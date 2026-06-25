Рейтинг Forbes выявил рекордный взлет мировых корпораций

Рейтинг Forbes Global 2000 зафиксировал рекорды выручки, прибыли и капитализации

Tекст: Мария Иванова

Из свежего ежегодного рейтинга Forbes Global 2000 следует, что крупнейшие публичные корпорации мира побили исторические максимумы по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации, передает РИА «Новости».

Издание отмечает, что это произошло несмотря на торговые войны, геополитическую напряженность, высокие цены на энергоносители и инфляцию. Рейтинг публикуется уже в двадцать четвертый раз и в 2026 году показал рекорды по всем четырем ключевым показателям.

В релизе говорится: «Ведущие мировые компании зафиксировали совокупный годовой объем продаж в размере 56 трлн долларов (рост на 6% по сравнению с прошлогодним рекордом), прибыль в размере 5,5 трлн долларов (+13,9%) и активы в размере 272 трлн долларов (+12,9%). Наиболее поразительным является то, что совокупная рыночная капитализация компаний, входящих в Global 2000, выросла на целых 31,8% по сравнению с прошлогодним рекордом, увеличив акционерную стоимость более чем на 30 трлн долларов». В Forbes подчеркивают, что главным драйвером роста стали компании, связанные с искусственным интеллектом.

Совокупная капитализация производителей полупроводников, компьютерного оборудования и разработчиков программного обеспечения, включая Microsoft и Alphabet, почти удвоилась: с 23,9 трлн до 41,4 трлн долларов. На этот сектор пришлось 57% общего прироста рыночной стоимости участников списка. При этом в общем рейтинге по числу компаний и размеру активов продолжают доминировать банки.

Лидером Global 2000 четвертый год подряд стал американский банк JPMorgan Chase с активами 4,9 трлн долларов. На второе место вышла Amazon с выручкой 742,8 млрд долларов и капитализацией 2,8 трлн долларов, третьей стала Berkshire Hathaway. Alphabet, один из крупнейших поставщиков ИИ-решений, поднялась на пять позиций, заняв четвертую строчку с капитализацией 4,8 трлн долларов, пятое место у Saudi Aramco с 1,8 трлн долларов.

В десятку также вошли Bank of America, Microsoft и три крупнейших банка Китая. Наибольший рывок среди ИИ-компаний в рейтинге 2026 года показала Nvidia: она заняла 27-е место и стала самым дорогим производителем полупроводников с капитализацией 5,5 трлн долларов. SK Hynix поднялась на 107 позиций до 48-го места, а облачная ИИ-компания CoreWeave взлетела сразу на 706 строк, заняв 1093-е место после дебюта в списке год назад.

По географическому распределению лидируют США: в Global 2000 вошли 593 американские компании против 612 годом ранее. Китай занимает второе место с 300 компаниями, а с учетом Гонконга общее число представителей Большого Китая достигло 340. Далее следуют Япония с 179 компаниями, Британия с 67, Южная Корея с 66, Канада и Индия, у которых по 64 компании каждая; совокупная капитализация США оценивается примерно в 67,9 трлн долларов, что превышает половину общей рыночной стоимости всех участников рейтинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие технологические компании Amazon, Meta*, Microsoft и Alphabet увеличили планы инвестиций в искусственный интеллект до рекордных 725 млрд долларов в 2026 году.

Рыночная стоимость Alphabet, управляющей Google, превысила капитализацию Apple и достигла 3,935 трлн долларов.

Благодаря глобальному буму искусственного интеллекта производитель чипов SK Hynix обогнал по капитализации Samsung и прервал 25-летнее лидерство конкурента на корейской бирже.