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    25 июня 2026, 05:45 • Новости дня

    Жители Курил ощутили отголоски землетрясения в Японии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сейсмическая активность, зафиксированная на северо-востоке японского острова Хонсю, дошла до российских Курильских островов, сообщили на сейсмической станции «Южно-Сахалинск» регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

    Жители острова Кунашир почувствовали слабые подземные толчки, вызванные землетрясением в Японии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение станции.

    «Эпицентр – северо-восточное побережье Хонсю. Ощутили на Кунашире до двух-трех баллов», – сообщили представители станции.

    Тревога цунами для прибрежных территорий Курильских островов не объявлялась. Сейсмологи продолжают мониторинг ситуации в регионе.

    В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, в стране объявили чрезвычайное положение. Почти одновременно со стихийным бедствием в латиноамериканской стране в на северо-востоке Японии также произошло землетрясение с магнитудой 6,9.

    24 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    «Единая Россия» помогает пострадавшим от урагана на Урале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активисты партии «Единая Россия» оказывают всестороннюю помощь жителям Кушвы в Свердловской области, которые пострадали от мощного урагана.

    «В городе повреждены 124 частных дома, в том числе 32 строения разрушены полностью. На базе местного ДК открыт Центр гуманитарной помощи. Волонтерские группы занимаются обеспечением питьевой водой граждан, помогают в разборе завалов, расчистке дорог от поваленных деревьев. Дополнительно привезли банерную ткань и плотную пленку для укрытия крыш домов от дождя», – рассказал уполномоченный по волонтерской работе при ЧС Игорь Кастюкевич, сообщается на сайте «Единой России».

    В Бугуруслане Оренбургской области из-за подтоплений открылся специальный волонтерский центр. В настоящее время 40 человек занимаются доставкой воды и продуктов, а также планируют работу в пунктах временного размещения. К ним вскоре присоединятся добровольцы из Бузулука.

    Кастюкевич отметил, что волонтеры готовы оперативно помогать людям, предоставляя не только физическую, но и психологическую, а также юридическую поддержку. Напомним, 22 июня из-за обильных осадков на Урале затопило жилые дома и дороги, что привело к введению режима ЧС и эвакуации населения.

    Ранее глава Свердловской области Денис Паслер пообещал выплатить компенсации владельцам поврежденного ураганом жилья.

    В региональном управлении МЧС сообщили о 16 пострадавших в результате разгула стихии на Урале.

    Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе.

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    22 июня 2026, 23:26 • Новости дня
    Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после торнадо
    Режим ЧС введен на территории Кушвинского муниципального округа после торнадо
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Кушвинском муниципальном округе Свердловской области после торнадо в городе Кушва ввели режим ЧС, сообщает департамент информационной политики региона.

    «На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации» – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По предварительным данным, повреждены крыши 89 частных домов, а также детского сада и школы. Сейчас продолжается ликвидация последствий непогоды, специалисты работают на поврежденных объектах. Водоснабжение уже восстановлено, однако возможны перебои, газоснабжение временно отключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля в Свердловской области.

    По данным МЧС, в Кушве из-за урагана более 4 тыс. частных домов остались без электроснабжения и повреждены десятки кровель и опоры линий электропередачи.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился отправить в пострадавший город Кушва профильную комиссию для оценки масштабов разрушений и объема восстановительных работ.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
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    23 июня 2026, 05:40 • Новости дня
    МЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
    МЧС: Из-за урагана в Свердловской области пострадали 16 человек
    @ ГУ МЧС России по Свердловской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате разгула стихии на Урале пострадали 16 местных жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС во вторник.

    К 6.00 по местному времени (4.00 мск) за медпомощью в региону обратились 16 человек, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Шквалистый ветер повредил 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Еще 32 жилых здания оказались полностью разрушены.

    Специалисты спасательного ведомства оказывают адресную поддержку населению, открыт один пункт временного размещения на 50 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Кушвинском муниципальном округе. Смерч повредил почти 100 жилых домов в городе. Непогода обесточила более 4 тыс. частных домовладений.

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    22 июня 2026, 12:37 • Новости дня
    Ученый объяснил причину частых землетрясений у берегов Крыма

    Ученый Корженков назвал крымские землетрясения сбросом тектонического напряжения

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные слабые сейсмические события у побережья полуострова предотвращают масштабные катаклизмы, безопасно высвобождая скопившуюся в земной коре энергию, заявил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики ИФЗ РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

    Частые сейсмические события типичны для Крымско-Кавказского региона, передает ТАСС. Полуостров тесно связан с горной системой Кавказа, а их контакт с глубоководной впадиной Черного моря постоянно генерирует толчки. Заведующий лабораторией палеосейсмологии ИФЗ РАН Андрей Корженков подчеркнул полезность таких явлений.

    «Чем чаще будут происходить небольшие землетрясения у побережья Крыма, Кавказа, тем это лучше, потому что накопленное напряжение сбрасывается», – пояснил доктор геолого-минералогических наук. Подобные рои землетрясений свидетельствуют о нормальной работе тектонических границ.

    Специалист напомнил о мощных катаклизмах 1927 года, когда магнитуда достигала 6,0 и 6,8, а интенсивность колебаний составила девять баллов. По словам эксперта, нынешняя умеренная активность крайне благоприятна. Постоянная разрядка напряжения эффективно отдаляет вероятность сильного сейсмического события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя. Эпицентр одного из землетрясений магнитудой 3,7 располагался на глубине 35 километров.

    В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море.

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    22 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Смерч сорвал крыши домов и повалил деревья в Свердловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Стихия нанесла серьезный ущерб городам Кушва и Новая Ляля, где сильный ветер сорвал кровлю с жилых зданий и оборвал провода, сообщил Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

    В результате разгула стихии пострадавших среди местных жителей нет, передает РИА «Новости». Экстренные и коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий урагана.

    Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин подтвердил факт разрушений в социальных сетях. «Сегодня наш город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры», – написал чиновник.

    Опубликованные очевидцами кадры демонстрируют масштабы бедствия. Смерч прошел через населенные пункты, ломая крупные деревья и повреждая опоры линий электропередачи.

    Ранее ураган оставил жителей Урая в ХМАО без света и повалил деревья.

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    22 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в море у берегов Севастополя

    Подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали на глубине 35 км южнее Севастополя

    Tекст: Мария Иванова

    Утром 22 июня в Черном море недалеко от побережья Крымского полуострова зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,7.

    Эпицентр землетрясения располагался в 33 км к югу от Севастополя, передает ТАСС.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг находился на глубине 35 км, толчки произошли в 07:11 по московскому времени.

    Крымский полуостров находится на окраине Альпийско-Гималайского складчатого пояса и считается сейсмоопасным регионом. За последние сто лет здесь происходили землетрясения магнитудой от 5 до 7.

    Наиболее разрушительные подземные толчки в этом районе наблюдались в сентябре 1927 года близ Ялты. По разным оценкам, их магнитуда достигала девяти баллов, что привело к разрушению более 70% зданий города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Черном море у побережья Сочи.

    В феврале сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8 в Азовском море недалеко от крымского побережья.

    В прошлом году на Южном берегу Крыма в районе Ялты случились четыре слабых землетрясения.

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    22 июня 2026, 22:36 • Новости дня
    Сейсмологи зарегистрировали за сутки 19 землетрясений у берегов Севастополя

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Черного моря неподалеку от Севастополя за один день произошло 19 землетрясений, четыре из которых ощущалась на суше, сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марина Бондарь.

    В течение понедельника у побережья Севастополя было зарегистрировано 19 землетрясений. По словам заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марины Бондарь, четыре подземных толчка были ощутимы на суше, передает РИА «Новости».

    «За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море на удалении 30 км от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше», – рассказала сейсмолог. Последний толчок произошел в 21:18 по московскому времени, его магнитуда составила 3.0.

    Утром в понедельник специалисты зарегистрировали шесть сейсмических событий у побережья Севастополя.

    Очаг одного из землетрясений находился на глубине 35 километров.

    Ученый Андрей Корженков назвал регулярные слабые толчки полезным сбросом тектонического напряжения.

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    23 июня 2026, 06:37 • Новости дня
    Япония и США провели переговоры на фоне обвала иены

    Катаяма провела переговоры с Бессентом на фоне обвала иены

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне падения иены к минимальному за 39 лет уровню министры финансов Японии и США Сацуки Катаяма и Скотт Бессент обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.

    По данным JNN, собеседники обсуждали варианты реагирования на происходящее на валютном рынке, включая возможную валютную интервенцию.

    Вечером понедельника курс японской валюты на рынке временно опускался до 161,90 иены за доллар. Этот уровень почти совпал с показателями июля 2024 года, когда иена торговалась около 162 иен за доллар, что стало минимумом примерно за 39 лет, передает РИА «Новости».

    Ранее правительство Японии совместно с Банком Японии уже выходило на рынок. С конца апреля по май были проведены валютные интервенции на сумму около 11,7 трлн иен (около 72,4 млрд долларов). Однако общая тенденция к ослаблению японской валюты пока не была переломлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Катаяма пригрозила «решительными мерами» из-за падения курса иены до минимальных уровней с июля 2024 года.

    В 2024 году Банк Японии принял историческое решение отказаться от политики отрицательных процентных ставок и впервые за 17 лет повысил ключевую ставку.

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    23 июня 2026, 03:50 • Новости дня
    Из-за смерча повреждения получили почти 100 домов в Кушве

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за смерча, прошедшего по Кушве, повреждены почти 100 домов, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

    «По информации администрации города, пострадало 97 домов. Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», – говорится в опубликованном сообщении департамента.

    Оценка последствий и размера причиненного ущерба запланирована на светлое время суток, передает РИА «Новости».

    Ранее департамент информировал, что в Кушве повреждены также здания детского сада и школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших, обратившихся за медпомощью из-за смерча в Кушве, выросло до 15 человек.

    В Кушвинском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    23 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    Режим ЧС ввели в Бугуруслане и Бугурусланском районе в Оренбургской области

    Солнцев подписал указ о режиме ЧС в Бугурусланском районе Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за проливных дождей и сильного ветра в Бугуруслане и Бугурусланском районе подтоплены жилые дома, введен режим межмуниципального ЧС, сообщает правительство Оренбургской области.

    Губернатор Евгений Солнцев подписал указ, согласно которому на территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера, сообщает правительство Оренбургской области в Мах.

    Комиссии по оценке ущерба начнут работу в Бугуруслане и Бугурусланском районе в среду, им предстоит фиксировать утрату имущества.

    Кроме того, в Бугурусланском районе прекращено движение на участке автодороги Лукинка – Безводовка из-за прохождения дождевых вод через проезжую часть. Жителям рекомендовано заранее планировать маршруты передвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в регионе третьи сутки не прекращаются ливни. В пяти районах Оренбургской области под воду ушли 188 жилых зданий и спасатели эвакуировали 93 человека.

    Весной 2024 года в регионе паводок подтопил 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков в 102 населенных пунктах.

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    22 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Смерч в свердловской Кушве повредил более 60 крыш и семь автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    Более 60 кровель зданий и семь автомобилей повреждено в Кушве в Свердловской области из-за смерча, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

    В городе Кушва Свердловской области из-за разыгравшегося смерча пострадали здания и транспортные средства, передает РИА «Новости». Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила о серьезных последствиях удара стихии.

    «Повреждено более 60 кровель зданий, семь автомобилей», – говорится в официальном сообщении ведомства. Представители экстренных служб также уточнили информацию о пострадавших. В результате инцидента за медицинской помощью обратились шесть человек.

    Из-за непогоды более четырех тысяч частных домов в Кушве остались без электроснабжения.

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер отправил в пострадавший город профильную комиссию для оценки масштабов разрушений.

    Метеоролог Александр Шувалов назвал причиной возникновения уральского торнадо образование крупного кластера кучевых дождевых облаков.

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    22 июня 2026, 08:24 • Новости дня
    Премьер Японии выступила в защиту блюд из кита

    Премьер Японии Такаити назвала блюда из кита исконной традицией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава японского правительства Санаэ Такаити во время парламентских слушаний вступилась за кулинарные обычаи своей страны, назвав блюда из кита традиционной культурой еды.

    Премьер-министр Санаэ Такаити отвергла критику употребления китового мяса, передает РИА «Новости». Выступая в парламенте, политик подчеркнула значимость этой кулинарной привычки для японцев.

    «Все зависит от возраста депутатов, собравшихся здесь, но я в начальной школе ела китятину, которую подавали в школьных обедах. Это было очень вкусно, и я ждала этого с нетерпением. Это существующая испокон веков традиционная культура еды, я считаю, что, управляя морскими ресурсами на научной основе, нужно беречь и культуру», – заявила Такаити.

    Западные государства регулярно осуждают Токио за разрешение есть китовое мясо, однако в Японии настаивают на многовековой истории этого обычая. Сейчас продукт не пользуется массовым спросом, его подают в специализированных ресторанах. По словам премьера, в последний раз она пробовала китятину именно в таком заведении после переезда в столицу.

    Японцы болезненно воспринимают упреки Запада. Они напоминают, что вылов китов в стране строго регламентирован, а причиной исчезновения этих млекопитающих стал варварский промысел западных китобоев на протяжении трех столетий. Кроме того, на слушаниях Такаити призналась, что любит рыбные блюда, умеет их готовить и жарить, хотя и не владеет навыками правильной разделки рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Санаэ Такаити официально заняла пост премьер-министра Японии.

    В канун Нового года глава правительства с юмором упомянула о легенде про призрака в своей официальной резиденции.

    В мае текущего года политик поручила внедрить новые стандарты кибербезопасности для защиты инфраструктуры от атак искусственного интеллекта.

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    22 июня 2026, 11:14 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Бурятии

    Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали в Баргузинском районе Бурятии

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи бурятского села Максимиха днем в понедельник произошли колебания земной поверхности магнитудой 4,7.

    Землетрясение случилось в понедельник в 9.51 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Специалисты Байкальского филиала Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН подтвердили информацию о сейсмическом событии.

    «Данные о последнем землетрясении: широта – 53.34, долгота – 108.50. Энергетический класс – 12.4», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае подземные толчки магнитудой 3,9 произошли в акватории озера Байкал.

    В прошлом году жители Читы почувствовали отголоски землетрясения магнитудой 5,1 из Бурятии.

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    22 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    В Свердловской области шесть человек пострадали из-за смерча

    МЧС: Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушве

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области, сообщило ГУ МЧС России по Свердловской области.

    По данным МЧС, шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушвепередает РИА «Новости».

    Губернатор Свердловской области Денис Паслер распорядился оперативно ликвидировать последствия грозового фронта и шквалистого ветра. По данным областного департамента информационной политики, ураган оставил без электроснабжения часть Верхней Туры, поселок Баранчинский, а также села Большая Лая и Малая Лая.

    Смерч нанес серьезный ущерб инфраструктуре свердловских городов Кушва и Новая Ляля.

    Как сообщили в МЧС, более 4 тыс. домов в Кушве остались без света.


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    23 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Режим повышенной готовности ввели в Кировской области из-за ливней

    Соколов ввел режим повышенной готовности из-за ливней в Кировской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Кировской области ввели режим повышенной готовности после того, как ливни подтопили и размыли участки автодорог, сообщает правительство региона.

    Дожди привели к подтоплению и размыву участков автодорог на территории Верхнекамского округа, а также к повреждению дорожного полотна на 112-м километре трассы в Фаленском районе. Движение транспорта на этих направлениях сейчас ограничено, передают РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что осадки в регионе продолжатся. Для предупреждения и ликвидации последствий принято решение о введении особого режима, который начал действовать с 18.00 мск.

    Губернатор Кировской области Александр Соколов подписал распоряжении о режиме повышенной готовности «для предупреждения и ликвидации последствий, которые привели к размывам участков автомобильных дорог».

    В правительстве региона пояснили, что режим позволит оперативнее привлекать дополнительные силы и средства для устранения последствий непогоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за проливных дождей и сильного ветра в Бугуруслане и Бугурусланском районе Оренбургской области подтоплены жилые дома, введен режим межмуниципального ЧС.

    Кроме того, в Бугурусланском районе прекращено движение на участке автодороги Лукинка – Безводовка.

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