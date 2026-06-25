В России началась сборка серийных двигателей ПД-8 для SJ-100

Tекст: Алексей Дегтярёв

Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы, указали в госкорпорации, передает ТАСС.

«Предприятие «ОДК-Сатурн» запускает серийное производство двигателей ПД-8. На текущий момент изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло «Суперджета» запланированы в ближайшее время», – сказал гендиректор «ОДК-Сатурн» Илья Конюхов.

Он добавил, что производственные мощности полностью готовы к высокому темпу работ.

Для обеспечения серийного выпуска на заводе установили около 100 единиц современного оборудования. В Ростехе подчеркнули, что создание нового агрегата заняло всего шесть лет, в процессе разработки внедрили 17 новых технологий. В июне 2026 года двигатель успешно прошел сертификацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае ОДК завершила серию сертификационных испытаний ПД-8. Вскоре после этого специалисты Росавиации начали проверку документов для выдачи сертификата типа. В начале июня ПД-8 получил этот документ.