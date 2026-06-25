Рекордная жара парализовала работу больниц Британии

Аномальная жара сократила работу больниц Британии и сорвала тысячи операций

Tекст: Мария Иванова

Больницы по всей стране сократили объем работы из-за аномальной жары, из-за чего тысячи запланированных операций могут не состояться, пишет газета Financial Times, на которую ссылаются РИА «Новости».

«Больницы по всей Великобритании были вынуждены сократить объем работы из-за рекордной жары, появились предупреждения о риске отмены тысяч операций», – цитирует издание источники в системе здравоохранения.

По данным Британского метеорологического бюро, 24 июня температура воздуха на юге Англии достигла плюс 36,1 градуса. Среда уже стала самым теплым июньским днем за всю историю наблюдений в Британии. В сентябре 2025 года это же ведомство объявило, что предыдущее лето было самым жарким за время метеонаблюдений.

Ученые из Университета Бирмингема подсчитали, что за четыре самых жарких дня текущей недели могут быть отменены до 4 тыс. хирургических операций. Исследователи связывают это с нехваткой персонала, небезопасными условиями в операционных и ростом числа пациентов, пострадавших от жары. По данным Financial Times, некоторые больницы уже объявили о критической ситуации, в том числе из-за сбоев в работе кондиционирования воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная железнодорожная компания SNCB приняла превентивные меры из-за рекордной жары в Бельгии.

Ассоциация фармацевтов Британии NPA сообщила о беспрецедентной нехватке медикаментов в стране.