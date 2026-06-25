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    25 июня 2026, 08:49 • Новости дня

    Землетрясение в Венесуэле не затронуло российские туристические группы

    АТОР не зафиксировала пострадавших российских туристов в Венесуэле

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные ночные подземные толчки привели к закрытию поврежденного аэропорта Каракаса, однако информации о пострадавших от стихии российских туристах пока не поступало.

    Об отсутствии пострадавших среди организованных туристов из России после землетрясения в Венесуэле сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    «Информации о пострадавших организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле нет», – заявили в ассоциации.

    Подземные толчки произошли ночью 25 июня, сильнее всего пострадал Каракас, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, организованных российских тургрупп в столице нет, однако там могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие соотечественники.

    Основным направлением для российских туристов в Венесуэле ранее был остров Маргарита, чартерные программы туда прекратились в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, добравшиеся с пересадками. Маргарита почти не пострадала, хотя толчки ощущались, сведений о пострадавших россиянах туроператоры не получали.

    Аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений, прием и отправка рейсов временно невозможны.

    Посольство России в Венесуэле рекомендовало гражданам сохранять спокойствие, иметь запас предметов первой необходимости, следовать указаниям местных властей и в экстренных случаях обращаться по телефону: +58 212 993-45-31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки в Венесуэле привели к масштабным разрушениям и гибели 32 человек.

    Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение и приостановку занятий после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации сотрудников посольства в Каракасе и отсутствии пострадавших среди дипломатов.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    25 июня 2026, 09:36 • Новости дня
    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие

    Землетрясение магнитудой 7,5 стало самым сильным в Венесуэле с 1900 года

    Землетрясение в Венесуэле стало мощнейшим за столетие
    @ Javier Campos/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В среду у побережья Венесуэлы зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,5, которые могут оказаться разрушительнее исторического катаклизма начала прошлого века.

    Мощное землетрясение магнитудой 7,5, произошедшее в среду, стало самым крупным в Венесуэле с 1900 года, пишет The New York Times.

    Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что последствия могут оказаться более смертоносными, чем после катастрофы 126-летней давности. Точное число жертв и масштабы разрушений пока неизвестны.

    Катаклизму предшествовал форшок магнитудой 7,2. «Землетрясение может вызвать изменение напряжения в земле, и это может вызвать другие землетрясения, что, вероятно, и произошло в Венесуэле», – заявил геофизик USGS Уильям Барнхарт.

    Он добавил, что страна находится между Южно-Американской и Карибской тектоническими плитами, поэтому подобные явления там не редкость.

    Предыдущий рекордный по силе подземный толчок магнитудой 7,7 был зафиксирован 29 октября 1900 года. Тогда так называемое землетрясение Сан-Нарцисо разрушило Каракас, унеся жизни 21 человека и ранив еще 50. В городе обрушились сотни зданий, включая церкви и правительственные учреждения, а многим жителям пришлось переселиться в палатки. Более поздние крупные землетрясения в стране происходили в 1997 и 2018 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венесуэлы объявили в стране чрезвычайное положение из-за подземных толчков. В результате масштабных разрушений погибли 32 человека.

    Десять государств предложили пострадавшей республике свою помощь.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    22 июня 2026, 23:26 • Новости дня
    Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после торнадо
    Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после торнадо
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Кушвинском муниципальном округе Свердловской области после торнадо в городе Кушва ввели режим ЧС, сообщает департамент информационной политики региона.

    «На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации» – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По предварительным данным, повреждены крыши 89 частных домов, а также детского сада и школы. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды, специалисты работают на поврежденных объектах. Водоснабжение уже восстановлено, однако возможны перебои, газоснабжение временно отключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля в Свердловской области.

    По данным МЧС, в Кушве из-за урагана более 4 тыс. частных домов остались без электроснабжения и повреждены десятки кровель и опоры линий электропередачи.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился отправить в пострадавший город Кушва профильную комиссию для оценки масштабов разрушений и объема восстановительных работ.

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    23 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    МЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
    МЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате разгула стихии на Урале пострадали 16 местных жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС во вторник.

    К 6.00 по местному времени (4.00 мск) за медпомощью в региону обратились 16 человек, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Шквалистый ветер повредил 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Еще 32 жилых здания оказались полностью разрушены.

    Специалисты спасательного ведомства оказывают адресную поддержку населению, открыт один пункт временного размещения на 50 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе. Смерч повредил почти 100 жилых домов в городе. Непогода обесточила более 4 тыс. частных домовладений.

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    25 июня 2026, 08:27 • Новости дня
    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках

    USGS: В ближайшие сутки в Венесуэле произойдут афтершоки магнитудой выше 5,0

    Сейсмологи предупредили Венесуэлу о мощных афтершоках
    @ Pedro Mattey/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В Венесуэле после сильного землетрясения ожидается серия афтершоков, среди которых возможны толчки магнитудой более 5,0 в течение ближайших суток.

    Геологическая служба США USGS прогнозирует высокую вероятность сильных повторных подземных толчков в Венесуэле после недавнего землетрясения, передает ТАСС. По оценке специалистов, в течение 24 часов могут произойти ощутимые афтершоки.

    В официальном прогнозе USGS говорится: «С вероятностью 89%, произойдет один или более [подземный толчок магнитудой 5,0 и выше]». Ведомство также указывает, что сохраняются «значительные шансы» на еще более мощные афтершоки магнитудой 6,0 и выше.

    Вероятность толчков магнитудой от 6,0 в течение ближайших суток оценивается в 23%. При этом, по расчетам службы, шанс регистрации таких афтершоков в течение недели после основного землетрясения возрастает до 43%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недалеко от венесуэльского города Валенсия были зарегистрированы подземные толчки силой до 7,2 балла и объявлена угроза цунами.

    Геологическая служба США оценила возможный экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле в диапазоне от 1 до 5% ВВП страны.

    Посольство России в Каракасе из-за сильных толчков эвакуировало персонал из здания дипмиссии, пострадавших и разрушений на ее территории нет.

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    22 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Ученый объяснил причину частых землетрясений у берегов Крыма

    Ученый Корженков назвал крымские землетрясения сбросом тектонического напряжения

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные слабые сейсмические события у побережья полуострова предотвращают масштабные катаклизмы, безопасно высвобождая скопившуюся в земной коре энергию, заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

    Частые сейсмические события типичны для Крымско-Кавказского региона, передает ТАСС. Полуостров тесно связан с горной системой Кавказа, а их контакт с глубоководной впадиной Черного моря постоянно генерирует толчки. Заведующий лабораторией палеосейсмологии ИФЗ РАН Андрей Корженков подчеркнул полезность таких явлений.

    «Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», – пояснил доктор геолого-минералогических наук. Подобные рои землетрясений свидетельствуют о нормальной работе тектонических границ.

    Специалист напомнил о мощных катаклизмах 1927 года, когда магнитуда достигала 6,0 и 6,8, а интенсивность колебаний составила девять баллов. По словам эксперта, нынешняя умеренная активность крайне благоприятна. Постоянная разрядка напряжения эффективно отдаляет вероятность сильного сейсмического события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя. Эпицентр одного из землетрясений магнитудой 3,7 располагался на глубине 35 километров.

    В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море.

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    22 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши домов и повалил деревья в Свердловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля, где сильный ветер сорвал кровлю с жилых зданий и оборвал провода, сообщил Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

    В результате разгула стихии пострадавших среди местных жителей нет, передает РИА «Новости». Экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана.

    Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт разрушений в социальных сетях. «Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», – написал чиновник.

    Опубликованные очевидцами кадры демонстрируют масштабы бедствия. Смерч прошел через населенные пункты, ломая крупные деревья и повреждая опоры линий электропередачи.

    Ранее ураган оставил жителей Урая в ХМАО без света и повалил деревья.

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    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня
    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    23 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    Из-за смерча повреждения получили почти 100 домов в Кушве

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за смерча, прошедшего по Кушве, повреждены почти 100 домов, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

    «По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», – говорится в опубликованном сообщении департамента.

    Оценка последствий и размера причиненного ущерба запланирована на светлое время суток, передает РИА «Новости».

    Ранее департамент информировал, что в Кушве повреждены также здания детского сада и школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших, обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве, выросло до 15 человек.

    В Кушвинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    23 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Бугуруслане и Бугурусланском районе в Оренбургской области

    Солнцев подписал указ о режиме ЧС в Бугурусланском районе Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за проливных дождей и сильного ветра в Бугуруслане и Бугурусланском районе подтоплены жилые дома, введен режим межмуниципального ЧС, сообщает правительство Оренбургской области.

    Губернатор Евгений Солнцев подписал указ, согласно которому на территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера, сообщает правительство Оренбургской области в Мах.

    Комиссии по оценке ущерба начнут работу в Бугуруслане и Бугурусланском районе в среду, им предстоит фиксировать утрату имущества.

    Кроме того, в Бугурусланском районе прекращено движение на участке автодороги Лукинка – Безводовка из-за прохождения дождевых вод через проезжую часть. Жителям рекомендовано заранее планировать маршруты передвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в регионе третьи сутки не прекращаются ливни. В пяти районах Оренбургской области под воду ушли 188 жилых зданий и спасатели эвакуировали 93 человека.

    Весной 2024 года в регионе паводок подтопил 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков в 102 населенных пунктах.

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    22 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Смерч в свердловской Кушве повредил более 60 крыш и семь автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    Более 60 кровель зданий и семь автомобилей повреждено в Кушве в Свердловской области из-за смерча, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

    В городе Кушва Свердловской области из-за разыгравшегося смерча пострадали здания и транспортные средства, передает РИА «Новости». Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о серьезных последствиях удара стихии.

    «Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей», – говорится в официальном сообщении ведомства. Представители экстренных служб также уточнили информацию о пострадавших. В результате инцидента за медицинской помощью обратились шесть человек.

    Из-за непогоды более четырех тысяч частных домов в Кушве остались без электроснабжения.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в пострадавший город профильную комиссию для оценки масштабов разрушений.

    Метеоролог Александр Шувалов назвал причиной возникновения уральского торнадо образование крупного кластера кучевых дождевых облаков.

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    22 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    В Свердловской области шесть человек пострадали из-за смерча

    МЧС: Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушве

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области, сообщило ГУ МЧС России по Свердловской области.

    По данным МЧС, шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушвепередает РИА «Новости».

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился оперативно ликвидировать последствия грозового фронта и шквалистого ветра. По данным областного департамента информационной политики, ураган оставил без электроснабжения часть Верхней Туры, поселок Баранчинский, а также села Большая Лая и Малая Лая.

    Смерч нанес серьезный ущерб инфраструктуре свердловских городов Кушва и Новая Ляля.

    Как сообщили в МЧС, более 4 тыс. домов в Кушве остались без света.


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    23 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Режим повышенной готовности ввели в Кировской области из-за ливней

    Соколов ввел режим повышенной готовности из-за ливней в Кировской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Кировской области ввели режим повышенной готовности после того, как ливни подтопили и размыли участки автодорог, сообщает правительство региона.

    Дожди привели к подтоплению и размыву участков автодорог на территории Верхнекамского округа, а также к повреждению дорожного полотна на 112-м километре трассы в Фаленском районе. Движение транспорта на этих направлениях сейчас ограничено, передают РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что осадки в регионе продолжатся. Для предупреждения и ликвидации последствий принято решение о введении особого режима, который начал действовать с 18.00 мск.

    Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжении о режиме повышенной готовности «для предупреждения и ликвидации последствий, которые привели к размывам участков автомобильных дорог».

    В правительстве региона пояснили, что режим позволит оперативнее привлекать дополнительные силы и средства для устранения последствий непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за проливных дождей и сильного ветра в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области подтоплены жилые дома, введен режим межмуниципального ЧС.

    Кроме того, в Бугурусланском районе прекращено движение на участке автодороги Лукинка – Безводовка.

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    25 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Венесуэле после землетрясения предложили помощь 10 стран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ряд государств и международных организаций выразили готовность помочь венесуэльской стороне, пострадавшей от землетрясения, сообщила уполномоченный президента страны Дельси Родригес.

    «Хочу поблагодарить правительства мира, которые сразу после произошедших землетрясений связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку», – заявила политик, передает РИА «Новости».

    Содействие предложили США, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Колумбия, Барбадос, Британия, Бразилия и Мексика.

    С правительством также связались представители ООН и международных финансовых институтов, готовые помочь в ликвидации последствий стихии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил об эвакуации дипломатического представительства в Каракасе из-за мощных подземных толчков.

    Геологическая служба США оценила силу землетрясения недалеко от города Валенсия в 7,2 балла.

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    24 июня 2026, 16:41 • Новости дня
    Уровень воды пошел на спад в затопленном оренбургском Бугуруслане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уровень воды начал снижаться в подтопленном Бугуруслане Оренбургской области, сообщили в правительстве региона.

    Сильные ливни шли в регионе трое суток, наиболее сложная обстановка сложилась в Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Асекеевском районах, передает РИА «Новости». В Бугуруслане и Бугурусланском районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

    «Ситуация в Бугуруслане постепенно стабилизируется – уровень воды идет на спад. Подтопленными остаются несколько домов», – сообщили в региональном правительстве. На месте работает губернатор области Евгений Солнцев, который уже посетил затопленные улицы и встретился с местными жителями.

    Глава региона поручил профильным ведомствам обследовать все пострадавшие дома до конца текущей недели. В городе начинает работу специальная комиссия по оценке состояния зданий под кураторством областного министерства строительства. В правительстве подчеркнули, что отрезанных от сообщения населенных пунктов нет. Дорожные службы приступили к восстановлению объектов в трех районах, где сошла вода.

    Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев ввел режим чрезвычайной ситуации в Бугурусланском районе.

    Спасатели эвакуировали из зоны затопления почти сто местных жителей.

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