В ходе землетрясения в Японии ранения получили пять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Четыре человека в префектуре Аомори и один житель префектуры Иватэ получили различные травмы из-за сильного землетрясения в Японии, передает РИА «Новости».

В префектуре Аомори, где сила толчков достигла отметки 6+ по японской семибалльной шкале, четыре человека пострадали при падении и от ударов падающих предметов. В соседней префектуре Иватэ госпитализирована 90-летняя женщина, также получившая травмы при падении.

Кроме того, в административном центре префектуры Иватэ, городе Мориока, во время землетрясения остановился лифт, в котором оказался заблокирован первоклассник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подземные толчки магнитудой 6,9 поразили восточное побережье префектуры Иватэ. Также два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 прошли в Венесуэле.