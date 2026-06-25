Жители Курил ощутили отголоски землетрясения в Японии

Премьер-министр Санаэ Такаити отвергла критику употребления китового мяса, передает РИА «Новости». Выступая в парламенте, политик подчеркнула значимость этой кулинарной привычки для японцев.
«Все зависит от возраста депутатов, собравшихся здесь, но я в начальной школе ела китятину, которую подавали в школьных обедах. Это было очень вкусно, и я ждала этого с нетерпением. Это существующая испокон веков традиционная культура еды, я считаю, что, управляя морскими ресурсами на научной основе, нужно беречь и культуру», – заявила Такаити.
Западные государства регулярно осуждают Токио за разрешение есть китовое мясо, однако в Японии настаивают на многовековой истории этого обычая. Сейчас продукт не пользуется массовым спросом, его подают в специализированных ресторанах. По словам премьера, в последний раз она пробовала китятину именно в таком заведении после переезда в столицу.
Японцы болезненно воспринимают упреки Запада. Они напоминают, что вылов китов в стране строго регламентирован, а причиной исчезновения этих млекопитающих стал варварский промысел западных китобоев на протяжении трех столетий. Кроме того, на слушаниях Такаити призналась, что любит рыбные блюда, умеет их готовить и жарить, хотя и не владеет навыками правильной разделки рыбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Санаэ Такаити официально заняла пост премьер-министра Японии.
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