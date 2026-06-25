Трамп намерен продавать Турции реактивные авиадвигатели

Tекст: Катерина Туманова

Вашингтон намерен поставить Анкаре десятки реактивных двигателей для оснащения турецкого боевого самолета KAAN, несмотря на возражения некоторых конгрессменов. Это важный жест в адрес Анкары в преддверии саммита НАТО, который состоится в Турции в июле, отметили информаторы Reuters.

Двигатели производства General Electric предназначены для первого турецкого истребителя собственной разработки KAAN. Стоимость пакета оценивается более чем в 700 млн долларов.

Продажа двигателей станет шагом к улучшению двусторонних отношений, которые ранее пострадали из-за покупки Анкарой российских систем С-400 и исключения Турции из программы F-35.

«Приобретение двигателей, безусловно, важно для Турции, но это также и самый простой способ для администрации США, которая дала Анкаре гораздо более амбициозные обещания, включая возвращение Турции к программе F-35», – заявила директор турецкой программы Института Ближнего Востока Гёнуль Тол.

Несмотря на возражения некоторых американских законодателей, ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие дни. После этого Госдепартамент направит официальное уведомление Конгрессу.

Турецкие чиновники надеялись на одобрение сделки еще после сентябрьской встречи лидеров двух стран в Белом доме.

Истребитель KAAN разрабатывается Турцией для повышения обороноспособности на фоне напряженных отношений с Западом. Приобретение 80 двигателей F110-GE-129 у США было частью первоначального плана. До завершения разработки силовой установки самолеты будут оснащаться американскими агрегатами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция осенью 2025 года собиралась подписать договор о покупке 40 Eurofighter. При этом Анкара сохранила интерес к F-35 и F-16 на фоне закупки Eurofighter.