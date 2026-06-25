  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 269 дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
    Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126
    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня

    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

    24 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и разбилась в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отчаянная попытка укрыться от вспыхнувшего в квартире пламени стоила жизни жительнице столицы, прыгнувшей из окна четвертого этажа, сообщили в оперативных службах.

    «В квартире на 4-м этаже жилого дома произошло возгорание. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнула женщина, она погибла», – сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

    Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время огонь полностью ликвидирован, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа из-за пожара в московской квартире.

    В апреле пожилая женщина погибла при возгорании в жилом доме на территории Внуково.

    В том же месяце пожар на улице Вильнюсской унес жизни двух человек.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире многоэтажного дома на востоке столицы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы, главным подозреваемым в жестокой расправе стал ее брат, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Останки нашли в квартире жилого дома на улице Знаменской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемым оказался брат убитой.

    По данным московской прокуратуры, задержанный мужчина 1970 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что нанес сестре смертельные ножевые ранения во время бытовой ссоры, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили еще три вражеских дрона, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще трех БПЛА», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Глава города уточнил, что в настоящее время последствия инцидента устраняются. По его словам, на местах падения обломков сбитых летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб.

    Ранее в среду средства ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА.

    В марте система ПВО сбила три летевших на город беспилотника.

    В начале года в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак дронов ввели временные ограничения.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    При подлете к Москве сбит еще один беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

    По словам градоначальника, угроза была нейтрализована благодаря слаженным действиям военных, передает РИА «Новости».

    «Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». В настоящее время профильные ведомства продолжают осмотр территории, где упали фрагменты аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 июня силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

    В тот же день Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 12:31 • Новости дня
    Мошенники заставили подростка поджечь подстанцию в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подросток задержан по обвинению в теракте после поджога трансформаторной подстанции возле станции Мичуринец в Новой Москве, сообщили в Следственном комитете.

    «Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках», – пояснили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

    По данным следствия, школьник познакомился на сайте знакомств с якобы девушкой, которая попросила прислать геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся силовиком, и под угрозой распространения компромата заставил подростка совершить поджог.

    Юноше предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, ему избрана мера пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омские правоохранители возбудили дело о диверсии против 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа. В апреле следователи обвинили подмосковного подростка в совершении 16 поджогов на железной дороге по заданию из мессенджера.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Убившую малолетнего сына в Москве женщину отправили на принудительное лечение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нанесшую смертельные удары молотком собственному шестилетнему сыну женщину отправили на принудительное лечение, сообщили в прокуратуре Москвы.

    «По решению суда к 38-летней женщине, совершившей убийство сына, применена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в ноябре 2025 года женщина в квартире в Москве ударила молотком по голове шестилетнего сына, а также нанесла ему ножевые ранения. Мальчик скончался.

    Психолого-психиатрическая судебная экспертиза указала, что у женщины есть психическое расстройство, в момент преступления она не могла осознавать «фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

    Ранее в Кировской области женщину заподозрили в убийстве собственного двухмесячного ребенка.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 17:09 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали три дрона, двигавшихся в направлении Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Российские военные нейтрализовали воздушные цели на подступах к городу, сообщил Сергей Собянин в Max.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил мэр столицы.

    Ранее мэр Москвы сообщил, что на подлете к столице уничтожили два БПЛА.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 22:20 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию

    Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием и выпуск авиарейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский ведется по согласованию, сообщил представитель Росавиации в Max-канале ведомства.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.

    В Росавиации напомнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее в этот день выше названные аэропорты вводили временные ограничения полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня 24 июня силы ПВО уничтожали дроны ВСУ на подлете к Москве, о чем сообщал мэр города Сергей Собянин. К вечеру среды Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских БПЛА над 14 регионами России.


    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 12:01 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника, летевших в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заключил градоначальник в Max.

    До этого дрон поразили на подлете к Москве в ночь на среду.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 02:43 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе осенней погоды в Москву

    Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал свежесть до 20 градусов и небольшие дожди в Москве.

    В конце недели жителей столицы ожидает заметное снижение температуры воздуха и кратковременные осадки, характерные для осеннего периода.

    С четверга по субботу в столичном регионе установится прохладная погода. Воздух в эти дни прогреется максимум до 20 градусов, отметил Шувалов в беседе с РИА «Новости».

    «Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа –  небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно», – сказал он.

    Специалист уточнил, что дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10-12 градусов тепла. Небольшие осадки в светлое время суток возникнут за счет развития дневной конвекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы. Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных. Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.


    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 13:35 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили два БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    24 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле

    В ИКИ РАН предупредили о вероятности слабых магнитных бурь

    Tекст: Мария Иванова

    Планета проходит через поток быстрого солнечного ветра, что способно спровоцировать геомагнитные возмущения вплоть до слабых бурь в ближайшие два дня, отметили ученые.

    Земля оказалась в зоне воздействия солнечного ветра, скорость которого постепенно растет. В связи с этим 24 и 25 июня вероятны геомагнитные возмущения, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вероятность того, что текущие изменения перерастут в полноценную магнитную бурю низкого уровня, оценивается как один к трем.

    Сейчас на светиле фиксируется умеренная активность, однако основные выбросы происходят вдали от нашей планеты. Специалисты призывают не доверять автоматическим прогнозам об ударе плазменных облаков. «Мимо всё пройдёт, что бы там математика ни показывала», – подчеркнули астрономы.

    В глобальном масштабе космическая погода остается спокойной. Звезда продолжает накапливать энергию для будущих циклов активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня выброшенная Солнцем плазма миновала Землю вопреки прогнозам ученых.

    За несколько дней до этого плотное облако плазмы от мощных вспышек достигло планеты.

    В первый день лета специалисты составили подробный прогноз геомагнитной активности на весь месяц.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня
    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

    Комментарии (0)
    25 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Направлявшийся к столице дрон ВСУ уничтожен силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Вечером среды московские аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня 24 июня силы ПВО уничтожали дроны ВСУ на подлете к Москве, о чем сообщал мэр города Сергей Собянин. К вечеру среды Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских БПЛА над 14 регионами России.


    Комментарии (0)
    Главное
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Посольство Израиля потребовало от Украины реакции на нацистское шествие в Киеве
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    Стоимость серебра начала резко падать
    В РПЦ попросили смягчить приговор сделавшей кальян на куличе москвичке