Жителя Астраханской области поместили под арест за метание сдачи от мороженого

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель Астраханской области проведет под арестом семь суток после инцидента в местном магазине, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Мужчина громко матерился, кричал на кассира, активно размахивал руками и кидался мелочью.

Поводом для конфликта стала сдача, выданная покупателю при оплате мороженого. На нарушителя оперативно составили протокол о мелком хулиганстве, свою вину он полностью признал в ходе разбирательства.

Судебная инстанция вынесла решение об аресте, обратив особое внимание на прошлые правонарушения местного жителя. Точная причина внезапной вспышки гнева в официальных материалах дела не раскрывается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Замоскворецкий суд Москвы назначил 15 суток ареста за тайную видеосъемку пассажирки метро.