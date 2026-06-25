Россия увеличила закупки кофе из Нидерландов почти на 40%

Tекст: Алексей Дегтярёв

В апреле российский бизнес увеличил закупки кофе из Нидерландов на 37% в годовом выражении, передает РИА «Новости» со ссылкой на европейское ведомство.

Сумма импорта достигла 6,7 млн евро, тогда как в апреле 2025 года этот показатель составлял 4,9 млн евро.

Благодаря таким объемам Нидерланды сохранили статус главного поставщика кофе на российский рынок среди стран Евросоюза. В тройку ведущих европейских экспортеров также вошли Италия, отправившая продукцию на 3,9 млн евро, и Германия с поставками на 2,9 млн евро.

Общая сумма закупок кофе из всех государств ЕС выросла почти на 16%. В апреле Россия импортировала европейского кофе на 18,6 млн евро против 16,1 млн евро годом ранее.

В апреле Россия более чем вдвое сократила импорт кофе из Бразилии.