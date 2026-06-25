  • Новость часаНад Россией за ночь уничтожили 269 дронов ВСУ
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    Лавров решил достучаться до европейцев через Берлинскую стену
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    Экс-премьер Польши Миллер отказался быть «бандеровским памперсом»
    В Псковской области найден армейский сейф с документами и знаменем времен войны
    Путин поручил обеспечить авиакомпании отечественными самолетами
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года
    Трамп заявил о разочаровании союзниками по НАТО
    Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126
    25 июня 2026, 06:15 • Новости дня

    Россия увеличила закупки кофе из Нидерландов почти на 40%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские компании существенно нарастили объем ввоза кофейных зерен из Нидерландов, увеличив сумму поставок почти до 7 млн евро, свидетельствуют данные Евростата.

    В апреле российский бизнес увеличил закупки кофе из Нидерландов на 37% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейское ведомство.

    Сумма импорта достигла 6,7 млн евро, тогда как в апреле 2025 года этот показатель составлял 4,9 млн евро.

    Благодаря таким объемам Нидерланды сохранили статус главного поставщика кофе на российский рынок среди стран Евросоюза. В тройку ведущих европейских экспортеров также вошли Италия, отправившая продукцию на 3,9 млн евро, и Германия с поставками на 2,9 млн евро.

    Общая сумма закупок кофе из всех государств ЕС выросла почти на 16%. В апреле Россия импортировала европейского кофе на 18,6 млн евро против 16,1 млн евро годом ранее.

    В апреле Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии.

    24 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    Российские войска в Константиновке за сутки освободили 114 зданий
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские штурмовые отряды уничтожили разрозненные группы украинских военных и заняли значительную часть застройки Константиновки в ДНР, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие Южной группировки атаковали позиции ВСУ в юго-западной части Константиновки. Всего за сутки бойцы очистили от неприятеля 114 зданий, указало ведомство в Max.

    Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе и технике. За прошедший день противник лишился до 30 человек личного состава, одного бронеавтомобиля и 13 машин. Кроме того, российские военные уничтожили два квадроцикла и три артиллерийских орудия.

    Значительный урон нанесен техническому оснащению украинских формирований. В ходе боев ликвидирован 21 наземный робототехнический комплекс. Также армия России поразила 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы группировки войск «Юг» очистили от украинских формирований 128 зданий в Константиновке. Днем ранее российские военнослужащие освободили 103 постройки в этом населенном пункте.

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    24 июня 2026, 18:16 • Новости дня
    Путин: Россия входит в четверку государств, которые могут делать свои двигатели
    Путин: Россия входит в четверку государств, которые могут делать свои двигатели
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия входит в четверку стран, способных самостоятельно осуществлять полный производственный цикл выпуска авиационных двигателей, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова.

    В ходе совещания глава государства отметил достижения отечественного авиастроения, сообщается на сайте Кремля.  «Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», – подчеркнул российский лидер.

    «Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе», – добавил президент.

    Путин заявил, что работы по развитию отечественного авиастроения хотелось бы вести быстрее и в более крупных масштабах, однако уже достигнутые результаты он назвал важным успехом. По словам главы государства, один из опытных летчиков-испытателей, с которым он общался, отметил, что санкции способствовали созданию рынка для российских производителей. Это, как подчеркнул президент, позволило восстановить и укрепить инженерные школы, а также создало условия для дальнейшего развития отрасли.

    В конце мая глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал скорую выдачу сертификата на новейший отечественный авиадвигатель ПД-8.

    Незадолго до этого госкорпорация «Ростех» завершила серию масштабных испытаний данной силовой установки.

    Ранее Владимир Путин заявил о превосходстве российской авиатехники над западными аналогами.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    24 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Глава «Роснефти» предложил меры для стабилизации топливного рынка

    Сечин предложил меры для стабилизации российского топливного рынка

    Глава «Роснефти» предложил меры для стабилизации топливного рынка
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину предложения для нормализации ситуации с бензином и дизелем в условиях повреждений нефтеперерабатывающих заводов.

    Сечин направил Владимиру Путину письмо с инициативами по обеспечению бесперебойных поставок топлива. В обращении отмечается, что в условиях повреждений НПЗ для производителей бензина и дизеля «Евро-5» действуют нормативы биржевых продаж, пишет «Коммерсантъ».

    «До 80% покупателей топлива на бирже – перепродавцы, которые максимизируют свои доходы», – подчеркнул руководитель компании.

    По мнению главы нефтяной корпорации, контроль за внебиржевыми продажами таких участников рынка отсутствует. Он предложил временно приостановить нормативы биржевых продаж до полного восстановления мощностей заводов. Вместо этого предлагается обязать компании направлять не менее 30% добываемого сырья на внутреннюю переработку.

    Кроме того, инициативы включают приоритетный доступ к бирже для конечных потребителей и реализацию всего топлива с характеристиками «Евро-3» исключительно на торговых площадках. Президент поручил вице-премьеру Александру Новаку рассмотреть эти предложения. В середине июня ведомства уже подготовили проект о снижении норматива продаж бензина до 10% в период с 1 июля по 30 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для бесперебойных поставок топлива на внутренний рынок.

    Днем ранее он провел специальное совещание по ситуации с ценообразованием на горючее.

    До этого участники рынка представили правительству шаги по приоритетному обеспечению потребителей нефтепродуктами.

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    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    24 июня 2026, 19:41 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    Российские военные ликвидировали охранника западных советников на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лейтенант, служивший в засекреченной части по обеспечению безопасности иностранных делегаций, был уничтожен в зоне спецоперации российскими войсками.

    Информацию о ликвидации украинского военного подтвердили в силовых структурах, передает ТАСС.

    «Сообщается об уничтожении нашими войсками лейтенанта ВСУ Попилевича Александра Сергеевича (14.03.1999 г. р.). Военнослужащий украинской армии проходил службу в некой засекреченной части обеспечения безопасности иностранных делегаций», – рассказал собеседник агентства.

    Источник добавил, что вероятнее всего эта группа занималась непосредственной охраной западных советников. «Вероятнее всего, это подразделение занималось охраной западных советников, смерть которых подтверждать вряд ли кто-то будет», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее российские военные уничтожили двух офицеров сил специальных операций Украины в Запорожской области.

    Удар авиабомбы ФАБ-3000 ликвидировал около 20 иностранных инструкторов в Днепропетровской области.

    В конце 2024 года армия России нанесла удар по месту дислокации десятка зарубежных наемников в Купянске.

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    24 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    Медведев: Россия подаст в суд ООН на Прибалтику
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена привлечь к ответственности прибалтийские республики за ущемление прав русскоязычного населения, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

    Медведев подчеркнул готовность использовать все доступные инструменты защиты, передает ТАСС. Политик напомнил о существовании профильной конвенции 1965 года.

    «В ней предусмотрено право государства-участника на обращение в Международный суд ООН. Уже заявлены досудебные претензии прибалтийским странам в связи с их дискриминацией и грубым нарушением прав русскоговорящих граждан. В конце мая этого года досудебный этап был завершен. Скоро, соответственно, будут поданы жалобы в Международный суд ООН», – сказал Медведев.

    Напомним, Министерство иностранных дел России готовит иск к прибалтийским республикам из-за дискриминационной политики.

    В конце мая официальный представитель ведомства Мария Захарова объявила о завершении досудебной стадии урегулирования спора.

    Российские дипломаты решили перевести претензии к Латвии, Литве и Эстонии в судебное русло из-за притеснений русскоязычного населения.

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    24 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Назван главный поставщик водки в Россию

    Латвия стала главным поставщиком водки в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    В первом квартале этого года Латвия отгрузила российским компаниям крепкого алкоголя на сумму свыше 2 млн долларов, следует из данных национальных статслужб разных стран.

    С января по март объем поставок латвийского напитка составил 2,6 млн долларов. Всего за указанный период российские импортеры ввезли из-за рубежа водки на 3,7 млн долларов, передает РИА «Новости».

    «В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. По этой причине им удается увеличивать поставки», – объяснил основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

    Вторую строчку рейтинга заняла Испания с показателем 537,4 тыс. долларов. Тройку лидеров замкнула Грузия, экспортировавшая алкоголь на 203,7 тыс. долларов. В пятерку также вошли Литва и Армения.

    Аналитик компании «Финам» Андрей Шаров отметил, что успех Грузии и Армении связан с удобной логистикой и развитой отраслью. Высокие позиции Испании эксперт объяснил возможным размещением там международных дистрибьюторских центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полках российских магазинов появилась произведенная в Британии, Польше и Франции водка.

    В январе текущего года розничные продажи этого напитка в стране выросли до 6,08 млн декалитров.

    К середине мая средние розничные цены на данный алкоголь увеличились на 14,9% в годовом выражении.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    24 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан

    Politico: Евросоюз создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде

    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    @ Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства рассматривают возможность отправки получивших отказ беженцев в специальные лагеря на территории африканских и азиатских республик.

    Группа стран Евросоюза обсуждает создание так называемых возвратных хабов за пределами объединения, пишет Politico.

    Инициативу по высылке нелегалов в Руанду и Узбекистан уже поддержали более половины из 27 государств блока, включая Германию, Грецию и Нидерланды.

    «Наша цель – заключить первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они начали функционировать с 2027 года», – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Окончательный список принимающих сторон пока не утвержден, однако Брюссель ранее выделил Руанде 900 млн евро, а Узбекистану – 119 млн евро.

    В кулуарах также обсуждается кандидатура Уганды, тогда как Египет и Ливия были исключены из-за рисков нелегальной перевозки людей. При этом власти Франции и Испании выступили против инициативы, усомнившись в эффективности подобных центров депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европарламента утвердили изменения миграционного законодательства для создания центров депортации в третьих странах.

    Инициатива 19 государств Евросоюза по высылке беженцев стала неожиданностью для руководства Франции.

    Представители Германии, Дании и Италии уже активно обсуждают идею размещения центров возврата вдали от европейских границ.

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    24 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    «Единая Россия» обеспечила неснижение порога НДС для малого бизнеса на упрощенке

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» обеспечила неснижение порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса, Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях.

    Законопроект, выполняющий поручение президента, был принят во втором и третьем чтениях.

    Документ фиксирует на три года действующий уровень доходов, при превышении которого плательщики на упрощенной системе обязаны уплачивать НДС, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

    Глава думского комитета по бюджету от «Единой России» Андрей Макаров отметил важность принятого решения.

    «Это создает возможности для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения сегодня уже планировать свою дальнейшую деятельность, экономит большие деньги для малого бизнеса и касается порядка четырех миллионов людей», – подчеркнул Макаров.

    Депутат добавил, что партия продолжит совместную работу с предпринимателями и правительством по анализу патентной системы. В свою очередь секретарь генсовета Владимир Якушев указал, что любые налоговые изменения требуют аккуратного внедрения и постоянного контроля.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил отложить снижение порога выручки для бизнеса.

    Владимир Путин поддержал соответствующую инициативу партии «Единая Россия».

    Вскоре депутаты внесли в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе налогообложения.

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    24 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт Кнутов: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации

    Эксперт: НАТО и Киев ищут способы лишить Россию стратегической авиации
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конкурс НАТО и Киева по созданию систем для атаки на стратегические российские аэродромы мог быть объявлен в расчете на потенциальный прямой конфликт с Москвой в 2030 году, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее альянс совместно с Украиной пообещал 250 тыс. евро за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.

    «Судя по вводным данным, речь идет о том, что в ближайшие месяцы будет проведен конкурс на действенные проекты по созданию систем для выведения из строя инфраструктуры аэродромов и тактической авиации, которая применяется в качестве носителей крылатых ракет. При этом система должна быть недорогой и несложной, поскольку у Украины весьма ограниченный бюджет и достаточно старые технологии», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, основной упор организаторами конкурса делается на возможность выведения из строя систем управления аэродромов, радиолокационных средств, а также других устройств связи, которые позволяют управлять действиями летчиков.

    «Думаю, целью проекта организаторы видят одновременное обрушение систем сразу на нескольких стратегических аэродромах России. Нельзя исключать, что это делается с расчетом на реальный прямой конфликт между Москвой и НАТО, о возможности возникновения которого к 2030 году уже не раз говорилось на разных уровнях», – напомнил собеседник.

    Спикер предупредил: этот украино-североатлантический проект может иметь успех, если Россия не будет активно развивать системы защиты военных объектов. «Недавно сообщалось, что главе Пентагона Питу Хегсету были продемонстрированы образцы электромагнитной пушки. Эти устройства могут быть контрабандой завезены в Россию, а затем их разместят вокруг аэродромов и одновременно включат в определенный момент», – отметил он.

    «Что касается формы объявления конкурса – то это распространенная для Запада практика», – напомнил спикер. «Вашингтон и Киев хотят привлечь талантливых изобретателей, но не требующих столь больших денег, как оборонные гиганты вроде Lockheed Martin», – резюмировал Кнутов.

    Ранее  НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по предотвращению использования Россией своих авиабаз. Программа называется Airfield Denial Challenge («Вызов по отмене аэродромов»), сообщает TWZ.

    В материале отмечается: «оперативный опыт ВСУ показал», что способность России наносить авиаудары с «безопасных тыловых аэродромов остается одной из наиболее существенных асимметрий в конфликте». По их словам, российская тактическая авиация находится за пределами досягаемости украинских ударных средств.

    «Мы должны найти технологии, которые помогут навсегда ограничить использование противником авиационной инфраструктуры: самолетов, взлетно-посадочных полос, хранилищ топлива и боеприпасов, а также инфраструктуры наземного обеспечения. К участию приглашаются украинские военно-технологические компании, стартапы и инженерные команды», – пояснили в свою очередь в Минобороны Украины.

    Требования к системе: работа в условиях отсутствия GPS и средств радиоэлектронной борьбы, в любых погодных условиях и в любое время года, а также быстрое развертывание. Кроме того, она должна функционировать без постоянного контроля со стороны человека, в идеале – быть полностью автономной, определять цели с помощью искусственного интеллекта и обеспечивать «достаточную массу и точность для одновременного поражения нескольких точек на аэродроме».

    Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы, обновленные до стандарта Ту-160М, получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечалось в статье TWZ. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как защитить «малое небо» России от угроз.

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    24 июня 2026, 09:37 • Новости дня
    Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Южная Корея стремится получить граждан КНДР, оказавшихся в украинском плену, ради медийного эффекта и военных целей, заявил кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.

    Востоковед Асмолов заявил, что Южная Корея хочет получить пленных КНДР из Украины в целях пропаганды, подобные акции нужны для создания образа «беглецов от тирании», сообщает Lenta.ru.

    «Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение», – пояснил востоковед. Он напомнил о случае 2016 года, когда побег 12 официанток оказался результатом обмана со стороны менеджера, связанного с южнокорейской разведкой.

    Ранее МИД Республики Корея заявил о готовности принять всех северокорейских военнопленных при их желании, выступая против принудительной репатриации. Переговоры между Сеулом и Киевом по этому вопросу запланированы на 30 июня. Эксперт отметил, что интерес Южной Кореи также связан с желанием изучить опыт участия КНДР в конфликте с применением беспилотников и современной техники.

    Асмолов обратил внимание на странности в истории с пленными. Известно лишь о двух северокорейцах, один из которых был захвачен без сознания, а у другого перебиты руки. Об их желании уехать на Юг сообщил только южнокорейский депутат, а публичных пресс-конференций с самими пленными не проводилось. Аналитик добавил, что подобное вмешательство Сеула ухудшит межкорейский диалог, а украинская сторона пока блокирует попытки России вернуть этих солдат по обмену.

    Украинское командование приказало захватить в плен северокорейского военного.

    В Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

    Президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.

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    24 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник

    Командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига

    Комбриг ВСУ обменял 50 солдат на внедорожник
    @ Pavlo Bahmut/Ukrinform/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ передало свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады территориальной обороны Украины в обмен на внедорожник для врио комбрига, сообщили в российских силовых структурах.

    Врио командира одной из бригад украинской армии передал более 50 военнослужащих в другую часть в обмен на личный внедорожник, передает РИА «Новости».

    «За один внедорожник врио комбрига 58-й ОМПБр ВСУ А. Сорокин передал свыше 50 человек личного состава в распоряжение 119-й бригады теробороны, которая обещала не использовать пополнение на линии боевого соприкосновения», – сообщил источник агентства.

    Анализ украинских некрологов свидетельствует, что переброшенные из района Казачьей Лопани бойцы 58-й бригады были почти полностью уничтожены российскими военными в Краснопольском районе Сумской области. При этом к командованию бригады возникли вопросы о судьбе десятков солдат, которые по документам числились на позициях севернее Казачьей Лопани в Харьковской области.

    Солдаты 58-й бригады ВСУ спешно покинули окраины Казачьей Лопани.

    Российские войска полностью разгромили 119-ю бригаду теробороны в Серебрянском лесничестве.

    Украинское командование для удержания позиций перебросило в Сумскую область подразделения 29-й бригады.

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    24 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    Лавров: Россию не устраивает создание на Украине новой Берлинской стены
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы европейских государств отправить свои контингенты на подконтрольные Киеву территории приведут к серьезному историческому расколу, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал западные инициативы по гарантиям безопасности, выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

    «Главное – ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», – заявил министр.

    Дипломат отдельно подчеркнул, что подобный вариант урегулирования совершенно не устраивает Москву.

    Ранее Лавров назвал планируемые Западом «стабилизационные силы» на Украине оккупационными войсками.

    Европейские страны использовали переговоры с Москвой для дипломатического прикрытия геополитической экспансии.

    ЕС стремится добиться прекращения огня ради сохранения режима Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

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