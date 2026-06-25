ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть в Азербайджане

ФИФА разрешила российским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира

Tекст: Мария Иванова

Международная федерация футбола разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет сыграть на чемпионате мира 2026 года в Азербайджане, передает РИА «Новости». Турнир пройдет с 22 по 31 октября, а российский футбольный союз остается ассоциацией-членом ФИФА.

В заявлении организации сказано: «Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет. В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола решила допустить команду России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал высокой вероятность возвращения российских клубов и сборных на международные турниры к концу 2025 года.

В 2025 году Российский футбольный союз получил все предусмотренные выплаты от УЕФА и авансовый платеж от ФИФА, несмотря на сохраняющееся отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований с февраля 2022 года.