В Севастополе ввели временные ограничения света из-за перегрузки сетей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», – указал Развожаев в Max.

Поскольку точного графика отключений пока нет, они будут производиться точечно. Развожаев призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям и попросил снизить нагрузку на сеть, отказавшись от использования мощных электроприборов.

После поступления соответствующей команды электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Севастополь временно оставался без электроснабжения из-за удара по энергетической инфраструктуре. Позже специалисты вернули свет в большинство жилых домов города.