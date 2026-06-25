Роскачество раскрыло схему кражи аккаунтов абитуриентов на «Госуслугах»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аферисты начали обманывать поступающих в университеты граждан, обещая им зачисление по целевому направлению, пояснили в организации ТАСС.

В действительности преступники используют эту легенду для получения контроля над учетными записями жертв.

«В разгар приемной кампании мошенники начали охоту на тех, кто еще не определился с вузом. Они создают фишинговые сайты и группы в соцсетях, где под видом представителей крупных предприятий обещают студентам целевое обучение с гарантированным трудоустройством, стипендией и стажировкой с первого курса», – подчеркнули в Роскачестве.

Для убедительности жертвам рассказывают о тайных договоренностях с компаниями и требуют сдать ЕГЭ минимум на 50 баллов. После этого молодым людям предлагают заполнить анкету на поддельном ресурсе, указав паспортные данные, СНИЛС и код из СМС. Эти сведения позволяют преступникам взломать профиль человека.

Руководитель Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко пояснил, что настоящие целевые договоры оформляются исключительно через официальные порталы или напрямую с работодателем. Он призвал игнорировать сомнительные предложения в интернете и не передавать посторонним секретные пароли. При столкновении с аферистами следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня власти Москвы предупредили о создании фейковых платформ для проверки результатов государственных экзаменов.