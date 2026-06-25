Власти Петербурга предупредили о мошеннической продаже билетов на «Алые паруса»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Для подтверждения на входе обязательно нужно предъявить паспорт. Если вы видите объявления о продаже билетов на «Алые паруса» – это мошенники», – пояснил Пиотровский ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что главная задача организаторов заключается в обеспечении безопасности детей. На территорию проведения торжества допускаются исключительно выпускники и их сопровождающие.

Остальные желающие смогут насладиться телевизионным шоу. В 2025 году трансляцию посмотрели более 45 млн человек по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году петербургские полицейские задержали продавцов поддельных пригласительных на праздник выпускников. В этом году торжественные мероприятия пройдут в ночь с 27 на 28 июня.

Власти города ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в дни проведения торжества.