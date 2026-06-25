В МИД сообщили о планах оспорить решение по MH17

В МИД России сообщили о планах оспорить решение по MH17

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, принятое ранее против России решение было «политически мотивированным, абсолютно не обоснованное юридически».

«Мы, естественным образом, оспорили в международном суде, поскольку существуют возможности процедурные это сделать, по конвенции о гражданской авиации», – цитирует его выступление на полях Петербургского международного юридического форума РИА «Новости».

Сейчас идет письменная процедура, и в ближайшее время Россия должна подать меморандум в установленный судом срок. После этого ожидаются комментарии от Нидерландов и Австралии, за которыми последует продолжительная стадия устного разбирательства.

В мае 2025 года правительство Нидерландов заявило, что Совет ИКАО возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. В сентябре того же года Москва обжаловала этот вердикт в Международном суде ООН в Гааге.

МИД России неоднократно подтверждал непричастность страны к авиакатастрофе и предлагал провести независимое расследование, от которого организация отказалась.

Напомним, суд в 2022 году признал троих человек виновными в уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 и гибели 298 его пассажиров. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года, когда лайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в районе Донецка, все находившиеся на борту погибли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в мае 2025 года заявила о нелегитимности решения Совета ИКАО по MH17. В сентябре Россия оспорила решение ИКАО по делу о крушении MH17.