Землетрясение в Венесуэле не затронуло российские туристические группы

АТОР не зафиксировала пострадавших российских туристов в Венесуэле

Tекст: Мария Иванова

Об отсутствии пострадавших среди организованных туристов из России после землетрясения в Венесуэле сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Информации о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле нет», – заявили в ассоциации.

Подземные толчки произошли ночью 25 июня, сильнее всего пострадал Каракас, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, организованных российских тургрупп в столице нет, однако там могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие соотечественники.

Основным направлением для российских туристов в Венесуэле ранее был остров Маргарита, чартерные программы туда прекратились в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, добравшиеся с пересадками. Маргарита почти не пострадала, хотя толчки ощущались, сведений о пострадавших россиянах туроператоры не получали.

Аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений, прием и отправка рейсов временно невозможны.

Посольство России в Венесуэле рекомендовало гражданам сохранять спокойствие, иметь запас предметов первой необходимости, следовать указаниям местных властей и в экстренных случаях обращаться по телефону: +58 212 993-45-31.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение и приостановку занятий после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации сотрудников посольства в Каракасе и отсутствии пострадавших среди дипломатов.