Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины

Tекст: Вера Басилая

Востоковед Асмолов заявил, что Южная Корея хочет получить пленных КНДР из Украины в целях пропаганды, подобные акции нужны для создания образа «беглецов от тирании», сообщает Lenta.ru.

«Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение», – пояснил востоковед. Он напомнил о случае 2016 года, когда побег 12 официанток оказался результатом обмана со стороны менеджера, связанного с южнокорейской разведкой.

Ранее МИД Республики Корея заявил о готовности принять всех северокорейских военнопленных при их желании, выступая против принудительной репатриации. Переговоры между Сеулом и Киевом по этому вопросу запланированы на 30 июня. Эксперт отметил, что интерес Южной Кореи также связан с желанием изучить опыт участия КНДР в конфликте с применением беспилотников и современной техники.

Асмолов обратил внимание на странности в истории с пленными. Известно лишь о двух северокорейцах, один из которых был захвачен без сознания, а у другого перебиты руки. Об их желании уехать на Юг сообщил только южнокорейский депутат, а публичных пресс-конференций с самими пленными не проводилось. Аналитик добавил, что подобное вмешательство Сеула ухудшит межкорейский диалог, а украинская сторона пока блокирует попытки России вернуть этих солдат по обмену.

Украинское командование приказало захватить в плен северокорейского военного.

В Пхеньяне открыли улицу в честь героев-бойцов операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

Президент России Владимир Путин также отметил вклад военных КНДР в освобождение Курской области.