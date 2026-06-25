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    25 июня 2026, 06:28 • Новости дня

    Примгидромет: Над Японией сольются в один тайфуны Mekkhala и Higos

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Два тропических циклона объединятся Mekkhala и Higos над Японскими островами 27 июня, что приведет к экстремальным осадкам и сложным погодным условиям в регионе, сообщил глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Промгидромет) Борис Кубай.

    «Тайфун Mekkhala движется со скоростью и в направлении, определенном математическими расчетами. В субботу, 27 июня, он пройдет над Японией, а 28 июня уйдет на восток, в Тихий океан», – пояснил Кубай, передает РИА «Новости».

    Ему навстречу с юга на север движется еще один тропический шторм №8 Higos. 27 июня они должны столкнуться и объединиться над Японией. Это принесет туда «очень обильные дожди», предупредил синоптик.

    Метеоролог подчеркнул, что ситуацию усугубит активный полярный фронт, также нависший над Японскими островами. Такое сочетание факторов сделает погоду для местных жителей крайне неблагоприятной.

    Кроме того, в экваториальной части Тихого океана продолжают зарождаться микровихри. В ближайшие 10 дней существует высокая вероятность образования как минимум двух новых тропических циклонов. Однако, по оценкам специалистов, в первой декаде июля они не будут представлять опасности для Приморского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в тропической зоне Тихого океана началось масштабное потепление поверхностных вод. В начале июня небольшие волны цунами достигли нескольких японских островов.

    22 июня 2026, 21:51 • Новости дня
    Метеоролог Шувалов объяснил формирование торнадо на Урале

    Метеоролог Шувалов: Смерч на Урале появился из-за кластера дождевых облаков

    Метеоролог Шувалов объяснил формирование торнадо на Урале
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Причиной возникновения торнадо в городе Кушва Свердловской области стало образование крупного кластера кучевых дождевых облаков, сказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Да, там просто очень непростая обстановка. Рядом это воронка, которая захватывает Оренбургскую область, левобережье Волги, Татарстан, Башкирию, юг Кушвы, это юг Урала. Там действительно очень такие яркие «засветки» на фактических, диагностических картах», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    По словам эксперта, такие данные свидетельствуют о формировании крупных кластеров кучевых дождевых облаков, один из которых и породил торнадо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный ветер сорвал кровлю с жилых зданий в свердловском городе Кушва. По данным МЧС, свыше 4 тыс. домов в Кушве остались без электричества.

    Сам Шувалов в мае уже прогнозировал рост числа смерчей в России из-за изменения климата.

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    23 июня 2026, 06:37 • Новости дня
    Япония и США провели переговоры на фоне обвала иены

    Катаяма провела переговоры с Бессентом на фоне обвала иены

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне падения иены к минимальному за 39 лет уровню министры финансов Японии и США Сацуки Катаяма и Скотт Бессент обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.

    По данным JNN, собеседники обсуждали варианты реагирования на происходящее на валютном рынке, включая возможную валютную интервенцию.

    Вечером понедельника курс японской валюты на рынке временно опускался до 161,90 иены за доллар. Этот уровень почти совпал с показателями июля 2024 года, когда иена торговалась около 162 иен за доллар, что стало минимумом примерно за 39 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее правительство Японии совместно с Банком Японии уже выходило на рынок. С конца апреля по май были проведены валютные интервенции на сумму около 11,7 трлн иен (около 72,4 млрд долларов). Однако общая тенденция к ослаблению японской валюты пока не была переломлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Катаяма пригрозила «решительными мерами» из-за падения курса иены до минимальных уровней с июля 2024 года.

    В 2024 году Банк Японии принял историческое решение отказаться от политики отрицательных процентных ставок и впервые за 17 лет повысил ключевую ставку.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    22 июня 2026, 08:24 • Новости дня
    Премьер Японии выступила в защиту блюд из кита

    Премьер Японии Такаити назвала блюда из кита исконной традицией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава японского правительства Санаэ Такаити во время парламентских слушаний вступилась за кулинарные обычаи своей страны, назвав блюда из кита традиционной культурой еды.

    Премьер-министр Санаэ Такаити отвергла критику употребления китового мяса, передает РИА «Новости». Выступая в парламенте, политик подчеркнула значимость этой кулинарной привычки для японцев.

    «Все зависит от возраста депутатов, собравшихся здесь, но я в начальной школе ела китятину, которую подавали в школьных обедах. Это было очень вкусно, и я ждала этого с нетерпением. Это существующая испокон веков традиционная культура еды, я считаю, что, управляя морскими ресурсами на научной основе, нужно беречь и культуру», – заявила Такаити.

    Западные государства регулярно осуждают Токио за разрешение есть китовое мясо, однако в Японии настаивают на многовековой истории этого обычая. Сейчас продукт не пользуется массовым спросом, его подают в специализированных ресторанах. По словам премьера, в последний раз она пробовала китятину именно в таком заведении после переезда в столицу.

    Японцы болезненно воспринимают упреки Запада. Они напоминают, что вылов китов в стране строго регламентирован, а причиной исчезновения этих млекопитающих стал варварский промысел западных китобоев на протяжении трех столетий. Кроме того, на слушаниях Такаити призналась, что любит рыбные блюда, умеет их готовить и жарить, хотя и не владеет навыками правильной разделки рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Санаэ Такаити официально заняла пост премьер-министра Японии.

    В канун Нового года глава правительства с юмором упомянула о легенде про призрака в своей официальной резиденции.

    В мае текущего года политик поручила внедрить новые стандарты кибербезопасности для защиты инфраструктуры от атак искусственного интеллекта.

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    23 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Аномальная жара остановила атомную электростанцию на юго-западе Франции

    Критический нагрев речной воды привел к остановке французской АЭС «Гольфеш»

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое повышение температуры воды в реке Гаронна вынудило энергетиков полностью прекратить работу атомной электростанции на фоне исторического климатического рекорда.

    Экстремальные погодные условия привели к отключению реакторов станции «Гольфеш», передает РИА «Новости».

    Энергетическая компания EDF приняла такое решение из-за сильного нагрева водоема, который используется для охлаждения систем. Ожидается, что вода прогреется до максимально допустимых по нормативу 28 градусов.

    «Атомная электростанция «Гольфеш» на юго-западе была остановлена 22 июня незадолго до полуночи из-за «экологических ограничений», связанных с жарой», – отмечает французская пресса. Один из энергоблоков уже находился на техническом обслуживании, поэтому отключение второго привело к полной остановке объекта. Подобные меры помогают избежать перегрева рек и защитить местную флору и фауну.

    Ситуация усугубляется тем, что страна столкнулась с беспрецедентными температурными показателями. Метеорологи зафиксировали самую теплую ночь за всю историю наблюдений с 1947 года, когда средний показатель достиг 21,6 градуса. Наивысший уровень погодной опасности объявлен в 54 департаментах, а компания EDF допускает снижение выработки энергии и на других объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    Полицейская префектура Парижа запретила распивать спиртные напитки на улицах города.

    В прошлом году французские атомные электростанции уже сокращали мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    23 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    NHK: США и Япония отработали ночную разведку с использованием дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японские силы самообороны и американская морская пехота провели совместную тренировку по ночной разведке с использованием дронов на острове Токуносима, сообщают японские телеканалы.

    Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США отработали сбор информации в ночное время с помощью беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

    Мероприятие прошло в префектуре Кагосима в рамках масштабных учений по обороне удаленных островов, которые продлятся до 30 июня.

    В тренировке задействовали около 9,6 тыс. японских и американских военнослужащих. Они отработали навыки сбора данных о движущихся ночью судах. В частности, беспилотник ScanEagle выполнял разведывательную миссию в течение получаса.

    «Мы хотели бы повышать оперативные возможности, в том числе за счет совместных учений, для создания системы береговой обороны», – заявил представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии майор Тацухиро Ано.

    Японское министерство обороны планирует выделить около 618 млн долларов в бюджете на 2026 год для развития системы береговой обороны с беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на островах Окинава и Кюсю стартовали масштабные совместные маневры американских и японских военнослужащих.

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    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    24 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    Японский летающий автомобиль впервые разогнался до 100 км/ч

    Японская компания SkyDrive разогнала аэротакси SD-05 до 100 километров в час

    Tекст: Мария Иванова

    Модель SD-05 достигла скорости, необходимой для коротких межгородских перелетов, что стало важным этапом перед коммерческим запуском, намеченным на 2028 год.

    Японская компания SkyDrive впервые разогнала свой «летающий автомобиль» SD-05 до заявленных 100 километров в час, передает РИА «Новости».

    «SkyDrive успешно разогнала свой аппарат SkyDrive – модель SD-05 – до скорости 100 километров в час, пригодной для коммерциализации коротких межгородских маршрутов городской воздушной мобильности», – говорится в пресс-релизе компании.

    В ходе скоростных испытаний подтвердились устойчивость, управляемость и маневренность аппарата. Также инженеры проверили работу двигательной установки, системы управления полетом и бортового оборудования. Полученные данные позволили подтвердить точность расчетов характеристик аппарата, сделанных до тестов реальной машины.

    Аппарат представляет собой компактный мультикоптер без фиксированного крыла, рассчитанный на трех человек, включая пилота. Конструкция включает 12 независимых роторов с единой системой полетного контроля. В компании считают, что такой формат идеален для городской среды, так как позволяет использовать существующие площадки для взлета и посадки, а также снижает эксплуатационные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе семь китайских производителей запланировали старт поставок летающих автомобилей.

    Осенью прошлого года компания XPeng запустила пробное производство таких аппаратов на заводе в Гуанчжоу.

    Незадолго до этого два электрических летательных аппарата данного бренда столкнулись во время тренировочного полета.

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    24 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Неизвестный слепил лазером макаку Панч в японском зоопарке

    Неизвестный направил лазерный луч на вольер с макакой Панчем в японском зоопарке

    Tекст: Мария Иванова

    Обитатели японского зоопарка Итикава, включая знаменитого детеныша макаки Панча, не пострадали из-за действий неизвестного хулигана, направившего в вольер красный лазерный луч.

    Инцидент произошел в зоопарке Итикава около недели назад, передает РИА «Новости». В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как кто-то направляет красно-розовый лазерный луч на вольер и самих японских макак. Администрация учреждения оперативно отреагировала на ситуацию.

    «Что касается инцидента с направлением луча лазерной указки, мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается», – говорится в заявлении зоопарка.

    Руководство призвало посетителей незамедлительно сообщать охране о людях с лазерными указками, напомнив также о строгом запрете на использование фотовспышек.

    Детеныш макаки по кличке Панч прославился на весь мир после публикации видео, где брошенный матерью малыш обнимает плюшевого орангутана. Ранее, в середине мая, в этом же зоопарке задержали двух американцев за проникновение в вольер с обезьянами. Один из них был в костюме и маске-смайлике, а второй снимал происходящее на видео, за что оба получили штраф в 300 тыс. иен (около 1880 долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский зоопарк допустил введение полного запрета на видеосъемку макаки Панча из-за проникновения иностранцев в вольер.

    В феврале ученые объяснили причины отказа матери от этого детеныша.

    Плюшевая игрушка малыша стала настоящим бестселлером в японских магазинах IKEA после появления истории с Панчем.

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    23 июня 2026, 07:37 • Новости дня
    Nikkei: США развернули на Окинаве ракетные комплексы и системы борьбы с дронами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подразделения американской морской пехоты перебросили на юг Японии передовые мобильные комплексы для уничтожения надводных целей и низколетящих дронов, сообщают японские СМИ.

    Новое вооружение поступило в распоряжение 12-го прибрежного полка морской пехоты, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nikkei.

    Речь идет о дистанционно управляемой платформе NMESIS, оснащенной ракетами класса «земля-корабль». Кроме того, на Окинаве развернули систему противовоздушной обороны MADIS. Она предназначена для перехвата беспилотников и других низколетящих аппаратов.

    Обе установки отличаются высокой мобильностью. Это позволяет военным оперативно перебрасывать технику между островами в случае возникновения угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на островах Окинава и Кюсю стартовали совместные военные учения Японии и США. Американские морские пехотинцы испытали систему противодействия беспилотникам MADIS на Филиппинах.

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    25 июня 2026, 02:43 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе осенней погоды в Москву

    Синоптик Шувалов предупредил о похолодании в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал свежесть до 20 градусов и небольшие дожди в Москве.

    В конце недели жителей столицы ожидает заметное снижение температуры воздуха и кратковременные осадки, характерные для осеннего периода.

    С четверга по субботу в столичном регионе установится прохладная погода. Воздух в эти дни прогреется максимум до 20 градусов, отметил Шувалов в беседе с РИА «Новости».

    «Я бы не называл их дождливыми. Я бы назвал их autumn type, осеннего типа –  небольшие кратковременные дождики и достаточно прохладно. Это будет с четверга по субботу включительно», – сказал он.

    Специалист уточнил, что дневная температура составит от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров покажут около 10-12 градусов тепла. Небольшие осадки в светлое время суток возникнут за счет развития дневной конвекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы. Эксперт рассказала об опасности летней жары для домашних животных. Специалисты рекомендовали занавешивать окна плотными шторами до самого спада жары.


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    24 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали начало магнитных бурь на Земле

    В ИКИ РАН предупредили о вероятности слабых магнитных бурь

    Tекст: Мария Иванова

    Планета проходит через поток быстрого солнечного ветра, что способно спровоцировать геомагнитные возмущения вплоть до слабых бурь в ближайшие два дня, отметили ученые.

    Земля оказалась в зоне воздействия солнечного ветра, скорость которого постепенно растет. В связи с этим 24 и 25 июня вероятны геомагнитные возмущения, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Вероятность того, что текущие изменения перерастут в полноценную магнитную бурю низкого уровня, оценивается как один к трем.

    Сейчас на светиле фиксируется умеренная активность, однако основные выбросы происходят вдали от нашей планеты. Специалисты призывают не доверять автоматическим прогнозам об ударе плазменных облаков. «Мимо всё пройдёт, что бы там математика ни показывала», – подчеркнули астрономы.

    В глобальном масштабе космическая погода остается спокойной. Звезда продолжает накапливать энергию для будущих циклов активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня выброшенная Солнцем плазма миновала Землю вопреки прогнозам ученых.

    За несколько дней до этого плотное облако плазмы от мощных вспышек достигло планеты.

    В первый день лета специалисты составили подробный прогноз геомагнитной активности на весь месяц.

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    25 июня 2026, 04:44 • Новости дня
    Мощное землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

    Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на северо-востоке Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг на северо-востоке Японии произошло землетрясение предварительной магнитудой 6,9, однако предупреждение о цунами не было выпущено, сообщило метеорологическое агентство.

    «Землетрясение произошло в 7.30 утра у тихоокеанского побережья префектуры Иватэ на глубине 50 км в Тихом океане», – передает агентство Kyodo.

    По данным Японского метеорологического агентства, в Хасиками оно достигло верхней границы 6 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности, в Хатинохе – нижней границы 6 баллов (оба показателя в префектуре Аомори).

    Интенсивность в верхней границе 6 баллов означает, что невозможно стоять или передвигаться,  большая часть незакрепленной мебели будет перемещаться, а предметы падать, говорится в сообщении агентства.

    Японское метеорологическое агентство в Саннохе в префектуре Аомори землетрясение зафиксировало верхнюю границу 5 баллов, а в Мориоке и других частях префектуры Иватэ. Землетрясение затронуло также префектуры Хоккайдо и Акита, Фукусима, Мияги и Ямагата, а также Токио и соседние префектуры.

    По словам операторов, на атомных электростанциях Хигасидори и Онагава, расположенных соответственно в префектурах Аомори и Мияги, а также на атомных электростанциях Фукусима-Дайичи и Дайни в префектуре Фукусима, никаких отклонений не зафиксировано.

    Также не поступало сообщений о неполадках на заводе по переработке отработанного ядерного топлива и временном хранилище отработанного топлива в префектуре Аомори.

    В беседе с журналистами премьер-министр Санаэ Такаичи заявила, что ее правительство собирает информацию для оценки последствий землетрясения, и призвала жителей сильно пострадавших районов «сохранять бдительность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощное землетрясение произошло у берегов японской Окинавы. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рядом с Токио. В Японии решили эвакуировать свыше 180 тыс. человек из-за угрозы цунами.

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    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

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    25 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Жители Курил ощутили отголоски землетрясения в Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сейсмическая активность, зафиксированная на северо-востоке японского острова Хонсю, дошла до российских Курильских островов, сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

    Жители острова Кунашир почувствовали слабые подземные толчки, вызванные землетрясением в Японии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение станции.

    «Эпицентр – северо-восточное побережье Хонсю. Ощутили на Кунашире до двух-трех баллов», – сообщили представители станции.

    Тревога цунами для прибрежных территорий Курильских островов не объявлялась. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

    В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в стране объявили чрезвычайное положение. Почти одновременно со стихийным бедствием в латиноамериканской стране в на северо-востоке Японии также произошло землетрясение с магнитудой 6,9.

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    25 июня 2026, 05:54 • Новости дня
    В ходе землетрясения в Японии ранения получили пять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате мощных подземных толчков на севере Японии пострадали пять жителей, среди них пожилая женщина и застрявший в лифте ребенок.

    Четыре человека в префектуре Аомори и один житель префектуры Иватэ получили различные травмы из-за сильного землетрясения в Японии, передает РИА «Новости».

    В префектуре Аомори, где сила толчков достигла отметки 6+ по японской семибалльной шкале, четыре человека пострадали при падении и от ударов падающих предметов. В соседней префектуре Иватэ госпитализирована 90-летняя женщина, также получившая травмы при падении.

    Кроме того, в административном центре префектуры Иватэ, городе Мориока, во время землетрясения остановился лифт, в котором оказался заблокирован первоклассник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки магнитудой 6,9 поразили восточное побережье префектуры Иватэ. Также два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 прошли в Венесуэле.

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