспаривают законность указа президента США, утверждая, что документ выходит за рамки его полномочий и нарушает Пятую поправку к Конституции. Судьи также добиваются запрета на применение этих ограничительных мер.

    Согласно материалам дела, введенные санкции привели к заморозке активов и блокировке личных счетов истцов, ограничив их доступ к финансовым услугам. Судьи считают, что таким образом Соединенные Штаты оказывают давление на независимость судебной власти и пытаются повлиять на исполнение ими профессиональных обязанностей.

    Указ о санкциях против судей МУС Дональд Трамп подписал 7 февраля 2025 года. Администрация США обвинила суд в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, в частности Израиля.

    Документ разрешает применять финансовые и визовые ограничения против сотрудников МУС и их семей, если они причастны к расследованиям против американских граждан или их союзников.

    Напомним, американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда, сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Бельгии осудил санкции США против судей МУС. FT узнала, что американский президент предложил Китаю и России объединиться против МУС. Администрация президента США ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Несколько месяцев спустя Бюро Ассамблеи Международного уголовного суда временно отстранило Карима Хана от обязанностей из-за сексуального скандала.

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    24 июня 2026, 23:02 • Новости дня
    Словакия отказалась участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

    Фицо сообщил об отказе Словакии участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины.

    По словам Фицо, Словакия не планирует присоединяться к новой программе финансовой поддержки Киева от Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что государственные средства не пойдут на оплату оружия и боевых действий.

    «С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО <...> и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. <...> Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», – сказал премьер Словакии во время встречи со студентами.

    По данным агентства Ansa, на предстоящем июльском саммите в Анкаре союзники могут обязаться ежегодно выделять на военные нужды Киева около 70 млрд евро.

    В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался поддерживать предоставление военных кредитов для Украины.

    В том же месяце Фицо обсудил с Владимиром Зеленским перспективу развития межправительственных консультаций.

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